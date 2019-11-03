«Ювентус» одержал победу над «Торино»

«Ювентус» обыграл «Торино» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (29 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице национального первенства, «Торино» (11 очков) - 13-й.
Турин, стадион Стадио Олимпико
«Торино» - «Ювентус» 0:1 (0:0)
Гол: де Лигт 70
«Торино»: Сиригу, Иццо, Глейсон Бремер, Лянко, Айна, Мейте, Ринкон (Дзадза 74), Базелли (Миллико 85), Ансальди, Верди (Лукич 80), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Бентанкур (Хедира 76), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Рэмзи 67), Дибала (Игуаин 60), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Айна 44, Бентанкур 54, Куадрадо 57, Ансальди 63, Базелли 68
Ранее «Интер» одержал победу над «Болоньей».
Сами со своей шайкой бомбите на ветках АПЛ, возвеличивая своего кумира и его ристалище, устраивая "срачельник" (как ты выразился) с криками о кабинетстве всея лиги.
Мстительный народ требует крови.
Сами со своей шайкой бомбите на ветках АПЛ, возвеличивая своего кумира и его ристалище, устраивая "срачельник" (как ты выразился) с криками о кабинетстве всея лиги.
Мстительный народ требует крови.
А егра Сарри подразумевает созидательной игры!
А егра Сарри подразумевает созидательной игры!
Вот с какого перепугу ты приперся сюда на ветку Ювентуса? Где Сити и где Ювентус, где АПЛ и где СерияА?
Ты же сюда пришел именно что визжать и срач разводить.
Вот с какого перепугу ты приперся сюда на ветку Ювентуса? Где Сити и где Ювентус, где АПЛ и где СерияА?
Ты же сюда пришел именно что визжать и срач разводить.
Я понимаю, сколько бы там Роналду не говорил о том, что возраст для него это всего лишь цифры, но это лишь самообман.
Сегодня я по его игре это увидел - это не тот Роналду, что был года назад, все таки годы свое берут и от этого никуда не деться.
Скоро, скоро к сожалению уже на покой...!
Я понимаю, сколько бы там Роналду не говорил о том, что возраст для него это всего лишь цифры, но это лишь самообман.
Сегодня я по его игре это увидел - это не тот Роналду, что был года назад, все таки годы свое берут и от этого никуда не деться.
Скоро, скоро к сожалению уже на покой...!
Вот это почёт, за это всем по ЗМ)
Вот это почёт, за это всем по ЗМ)
Приложи к дуплу лёд
Аха-ха)
Приложи к дуплу лёд
Аха-ха)
https://www.youtube.com/watch?v=iw9FR6Ctz7g
Вставить ролик или сам догадаешься?
Вставить ролик или сам догадаешься?
Какой город - такие команды. Моду в нем диктует Ювентус.
Какой город - такие команды. Моду в нем диктует Ювентус.
Зря ты выжидал, иди спать. Аха-ха)
Зря ты выжидал, иди спать. Аха-ха)