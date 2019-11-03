«Вальядолид» на домашнем поле обыграл «Мальорку»

«Вальядолид» обыграл «Мальорку» в матче 12-го тура испанской Примеры.
После этого матча «Вальядолид» занимает десятую строчку в таблице (17 очков), а «Мальорка» - семнадцатую (11 очков).
Вальядолид, стадион «Хосе Соррилья»
«Вальядолид» - «Мальорка» - 3:0 (1:0)
Голы: Борха Фернандес 40, Унал 50 (пенальти), Рамирес 90+3
«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Салису, Барба, Плано, Фернандес Морено, Мичел (Алькарас 64), Тони Суарес, Гвардиола (Рамирес 72), Унал
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
«Мальорка»: Фабри, Састре Ванрелл, Вальент, Раильо Аренас, Агбеньену, Севилья, Родригес Васкес, Кубо (Кабрера 68), Педраса (Алейш Фебас 61), Лаго Жуниор, Будимир
Главный тренер: Морено Висенте.
Предупреждения: Мичел 45+1, Севилья 55, Борха Фернандес 63, Рамирес 66, Унал 77, Вальент 77, Салису 86, Састре 89, Фебас 90+3
В другом матче тура «Барселона» проиграла «Леванте».