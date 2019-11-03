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Афанасьев: «В России судейство находится на низком уровне»

03 ноября 2019, 13:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал матч «армейцев» с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ.

Судейство не повлияло на исход матча. Сейчас тяжело говорить, как развивались бы события, не случись удаление Бийола. Судя по характеру игры, «Зенит» должен был сравнивать счёт. В равных составах это было бы сделать тяжелее, но они это сделали. «Зенит» не реализовал большое количество моментов. В пользу ЦСКА можно сказать, что пока команды играли в равных составах, у меня было чувство, что они не проиграют. Это было по настрою и самоотдаче «армейцев».

В моменте с удалением Бийола было показано несколько повторов, там было нарушение. Но, давать или не давать вторую карточку — это прерогатива главного судьи. Судья, в первую очередь, должен относиться одинаково к обеим командам. Если есть пять пенальти, то ставь пять! Главное, чтобы они не были придуманными.

Сейчас не хочется поднимать судейскую тему. В Европе за одно и то же нарушение дают красную карточку, а у нас не дают. И наоборот, например, в эпизодах с игрой руками. В России судейство находится на низком уровне. Периодически возникают ситуации, которые неверно трактуются и это все замечают. А потом наши футболисты приезжают в Европу, зарабатывают удаление, а потом удивляются: «У нас же это и не удаление!» Если мы хотим быть в Европе не на последнем месте, то мы должны учить футболистов, что можно делать, а что нельзя. Футбол от этого только будет расти.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   608 / 946
03 ноября в 21:16
Есть же решения!
1. спартак расформировать! Как главных по работе с судьями.
2. на ответственные матчи назначать судей из топовых лиг

Ничего лишнего

Стыдно за спартак
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   11 / 946
03 ноября в 15:27
Только вспоминают об этом не когда Жиго забивает на 96-й минуте с нарушением правил...не когда Чалов падает от плотного воздуха внутри чужой штрафной... А когда условный Вилков позволит себе свистеть не в сторону "московских"......)))
У вас был ВАР!!!!!!!!!!!
Руку у Бакаева вы быстро разглядели!)))
ziborock
ziborock
   11 / 946
03 ноября в 15:24
В футбол пришел ГАЗПРОМ, а у него свои правила!!!
Вилкова в ФНЛ и Зенит туда же, глядишь и с судейством все наладится!
VAN ARM
VAN ARM
   135 / 946
03 ноября в 15:16
ПРОСТО РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА ВО ВСЕМ )))))))))
Garrincha58
Garrincha58
   307 / 946
03 ноября в 14:48
судейство??? да у нас футбол на низком уровне и вообще всё всё всё на х.... уровне
serh62
serh62
   176 / 946
03 ноября в 14:47
что за ерунду все знатоки пишут??? судейство не на низком уровне, судьи умеют судить. но судят они для тех, кто проплачивает результат. у кого есть деньги, кто делает подачки судьям-шестеркам, тот и чемпион. и не нужно говорить о неумении судейском. это коррупция
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
03 ноября в 14:32
Что бы вы делали без меня? - Думал судья Вилков, показывая вторую желтую карточку игроку ЦСКА Бийолу.
LOpp
LOpp
   28 / 946
03 ноября в 14:29
Судьи у нас нормальные. У нас есть клубы, которых тащат наглого и бессовестно.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
03 ноября в 14:24
Зато зарплата судей на высоком уровне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 14:17
Только вспоминают об этом не когда Жиго забивает на 96-й минуте с нарушением правил...не когда Чалов падает от плотного воздуха внутри чужой штрафной...

А когда условный Вилков позволит себе свистеть не в сторону "московских"......)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
03 ноября в 14:16
Мне одному это что то напоминает???
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
03 ноября в 14:07
Давно ясно .
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   364 / 946
03 ноября в 14:03
Верно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   7 / 946
03 ноября в 14:02
Ты принижаешь роль шефа (Дюкова) в этой цепочке и не упоминаешь спонсора (Миллера). Поясни почему
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
03 ноября в 14:00
Прав на 100%...
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
03 ноября в 13:59
Можно сказать иначе: В России судейство находится на высоком коррумпированном уровне
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 13:59
К сожалению у нас даже есть ОПГ федун-егоров-безбородов чего нет в Европе.
BenderBender
BenderBender
   124 / 946
03 ноября в 13:58
На нижайшем уровне. На уровне цска
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