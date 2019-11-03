Тедеско - перед матчем с «Арсеналом»: «У нас всё нормально»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско доволен состоянием игроков перед матчем 15-го тура РПЛ с «Арсеналом», несмотря на плотный график.
У нас все нормально. Несмотря на плотный график, когда мы за последние пять-шесть дней сыграли два матча, команда восстановилась. Состав на матч мы определим после тренировки сегодня вечером - завтра утром.
В прошлом туре «Спартак» разгромил «Локомотив» (3:0).
Только Тула .
Только победа .
Только Тула .
Только победа .
Как то стал улетучиваться мандраж в предверии игр
Слава аллаху что пиджака с нами больше НЕТ
Удачи команде
Как то стал улетучиваться мандраж в предверии игр
Слава аллаху что пиджака с нами больше НЕТ
Удачи команде