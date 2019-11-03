Тедеско: «Нет никакого смысла смотреть на таблицу»

Главный тренер «Спартака» заявил, что его команда старается не обращать внимание на текущее положение дел в турнирной таблице чемпионата России.

Мы знаем нашу нынешнюю ситуацию, но нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре и стараться выиграть как можно больше.