«Спартак-2» забил два мяча в ворота «Мордовии»

«Спартак-2» обыграл «Мордовию» в матче 21-го тура ФНЛ.
Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)»
«Спартак-2» — «Мордовия» — 2:0 (1:0)
Голы: Глушенков 35, Руденко 73
«Спартак-2»: Шитов, Гапонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев (Самбу 83), Глушенков (Миронов 86), Маркитесов (Васильев 90), Бакалюк, Нимели (Володкин 77), Руденко (Тиуб 86).
«Мордовия»: Шебанов, Хрипков, Юсупов, Ятченко, Климов, Стрелов, Буранов, Федак (Бояркин 61), Мухаметшин (Калиханов 79), Навлетов, Сергеев (Поярков 86).
Предупреждения: Сергеев 19, Бакалюк 76, Юсупов 79.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
Напомним, что «СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак-2» в матче 20-го тура ФНЛ.
Уважаемый, передохни!))
Уважаемый, передохни!))