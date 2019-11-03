Афанасьев: «В России судейство находится на низком уровне»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал матч «армейцев» с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ .

Судейство не повлияло на исход матча. Сейчас тяжело говорить, как развивались бы события, не случись удаление Бийола. Судя по характеру игры, «Зенит» должен был сравнивать счёт. В равных составах это было бы сделать тяжелее, но они это сделали. «Зенит» не реализовал большое количество моментов. В пользу ЦСКА можно сказать, что пока команды играли в равных составах, у меня было чувство, что они не проиграют. Это было по настрою и самоотдаче «армейцев».

В моменте с удалением Бийола было показано несколько повторов, там было нарушение. Но, давать или не давать вторую карточку — это прерогатива главного судьи. Судья, в первую очередь, должен относиться одинаково к обеим командам. Если есть пять пенальти, то ставь пять! Главное, чтобы они не были придуманными.

Сейчас не хочется поднимать судейскую тему. В Европе за одно и то же нарушение дают красную карточку, а у нас не дают. И наоборот, например, в эпизодах с игрой руками. В России судейство находится на низком уровне. Периодически возникают ситуации, которые неверно трактуются и это все замечают. А потом наши футболисты приезжают в Европу, зарабатывают удаление, а потом удивляются: «У нас же это и не удаление!» Если мы хотим быть в Европе не на последнем месте, то мы должны учить футболистов, что можно делать, а что нельзя. Футбол от этого только будет расти.