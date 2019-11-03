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«Ювентус» одержал победу над «Торино»

сегодня, 00:42
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Торино» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (29 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице национального первенства, «Торино» (11 очков) - 13-й.

Турин, стадион Стадио Олимпико

«Торино» - «Ювентус» 0:1 (0:0)
Гол: де Лигт 70

«Торино»: Сиригу, Иццо, Глейсон Бремер, Лянко, Айна, Мейте, Ринкон (Дзадза 74), Базелли (Миллико 85), Ансальди, Верди (Лукич 80), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Бентанкур (Хедира 76), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Рэмзи 67), Дибала (Игуаин 60), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Айна 44, Бентанкур 54, Куадрадо 57, Ансальди 63, Базелли 68

Ранее «Интер» одержал победу над «Болоньей».

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Все комментарии
allemz
allemz ответил NGYRZ
   21 / 900
сегодня в 01:43
Так визжят больше всех не его персофаны, а его хейтеры вроде тебя. Вот с какого перепугу ты приперся сюда на ветку Ювентуса? Где Сити и где Ювентус, где АПЛ и где СерияА? Ты же сюда пришел именно что визжать и срач разводить.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       51 / 900
    сегодня в 01:42
    Кабинет отскочил благодаря голу ноунейма)
    NGYRZ
    NGYRZ ответил h8you
       83 / 900
    сегодня в 01:41
    Ну в отборе он хорош,а если его убрать,то Юве посыпется
    в отборе хорош, я тоже это отмечал, но для созидания он не пригоден.

    А егра Сарри подразумевает созидательной игры!
    NGYRZ
    NGYRZ ответил allemz
       83 / 900
    сегодня в 01:39
    Поскорее бы, от визжащих персофанов Роналду, футбольный мир тоже избавится.
      BarSlona
      BarSlona
         628 / 900
      сегодня в 01:38
      Пенальту??
      allemz
      allemz ответил NGYRZ
         21 / 900
      сегодня в 01:28
      Я конечно выражу крамольную мысль, но! Я понимаю, сколько бы там Роналду не говорил о том, что возраст для него это всего лишь цифры, но это лишь самообман. Сегодня я по его игре это увидел - это не тот Роналду, что был года назад, все таки годы свое берут и от этого никуда не деться. Скоро, скоро к сожалению уже на покой...!
      Поскорее бы, от визжащих персофанов Роналду, футбольный мир тоже избавится.
      NGYRZ
      NGYRZ
         83 / 900
      сегодня в 01:25
      Я конечно выражу крамольную мысль, но!
      Я понимаю, сколько бы там Роналду не говорил о том, что возраст для него это всего лишь цифры, но это лишь самообман.
      Сегодня я по его игре это увидел - это не тот Роналду, что был года назад, все таки годы свое берут и от этого никуда не деться.
      Скоро, скоро к сожалению уже на покой...!
      allemz
      allemz ответил Князь сажал врагов на посох
         21 / 900
      сегодня в 01:23
      Снова хейтеры на посохе. Аха-ха)
      Только почему-то только ты об этом говоришь постоянно. О наболевшем?))
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         16 / 900
      сегодня в 01:17
      Снова хейтеры на посохе. Аха-ха)
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил h8you
         17 / 900
      сегодня в 01:15
      хаха скинул видео,где железный пеналь )) красава
      Лучше бы смотрел как пустая пластиковая бутылка уложила всю барселону. Аха-ха)
      Вот это почёт, за это всем по ЗМ)
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана
         17 / 900
      сегодня в 01:14
      Фейкомёт
      Приложи к дуплу лёд


