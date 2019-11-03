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Тедеско: «Нет никакого смысла смотреть на таблицу»

03 ноября 2019, 14:43

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его команда старается не обращать внимание на текущее положение дел в турнирной таблице чемпионата России.

Мы знаем нашу нынешнюю ситуацию, но нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре и стараться выиграть как можно больше.

Что касается матча «Зенит» — ЦСКА, то я смотрел только хайлайты. Полностью матч не видел, потому что все время уходит на подготовку к предстоящему матчу. Все мысли только о своей команде.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 16:52
Стыдно смотреть.
Тыдышко
Тыдышко
   640 / 946
03 ноября в 16:33
Нет никакого смысла перепечатывать на соккер ВСЁ ЧТО ЕСТЬ В РУНЕТЕ О СПАРТАКЕ!
СПАРТАААААААААААК!!!!
Faustello
Faustello
   19 / 946
03 ноября в 15:53
ТедеСКО: «Нет никакого смысла смотреть на таблиСКУ» )))
wingback
wingback
   425 / 946
03 ноября в 15:29
Хрякам-то нет. Всё равно в пердиве окажутся...
Таганский
Таганский ответил spartach n1
   24 / 946
03 ноября в 15:28
Валера стратег,кидаться за кубком когда светит в чемпионате при ограниченных ресурсах ? Да мы уже Таганыч,об этом говорили .
Я к тому, что лукавят все тренеры..))
Смотрят, обязательно смотрят в таблицу..
Привет, Серегич!!))
spartach n1
spartach n1 ответил Таганский
   1 / 946
03 ноября в 15:24
Где-то я уже такое слышал..)) КВГ тоже говаривал когда-то, однако, в матче на Кубок выставил практически второй состав.. Перед игрой с Краснодаром..Случайно?? Не думаю..
Валера стратег,кидаться за кубком когда светит в чемпионате при ограниченных ресурсах ?
Да мы уже Таганыч,об этом говорили .
МапС
МапС
   239 / 946
03 ноября в 15:23
Согласен. В данном случае надо брать очки в каждом матче. Таблицу в конце чемпа глянем.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
03 ноября в 15:16
Правильно Дон, еще этот вилковский цирк смотреть
VAN ARM
VAN ARM
   135 / 946
03 ноября в 15:14
пора посмотреть и ознакомится с соперниками вФНЛ)))
VIPded
VIPded
   137 / 946
03 ноября в 15:14
Таблица ФНЛ следующего сезона его интересует...)))
Таганский
Таганский
   24 / 946
03 ноября в 15:12
Где-то я уже такое слышал..))
КВГ тоже говаривал когда-то, однако, в матче на Кубок выставил практически второй состав..
Перед игрой с Краснодаром..Случайно??
Не думаю..
Kresi frok
Kresi frok
   444 / 946
03 ноября в 15:06
Прав немец, смышленный малый, уже ознакомился с условиями дворового чемпионата. Все чемпионы уже на следующие 5 лет определены!
LOpp
LOpp
   28 / 946
03 ноября в 15:04
В этой таблице один позор!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
03 ноября в 15:00
И что в этой таблице Тедеско не видел.
Cremen
Cremen
   242 / 946
03 ноября в 14:56
Конечно, если там то 12-е место, то топ 7-е.
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
03 ноября в 14:56
Заболотный: Нет никакого смысла смотреть на таблицу умножения...
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