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Тедеско: «Уважаю мнение и работу Черчесова»

03 ноября 2019, 14:54

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

Уважаю мнение и работу Черчесова, здорово, что он смотрит и анализирует матчи, планирует состав на предстоящие матчи сборной. То, что он не видит Романа Зобнина на позиции крайнего защитника, — почему нет, если у него есть ещё три-четыре игрока на этой позиции. Я уважаю его мнение. Но у нас «Спартак», и у нас другие тактические задачи. Считаю, что Роман отлично справился на этой позиции и, может быть, ещё сыграет на ней. Он универсальный игрок и хорошо выступает в любом амплуа.

Мы ещё не встречались с Черчесовым, но это в планах. Мне эта встреча была бы очень интересна, он важный тренер как для сборной, так и для «Спартака», так как он тоже тренирует наших футболистов во время тренировок сборной. Надеюсь, скоро эта встреча состоится. К сожалению, последнее время у нас очень плотный график.

Ранее Тедеско заявил, что его команда старается не обращать внимание на текущее положение дел в турнирной таблице чемпионата России.

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Все комментарии
МапС
МапС ответил fcbarcelona.com
   238 / 946
03 ноября в 15:38
Дзюба и десять мясных, после такой заявы
Дзюбу Черчесов однозначно не пропьёт. Десять мясных многовато. Нам исчо в кубке и чемпе играть.
fcbarcelona.com
fcbarcelona.com ответил МапС
   337 / 946
03 ноября в 15:34
После такой заявы мясных в Сборнаяй должно прибавиться :)
Дзюба и десять мясных, после такой заявы
МапС
МапС
   238 / 946
03 ноября в 15:32
После такой заявы мясных в Сборнаяй должно прибавиться :)
spartach n1
spartach n1
   1 / 946
03 ноября в 15:26
Толково !
drug01
drug01
   123 / 946
03 ноября в 15:21
Зачем спешить делать выводы!!!!
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
03 ноября в 15:16
мелкий биссер по России..
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
03 ноября в 15:15
Мне тоже Зобнин видится на краю
bamana
bamana ответил time out
   521 / 946
03 ноября в 15:11
Обязательно встретишься. Это же не Романцев, с которым для встречи надо выучить русский язык.
на хрена ему романцев! Динозавры давно вымерли!
time out
time out
   53 / 946
03 ноября в 14:57
Обязательно встретишься. Это же не Романцев, с которым для встречи надо выучить русский язык.
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