Тедеско: «Нет никакого смысла смотреть на таблицу»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что его команда старается не обращать внимание на текущее положение дел в турнирной таблице чемпионата России.
Мы знаем нашу нынешнюю ситуацию, но нет никакого смысла смотреть на таблицу. Будем идти от игры к игре и стараться выиграть как можно больше.
Что касается матча «Зенит» — ЦСКА, то я смотрел только хайлайты. Полностью матч не видел, потому что все время уходит на подготовку к предстоящему матчу. Все мысли только о своей команде.
СПАРТАААААААААААК!!!!
СПАРТАААААААААААК!!!!
Смотрят, обязательно смотрят в таблицу..
Привет, Серегич!!))
Смотрят, обязательно смотрят в таблицу..
Привет, Серегич!!))
Да мы уже Таганыч,об этом говорили .
Да мы уже Таганыч,об этом говорили .
КВГ тоже говаривал когда-то, однако, в матче на Кубок выставил практически второй состав..
Перед игрой с Краснодаром..Случайно??
Не думаю..
КВГ тоже говаривал когда-то, однако, в матче на Кубок выставил практически второй состав..
Перед игрой с Краснодаром..Случайно??
Не думаю..