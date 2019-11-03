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Кучаев: «Думаю, такая ничья добавит нам уверенности»

03 ноября 2019, 12:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

Учитывая, что почти целый тайм мы играли в меньшинстве, ничья, наверное, неплохой итог. Понятно, после удаления пришлось перестраиваться и думать прежде всего об обороне. Хотя даже в такой ситуации пару раз мы неплохо выбегали в контратаки. Думаю, такая ничья добавит нам уверенности в собственных силах и позитивно скажется в дальнейшем.

Не сложно ли выходить на замену в таком матче? Любой игрок хочет выходить в стартовом составе, но выбор и решение всегда остаются за главным тренером. Моя же задача — принести максимальную пользу команде за время, которое нахожусь на поле, независимо от того, играю с первых минут или выхожу на замену.

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Все комментарии
серый1925
серый1925 ответил ermak6848
   882 / 946
03 ноября в 13:31
одно очко увезти из гостевого матча от про плаченного фк " Зенит " - достойно Победы!!!
0
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 13:25
Мне игра армейцев понравилась в том, что играли спокойно без паники и суеты, даже 17-ти летний Карпов не оставил шансов Дзюбе, достойная игр, молодцы!
pam06
pam06 ответил Jeck Denielse
   12 / 946
03 ноября в 13:21
Так никто и не сказал....как слабо сыграли армейцы....... Вторят толпе по судейство.....как будто оно когдато в РПЛ было идеальным.... Слабо сыграл ЦСКА... А Зенит сыграл ещё хуже....ибо если бы из 27-ми ударов по воротамзалетело бы хоть половина - счёт 13:1 был бы реально отображающим силы данных команд на сегодня....
Ну уж Вы завернули... Такого себе даже европейские гранды не позволяют 50% результативность от количества нанесенных ударов. Хотя бы в створ столько попали, и это было бы хорошо.
А относительно неважной игры армейце - так это и не оспаривается. Можете пересмотреть коменты и покажите где стиль армейцев восхваляется. Здесь речь о том, что судейство ни к черту, а это дополнительный огромный минус Зениту. Ну что ж поделать - "Ну не смогла Я, не смогла"...
nubom
nubom ответил Jeck Denielse
   68 / 946
03 ноября в 13:15
Так никто и не сказал....как слабо сыграли армейцы....... Вторят толпе по судейство.....как будто оно когдато в РПЛ было идеальным.... Слабо сыграл ЦСКА... А Зенит сыграл ещё хуже....ибо если бы из 27-ми ударов по воротамзалетело бы хоть половина - счёт 13:1 был бы реально отображающим силы данных команд на сегодня....
"Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха"
[М.Жванецкий]
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 13:05
Так никто и не сказал....как слабо сыграли армейцы.......
Вторят толпе по судейство.....как будто оно когдато в РПЛ было идеальным....

Слабо сыграл ЦСКА...
А Зенит сыграл ещё хуже....ибо если бы из 27-ми ударов по воротамзалетело бы хоть половина - счёт 13:1 был бы реально отображающим силы данных команд на сегодня....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил nubom
   7 / 946
03 ноября в 13:04
Соглашусь
nubom
nubom ответил Ваня лучший
   68 / 946
03 ноября в 13:03
Этот провал не только возможен, он более чем вероятен. За 2 дня команду переделать невозможно. Они умеют играть только в режиме наибольшего благоприятствования
К сожалению все наши команды подвержены этой заразе...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил nubom
   7 / 946
03 ноября в 13:00
Этот провал не только возможен, он более чем вероятен. За 2 дня команду переделать невозможно. Они умеют играть только в режиме наибольшего благоприятствования
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
03 ноября в 12:56
Для Зенита потеря очков. 1 тайм играли с огромным преимуществом, второй с тотальным преимуществом.
nubom
nubom
   68 / 946
03 ноября в 12:54
Медвежья услуга судьи в адрес питерцев сделала героическим достижением посредственную игру ЦСКА. А Зенит, не только должен быть "разочарован" своей плохой игрой, а сказать судьбе "спасибо" за предварительный просмотр возможного провала в игре с Лейпцигом.
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
03 ноября в 12:51
одно очко увезти из гостевого матча от про плаченного фк " Зенит " - достойно Победы!!!
pam06
pam06 ответил oFANATo
   12 / 946
03 ноября в 12:22
Когда играешь 10 человек против 12- ти ничья сродни победе!!!
Да тут пожалуй покруче было: 11 игроков Зенита + арбитр + 2 лайнсмена + 2 на VARe = все в наваре - против 10 армейцев... Достойна ничья при "скупой" игре.
zotbet
zotbet
   334 / 946
03 ноября в 12:22
ЦСКА всегда бутет первым!!!
VIPded
VIPded
   137 / 946
03 ноября в 12:05
Удачи ЦСКА!!!
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
03 ноября в 12:05
Когда играешь 10 человек против 12- ти ничья сродни победе!!!
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