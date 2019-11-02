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«Челси» обыграл «Уотфорд»

сегодня, 22:23
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«Челси» обыграл «Уотфорд» в рамках 11-го тура АПЛ.

«Уотфорд» - «Челси» 1:2 (0:1)
Голы: Деулофеу 79 (пенальти) - Абрахам 5, Пулишич 55

«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико 75), Кабаселе, Доусон, Кэткарт (Мариаппа 20), Масина, Дюкуре, Чалоба (Хьюз 67), Перейра, Деулофеу, Грей
Главный тренер: Флорес Кике Санчес.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Маунт, Пулишич (Хадсон-Одои 83), Абрахам (Батшуайи 88)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Кабаселе 46, Янмат 70, Доусон 82, Мариаппа 88, Жоржиньо 89

В прошлом туре «Челси» обыграл «Бернли».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   104 / 892
сегодня в 22:59
Резво играют хлопчики.Выкинули тупого Баркли наконец. Сыгранность в защите становится лучше игра к игре,надеюсь скоро не будет остужающего душа в АПЛ.
Stamford Bridge
Stamford Bridge ответил Медив
   528 / 892
сегодня в 22:56
Помнится, когда я два года подряд об этом писал, мне отвечали, что своими воспитанниками Челси будет только бороздить середину таблицы. А поди ж ты, уже +6 от пятого места
я просто верю моему кумиру,дядюшке Фрэнки)Он не посмеет меня обмануть..
Объективное мнение
Объективное мнение
   264 / 892
сегодня в 22:45
Челси с победой
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   359 / 892
сегодня в 22:43
Сложно в это поверить но отставание Челси от Ман Сити всего лишь 2 очка и это хорошо так что команда на ходу и если будет еще лучше играть может бороться за чемпионство вместе с Ливерпулем и Ман Сити а если бы выиграли у МЮ в 1 туре и не теряли очки с середняками то могли быть на втором месте.
Медив
Медив ответил Stamford Bridge
   98 / 892
сегодня в 22:36
Фрэнки,плиз,держи эту команду такой как сейчас!Через пару лет это новые Чемпионы!Это не мода,это жадность за трофеями!Я болею за этот клуб 25 лет и вижу огонь в глазах,как тогда,в прошлом....пришло время делать очередную историю...
Помнится, когда я два года подряд об этом писал, мне отвечали, что своими воспитанниками Челси будет только бороздить середину таблицы. А поди ж ты, уже +6 от пятого места
Stamford Bridge
Stamford Bridge
   528 / 892
сегодня в 22:33
Фрэнки,плиз,держи эту команду такой как сейчас!Через пару лет это новые Чемпионы!Это не мода,это жадность за трофеями!Я болею за этот клуб 25 лет и вижу огонь в глазах,как тогда,в прошлом....пришло время делать очередную историю...
Таганский
Таганский ответил dimagas2
   66 / 892
сегодня в 22:33
КП дальше.
КП чуть ближе и дома..))
Gruznoff
Gruznoff
   392 / 892
сегодня в 22:32
Челси с победой!
Медив
Медив
   98 / 892
сегодня в 22:31
Пожарники, блин. Чуть не устроили Фостеру лучший матч в карьере
dimagas2
dimagas2 ответил Таганский
   80 / 892
сегодня в 22:31
При явном преимуществе в течении всего матча, практически уже выигранного, Челси умудряется создать себе проблему и героически, глотая на ходу валидол, ее преодолевает.. Но хорошо, что кончается все хорошо.. А дальше МС в гостях - там шалить не дадут.. Ну да ладно, всех с победой!!
КП дальше.
Сантус
Сантус
   107 / 892
сегодня в 22:30
Спасибо Кепа,спас расслабленные булки.))Синих с победой,но нервы потрепали...)
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   359 / 892
сегодня в 22:29
Челси с победой!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   132 / 892
сегодня в 22:29
пенсам надо Кепу на руках носить, чуть не проsraли практически выигранный матч
Таганский
Таганский
   66 / 892
сегодня в 22:29
При явном преимуществе в течении всего матча, практически уже выигранного, Челси умудряется создать себе проблему и героически, глотая на ходу валидол, ее преодолевает..
Но хорошо, что кончается все хорошо.. А дальше МС в гостях - там шалить не дадут..
Ну да ладно, всех с победой!!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   407 / 892
сегодня в 22:29
Поздравляю болельщиков Челси! Абрахам походу новый Дрогба 💪👍🔥
azkan
azkan
   149 / 892
сегодня в 22:28
С победой Челси!
С такой трудной победой над обитателем пердива АПЛ..
Не обязательный гол пропустили и сухой матч не поулчился.
В итоге валидольная концовка.
dimagas2
dimagas2
   80 / 892
сегодня в 22:27
Вроде легкая игра намечалась,но концовку пенок испортил и немного по нервничали,особенно на 90+5 и удар от Фостера)
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 892
сегодня в 22:26
Респект
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