ГлавнаяНовости

«Вальядолид» на домашнем поле обыграл «Мальорку»

03 ноября 2019, 15:53
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид3 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Вальядолид» обыграл «Мальорку» в матче 12-го тура испанской Примеры.

После этого матча «Вальядолид» занимает десятую строчку в таблице (17 очков), а «Мальорка» - семнадцатую (11 очков).

Вальядолид, стадион «Хосе Соррилья»

«Вальядолид» - «Мальорка» - 3:0 (1:0)
Голы: Борха Фернандес 40, Унал 50 (пенальти), Рамирес 90+3

«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Салису, Барба, Плано, Фернандес Морено, Мичел (Алькарас 64), Тони Суарес, Гвардиола (Рамирес 72), Унал
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Мальорка»: Фабри, Састре Ванрелл, Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену, Севилья, Родригес Васкес, Кубо (Кабрера 68), Педраса (Алейш Фебас 61), Лаго Жуниор, Будимир
Главный тренер: Морено Висенте.

Предупреждения: Мичел 45+1, Севилья 55, Борха Фернандес 63, Рамирес 66, Унал 77, Вальент 77, Салису 86, Састре 89, Фебас 90+3

В другом матче тура «Барселона» проиграла «Леванте».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Витесс» Слуцкого потерпел третье подряд поражение в чемпионате Нидерландов
Сегодня, 00:03 Комментарии15
«Урал» и «Ахмат» не смогли размочить счет в матче
Вчера, 21:22 Комментарии26
Победа «Краснодара» и первое очко ЦСКА. Итоги 4-го тура Лиги Европы
Вчера, 01:30 Комментарии5
«Боруссия М» обыграла «Рому»
Вчера, 00:59 ВидеоКомментарии10
«Рейнджерс» оказался сильнее «Порту»
Вчера, 00:56 ВидеоКомментарии8
ЦСКА не смог обыграть «Ференцварош», Набабкин получил красную карточку
Вчера, 00:55 Комментарии263
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cremen
Cremen
   242 / 946
04 ноября в 09:08
Вальядолид с победой!
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
03 ноября в 20:51
Майорка не какая. Как только Реал умудрился ей проиграть!!
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 15:58
Неудивительно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100