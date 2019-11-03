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Тедеско - перед матчем с «Арсеналом»: «У нас всё нормально»

03 ноября 2019, 14:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско доволен состоянием игроков перед матчем 15-го тура РПЛ с «Арсеналом», несмотря на плотный график.

У нас все нормально. Несмотря на плотный график, когда мы за последние пять-шесть дней сыграли два матча, команда восстановилась. Состав на матч мы определим после тренировки сегодня вечером - завтра утром.

В прошлом туре «Спартак» разгромил «Локомотив» (3:0).

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE ответил cska plus
   119 / 946
03 ноября в 16:20
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
03 ноября в 15:24
Если победят, тогда точно будет все нормально.
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 15:21
Вся страна завтра за Тулу!
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
03 ноября в 15:11
Удачи Арсеналу .
Только Тула .
Только победа .
Армейская душа
Армейская душа
   112 / 946
03 ноября в 15:03
Ещё бы - со своим же фарм-клубом играете, +3 очка
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
03 ноября в 14:58
Пушки заряжЕны - сегодня...кони запряжЕны - вчера)...
МКС
МКС
   136 / 946
03 ноября в 14:56
Приятно слышать уверенность в словах тренера

Как то стал улетучиваться мандраж в предверии игр

Слава аллаху что пиджака с нами больше НЕТ

Удачи команде
Т34
Т34
   27 / 946
03 ноября в 14:54
Завтра посмотрим. Победы Спартаку!
stavr74
stavr74
   211 / 946
03 ноября в 14:33
Завтра хотелось бы убедиться
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