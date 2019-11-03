Кучаев: «Думаю, такая ничья добавит нам уверенности»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
Учитывая, что почти целый тайм мы играли в меньшинстве, ничья, наверное, неплохой итог. Понятно, после удаления пришлось перестраиваться и думать прежде всего об обороне. Хотя даже в такой ситуации пару раз мы неплохо выбегали в контратаки. Думаю, такая ничья добавит нам уверенности в собственных силах и позитивно скажется в дальнейшем.
Не сложно ли выходить на замену в таком матче? Любой игрок хочет выходить в стартовом составе, но выбор и решение всегда остаются за главным тренером. Моя же задача — принести максимальную пользу команде за время, которое нахожусь на поле, независимо от того, играю с первых минут или выхожу на замену.
А относительно неважной игры армейце - так это и не оспаривается. Можете пересмотреть коменты и покажите где стиль армейцев восхваляется. Здесь речь о том, что судейство ни к черту, а это дополнительный огромный минус Зениту. Ну что ж поделать - "Ну не смогла Я, не смогла"...
А относительно неважной игры армейце - так это и не оспаривается. Можете пересмотреть коменты и покажите где стиль армейцев восхваляется. Здесь речь о том, что судейство ни к черту, а это дополнительный огромный минус Зениту. Ну что ж поделать - "Ну не смогла Я, не смогла"...
[М.Жванецкий]
[М.Жванецкий]
Вторят толпе по судейство.....как будто оно когдато в РПЛ было идеальным....
Слабо сыграл ЦСКА...
А Зенит сыграл ещё хуже....ибо если бы из 27-ми ударов по воротамзалетело бы хоть половина - счёт 13:1 был бы реально отображающим силы данных команд на сегодня....
Вторят толпе по судейство.....как будто оно когдато в РПЛ было идеальным....
Слабо сыграл ЦСКА...
А Зенит сыграл ещё хуже....ибо если бы из 27-ми ударов по воротамзалетело бы хоть половина - счёт 13:1 был бы реально отображающим силы данных команд на сегодня....