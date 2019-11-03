«Лион» вырвал победу у «Тулузы»

«Лион» с трудом обыграл «Тулузу» в рамках 12-го тура Лиги 1.
«Лион» занимает 8 место в турнирной таблице (16 очков), а «Тулуза» расположилась на 19 позиции (12 пунктов).
«Тулуза» - «Лион» 2:3 (1:1)
Голы: Саного 15, Лопеш 57 (автогол) - Депай 26, Дембеле 67, Депай 90+5
«Тулуза»: Рейне, Амиан Аду, Изима-Мирен, Гонсалвеш, Силла, Доссеви (Макенго 83), Коне, Ванкер, Градель, Саного (Лейя 60), Кулурис
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайе, Коне, Рен-Аделед (Корне 78), Тиаго Мендеш, Тусар (Траоре 63), Ауар (де Соуза Оливейра 87), Дембеле, Депай
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Гонсалвеш 46, Коне 82, Ванкер 85
В прошлом туре «Лион» обыграл «Ним».