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«Спартак-2» забил два мяча в ворота «Мордовии»

03 ноября 2019, 16:12
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«Спартак-2» обыграл «Мордовию» в матче 21-го тура ФНЛ

Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)»

«Спартак-2» — «Мордовия» — 2:0 (1:0)

Голы: Глушенков 35, Руденко 73

«Спартак-2»: Шитов, Гапонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев (Самбу 83), Глушенков (Миронов 86), Маркитесов (Васильев 90), Бакалюк, Нимели (Володкин 77), Руденко (Тиуб 86).

«Мордовия»: Шебанов, Хрипков, Юсупов, Ятченко, Климов, Стрелов, Буранов, Федак (Бояркин 61), Мухаметшин (Калиханов 79), Навлетов, Сергеев (Поярков 86).

Предупреждения: Сергеев 19, Бакалюк 76, Юсупов 79.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Напомним, что «СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак-2» в матче 20-го тура ФНЛ.

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Все комментарии
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   243 / 946
04 ноября в 09:07
Им нельзя во вторую лигу, в ФНЛ с главной командой еще сражаться.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
03 ноября в 16:36
С победой
Тыдышко
Тыдышко
   642 / 946
03 ноября в 16:31
У Акулича походу кардиостимулятор работает на новостях о Спартаке. Не напишет - остановится)))
Уважаемый, передохни!))
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 16:29
Тоже заслуга фрица.
bsww
bsww
   399 / 946
03 ноября в 16:27
Судя по названию статьи, все "жители" сайта поголовно делали ставки забьёт или не забьёт Спартак-2 два мяча в ворота Мордовии.
ДСА
ДСА
   213 / 946
03 ноября в 16:22
Не хотят спартаковцы вылетать во втордив.
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
03 ноября в 16:14
С победой .
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