«Челси» обыграл «Уотфорд» в рамках 11-го тура АПЛ.
«Уотфорд» - «Челси» 1:2 (0:1)
Голы: Деулофеу 79 (пенальти) - Абрахам 5, Пулишич 55
«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико 75), Кабаселе, Доусон, Кэткарт (Мариаппа 20), Масина, Дюкуре, Чалоба (Хьюз 67), Перейра, Деулофеу, Грей
Главный тренер: Флорес Кике Санчес.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Маунт, Пулишич (Хадсон-Одои 83), Абрахам (Батшуайи 88)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Кабаселе 46, Янмат 70, Доусон 82, Мариаппа 88, Жоржиньо 89
В прошлом туре «Челси» обыграл «Бернли».
Но хорошо, что кончается все хорошо.. А дальше МС в гостях - там шалить не дадут..
Ну да ладно, всех с победой!!
Но хорошо, что кончается все хорошо.. А дальше МС в гостях - там шалить не дадут..
Ну да ладно, всех с победой!!
С такой трудной победой над обитателем пердива АПЛ..
Не обязательный гол пропустили и сухой матч не поулчился.
В итоге валидольная концовка.
С такой трудной победой над обитателем пердива АПЛ..
Не обязательный гол пропустили и сухой матч не поулчился.
В итоге валидольная концовка.