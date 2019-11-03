Тедеско - перед матчем с «Арсеналом»: «У нас всё нормально»

Главный тренер «Спартака» доволен состоянием игроков перед матчем 15-го тура РПЛ с «Арсеналом», несмотря на плотный график.

У нас все нормально. Несмотря на плотный график, когда мы за последние пять-шесть дней сыграли два матча, команда восстановилась. Состав на матч мы определим после тренировки сегодня вечером - завтра утром.