      Аха-ха)
      h8you
      h8you ответил Happyboy Barca
         28 / 900
      сегодня в 01:13
      https://www.youtube.com/watch?v=tkn7-iN1seA а это не позор. это почет
      хаха скинул видео,где железный пеналь )) красава
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил allemz
         17 / 900
      сегодня в 01:13
      Не переживай, если обыграем их - будет отличный повод для тебя и твоего дружка отбомбиться на ветках Ливерпуля, радуя и поднимая настроение всех соккерчан. Всё для вас, как говорится.
      Я и не переживаю, отличный тур будет, в любом случае с кого-то посмеёмся. Аха-ха)
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил Тео Джонс
         17 / 900
      сегодня в 01:12
      Как раз не зря, мадридский дельфинарий получил порцию от меня, ну и паралель решил вам посохом дать ахах)
      Посох нужно иметь свой, а не вынимать из попки барсиков тот, который им воткнул Леванте. Аха-ха)
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2 ответил h8you
         29 / 900
      сегодня в 01:12
      Иццо просто было обидно что зашкварился от прикосновения роналду.
      allemz
      allemz ответил Князь с офтопа меломана
         21 / 900
      сегодня в 01:09
      А что мне бомбить? Не я же болею за клуб, который дрючат сквозера, а сквозера это оплот однополых связей. Аха-ха)
      Не переживай, если обыграем их - будет отличный повод для тебя и твоего дружка отбомбиться на ветках Ливерпуля, радуя и поднимая настроение всех соккерчан. Всё для вас, как говорится.
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил Князь с офтопа меломана
         31 / 900
      сегодня в 01:08
      Отскокище вам судейка хотел организовать, придумав пенку для Моськи, но не судьба. Аха-ха) Зря ты выжидал, иди спать. Аха-ха)
      Как раз не зря, мадридский дельфинарий получил порцию от меня, ну и паралель решил вам посохом дать ахах)
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         29 / 900
      сегодня в 01:07
      А чо Джан забил болт 5а игры ?или боиться запачкаться?
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил allemz
         17 / 900
      сегодня в 01:06
      Клюнул на удочку, молодец. Не бомбящий, ты наш) Главное, не теряй самообладание. Вставить ролик или сам догадаешься?
      А что мне бомбить? Не я же болею за клуб, который дрючат сквозера, а сквозера это оплот однополых связей. Аха-ха)
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27
         584 / 900
      сегодня в 01:05
      Чето с трудом даются голы команде,в данном матче можно оправдаться что это было дерби,надо решать вопрос с выходом из группы в ЛЧ и доработать игру до весны, Forza Juve!
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил Happyboy Barca
         17 / 900
      сегодня в 01:03
      https://www.youtube.com/watch?v=tkn7-iN1seA а это не позор. это почет
      НЕт, вот это почёт, аха-ха)
      allemz
      allemz ответил Князь с офтопа меломана
         21 / 900
      сегодня в 01:03
      Переживай лучше за свой мешочный голубец, а то маленький и вонючий клоп его зашкварит на гейфилде. Аха-ха)
      Клюнул на удочку, молодец. Не бомбящий, ты наш) Главное, не теряй самообладание.
      Вставить ролик или сам догадаешься?
      Князь с офтопа меломана
      Князь с офтопа меломана ответил allemz
         17 / 900
      сегодня в 01:01
      Вроде бы честно выиграли, похвально. Неужели решили исправиться или это всего лишь пыль в глаза?
        Happyboy Barca
        Happyboy Barca ответил h8you
           181 / 900
        сегодня в 01:00
        Прикольно иццо валялся после прикосновения Роналду))) это просто позор
        а это не позор. это почет
        allemz
        allemz ответил Князь с офтопа меломана
           21 / 900
        сегодня в 00:59
        Всё таки мерзкая команда Торино. Лацио слили без борьбы, а на этот матч жизни настроились как надо. Сначала не спешили, мерзко симулировали и тянули время, а потом не смогли прибавить, когда нужно было.
        Мне нравится первое предложение.
        Какой город - такие команды. Моду в нем диктует Ювентус.
        Князь с офтопа меломана
        Князь с офтопа меломана ответил Тео Джонс
           17 / 900
        сегодня в 00:59
        Отскокище, впрочем как обычно.
        Отскокище вам судейка хотел организовать, придумав пенку для Моськи, но не судьба. Аха-ха)
        Зря ты выжидал, иди спать. Аха-ха)
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответил h8you
           31 / 900
        сегодня в 00:58
        Прикольно иццо валялся после прикосновения Роналду))) это просто позор
        Согласен это позор, за неспортивную борьбу дельфину должна была быть красная.
        Тео Джонс
        Тео Джонс
           31 / 900
        сегодня в 00:58
        Отскокище, впрочем как обычно.
        h8you
        h8you
           28 / 900
        сегодня в 00:58
        Прикольно иццо валялся после прикосновения Роналду))) это просто позор
        djaich
        djaich ответил NGYRZ
           247 / 900
        сегодня в 00:56
        Я одного не пойму в случае с Ювентусом. Появился тренер, который пропагандирует атакующий стиль футбола, и мы этот стиль видим. Но весь нонсенс в том, что Юве как забивал один-два мяча при оборонительном Аллегри, так же и продолжает забивать при атакующем Сарри. Ощущение, что у Юве в генах, много не забивать. Такое чувство, что даже если Гвардиола возглавит Туринцев они и дальше больше двух забивать не будут!
        Нападающие с игры вообще не забивают. Ни Роналду, ни Дибала, ни Игуаин. Проблемы с постановкой игры и физической формой у всей команды.
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