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Уткин: «Гендиректор „Чертаново“ просто глупец»

03 ноября 2019, 12:34

Известный блогер Василий Уткин в своём Telegram-канале прокомментировал ответ генерального директора «Чертаново» Николая Ларина на его заметку о финансовых несостыковках в клубе.

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин просто глупец. Акцией и злостью называет этот глупец (вежливое слово) простой вопрос, основанный на сопоставлении двух открытых фактов. Простой вопрос о несоответствии. На такое серьёзные руководители, которым нечего скрывать, отвечают с улыбкой. Дескать, ну как же вы, такой взрослый опытный дядя, прописных истин не знаете, эхехе. Но вместо этого Николай Ларин начинает срываться. Заговоры искать. На вопрос, кстати, толком не отвечая.

Вот основная часть ответа Ларина: «Это всё чушь собачья, все деньги поступили на счёт школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС».

Ага. На счёт школы и академии. Ну, пока ладно, хотя совсем не ладно. Но пока черт с ним. Потому что сейчас не о том, что в «Чертаново» деньги пропадают, на то у меня только недоумение. Но сейчас речь за то, что Николай Ларин глуп. И что для клуба с маленьким бюджетом возможность не платить глупцу зарплату — хорошая экономия.

Давайте сравним ответ Николая просто с его же словами, сказанными ранее. О переходе Глушенкова и Умярова в «Спартак»: «Расходы в ФНЛ по сравнению с ПФЛ выросли на 60 миллионов, поэтому сейчас нам приходится искать деньги. По этой же причине пришлось продать двух футболистов в „Спартак“. На продаже двух игроков мы заработали 37,5 миллиона, это не та сумма, которую клуб мог бы получить за них через какое-то время. Но, с другой стороны, у нас есть бонусы. Если у ребят всё получится, и они заиграют в основном составе, мы получим примерно такую же сумму. В любом случае хочется сказать слова благодарности „Спартаку“, потому что нам нужны были деньги на участие в ФНЛ».

Ну и как можно иначе понять слова этого человека? Тут есть об академии? Речь о том, что деньги срочно нужны клубу, что новые расходы, которые нужно компенсировать, связаны с участием в ФНЛ, что деньги нужны а) клубу (а не академии) и б) срочно. Бюджет клуба самим Лариным назван в 90 млн рублей, а доходы от продажи двух игроков 37,5 млн рублей. И что же, и как же это может быть обозначено на означенном пироге инфографики кусочком-сектором толщиной с ножик?

Вопрос «где деньги?» остаётся. Он простой, особенно простой для государственной бюджетной организации должен быть. И второй вопрос новый. «Чертаново», вы кого держите за гендиректора-то? Он называет заговором ситуацию, к которой приводит простое внимательное чтение его же слов и небрежно (как минимум) предоставленная клубом о себе официальным источникам информация. Этот Ларин вас, «Чертаново», может ведь крупно подставить. У него слова собственные не сходятся.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил NEADEKVAT
   127 / 946
03 ноября в 22:16
Он не является пострадавшим, чтобы что-то подавать.
При фактах коррупции не всегда бывают пострадавшие как таковые...То есть если я зная о факте кражи у соседа приду с заявлением в полицию,то у меня его не примут?
pomor 445
pomor 445 ответил Ваня лучший
   224 / 946
03 ноября в 21:47
Ответ, типичный для малых народов севера и Чукотки. Ничем помочь не могу
Слишком ты заносчив, ничего собой не представляя. Обыкновенный московский сноб. Поморы не народ, а этнографическая группа, давшая русскому народу много выдающихся людей, начиная с Ломоносова.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor 445
   7 / 946
03 ноября в 21:32
Ответ, типичный для малых народов севера и Чукотки. Ничем помочь не могу
pomor 445
pomor 445 ответил Ваня лучший
   224 / 946
03 ноября в 20:15
Повторяю в сотый раз. Я категорически не приемлю менеджмент Зенита за действия многократно мню описанные
И описанные и обкаканные.
pomor 445
pomor 445 ответил VV V
   224 / 946
03 ноября в 20:09
Россети, юноша, это одна тысячная от Газпрома, и во вторых, юноша, тебе надо ещё многому учиться и больше читать, Россети-это титульный спонсор, а не хозяин, как в Газпром в Зените !
Не суть, главное, что тоже из общака отхватываешь, а злишься только потому, что мало дают откусить. Россети достаточно богаты, но откусить еврею, погрязшему в долгах, которому и болельщики не спешат доход нести (посещаемость никакая), много не дадут - и то по указанию властей, лоббируемых Ивановым. И брось свой менторский тон, сынок. Соплив ещё меня учить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   505 / 946
03 ноября в 19:59
Дюже интересный Вильям наш Шекспир - Уткин Василий. Когда был в обойме и рисковал возможной карьерой футбольного журналиста и комментатора - никого оскорблять не смел. Как только выпал из обоймы и оказался на обочине своей прежней профессии, оскорбления а адрес неугодных лиц посыпались как из рога изобилия. Как еще напомнить общественности о своем существований ? Только таким способом.
VV V
VV V ответил pomor 445
   258 / 946
03 ноября в 19:56
Россети тоже в гособщак входят.
Россети, юноша, это одна тысячная от Газпрома, и во вторых, юноша, тебе надо ещё многому учиться и больше читать, Россети-это титульный спонсор, а не хозяин, как в Газпром в Зените !
Gahi
Gahi
   289 / 946
03 ноября в 19:34
Весь вопрос в том, кто из них глупец.
pomor 445
pomor 445 ответил Faserkop
   224 / 946
03 ноября в 19:24
Где бы не упоминался Вася там обязательно скандал и грязь. Мерзкий человек.
И душой и телом.
pomor 445
pomor 445 ответил VV V
   224 / 946
03 ноября в 19:23
Зенит вообще в одно лицо жрёт из государственного "общака" и ничего ему за это не будет !
Россети тоже в гособщак входят.
fineflat
fineflat
03 ноября в 18:57
Ларин не думает что говорит. Уткин прав не понимаю почему на ленте критикуют Уткина он просто журналист и обратил наше внимание на то что Чертаново академия с гос поддержкой и не понятно почему академия продает игроков профессиональным клубам и отдает вырученные деньги в бюджет коммерческого футбольного клуба. Это вообще как. Ларин так привык к такой чернухе что даже не понимает что это нонсенс
МЕГАЛАДОНь
МЕГАЛАДОНь
03 ноября в 18:47
Уткин конечно интересно пишет, но слишком много, читать неохота.
мяч квадратный
мяч квадратный
   805 / 946
03 ноября в 18:27
А ФСБ и прокуратуре не до них. Они заняты обысками в квартирах оппозиционных студентов. Там есть что украсть и присвоить. Аппаратуру, смартфоны, деньги под матрасом....
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
03 ноября в 18:05
футбол не должен быть бюджетным вообще,
люди,
они просто п*****т ваши деньги.
VV V
VV V
   258 / 946
03 ноября в 17:51
Зенит вообще в одно лицо жрёт из государственного "общака" и ничего ему за это не будет !
Faserkop
Faserkop
   927 / 946
03 ноября в 17:11
Где бы не упоминался Вася там обязательно скандал и грязь. Мерзкий человек.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил МКС
   279 / 946
03 ноября в 16:38
Интересно найдет ли Ларин управу на этого жирного пустобреха У Чертаново неплохая академия, хорошая команда Сам клуб хорошо известен еще с советских времен А какая то продажная тварь опять раскрывает свое хайло ради самопиара Петухов, ты за базар то ответишь? Или слиняешь по обыкновению?
Игроков они конечно продали, а денежки в карман положили.Но все по уставу.Если организация некоммерческая то какие претензии?Им эти деньги даже заявить нельзя было--бы.А вот те кто за этими уставами смотрят и сидят в РФС, и стригут долю от подобных комбинаций по всей России десятилетиями.Так что одни продали другие повоняли, а воз и ныне там. Безграмотный человек.
abramjan
abramjan
   268 / 946
03 ноября в 16:36
как вася у терпилоидов подорвал знатно)))
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ваня лучший
   279 / 946
03 ноября в 16:33
Повторяю в сотый раз. Я категорически не приемлю менеджмент Зенита за действия многократно мню описанные
Что так много стало этого яяя? Да ляд с тобой? Хоть обмажься с ног до головы.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   266 / 946
03 ноября в 16:22
Таким дурам как ты ссы в глаза все божья роса. Может ещё веришь в то что Сочи самобытный клуб? 🤣🖕
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
03 ноября в 16:17
Эх Вася))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   73 / 946
03 ноября в 15:58
Опять Вася воспылал гневом, опять.... 😁.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил SHMEL
   381 / 946
03 ноября в 15:07
Этот жирный слон уткин превртился в склочного желтого барыгу.Если тебе известны факты мошенничества - обратись в компетентные оргны,а не веди себя как околоподъездная бабка.Фу мерзкая жаба.
Он не является пострадавшим, чтобы что-то подавать.
Kollljan
Kollljan ответил Мантефильный
   725 / 946
03 ноября в 15:07
Кто такой Вася Уткин и почему он так регулярно всплывает?
Потому, что то, что представляет из себя Вася Уткин, не тонет.
Мантефильный
Мантефильный
   198 / 946
03 ноября в 15:05
Кто такой Вася Уткин и почему он так регулярно всплывает?
МКС
МКС
   136 / 946
03 ноября в 14:44
Интересно найдет ли Ларин управу на этого жирного пустобреха

У Чертаново неплохая академия, хорошая команда

Сам клуб хорошо известен еще с советских времен

А какая то продажная тварь опять раскрывает свое хайло ради самопиара

Петухов, ты за базар то ответишь?

Или слиняешь по обыкновению?
Kirgudu
Kirgudu
   560 / 946
03 ноября в 14:42
Уткин-толстый сальный поц , считающийся себя мега икспертом.Хотя Пиар-страшная, даже тормозам не мешал.
SHMEL
SHMEL
   127 / 946
03 ноября в 14:15
Этот жирный слон уткин превртился в склочного желтого барыгу.Если тебе известны факты мошенничества - обратись в компетентные оргны,а не веди себя как околоподъездная бабка.Фу мерзкая жаба.
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
   485 / 946
03 ноября в 14:12
а Уткин в своем репертуаре
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
03 ноября в 13:57
Уткин и в пустыне найдёт оазис дерма.
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