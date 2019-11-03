«Реал» потерял очки в игре с «Бетисом»

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 12-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (22 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице национального первенства, «Бетис» (13 очков) - 14-й.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Бетис» 0:0
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор 65), Бензема, Азар
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Феддаль, Сидней, Морено (Барраган 90+4), Гуардадо, Бартра, Каналес, Фекир (Гутьеррес 90+6), Морон Гарсия (Иглесиас 74)
Главный тренер: Руби.
Предупреждения: Бартра 11, Каземиро 39, Хоэль 64, Феддаль 74, Менди 80, Гуардадо 85
Ранее «Барселона» уступила «Леванте».
Команде оооочень нужна победа, и оооочень нужны атаки, чтоб вырвать эту победу, и оооочень нужен мяч, чтоб создавать эти атаки, а Реал тем временем прессингует как будто они выигрывают с большим отрывом и доигрывают матч!
У этих зажравшихся игроков нет огня в глазах!
Команде оооочень нужна победа, и оооочень нужны атаки, чтоб вырвать эту победу, и оооочень нужен мяч, чтоб создавать эти атаки, а Реал тем временем прессингует как будто они выигрывают с большим отрывом и доигрывают матч!
У этих зажравшихся игроков нет огня в глазах!
Подписать Эриксена бесплатно, купить Де Бека, Фернандеша, Тимо Вернера и Мбаппе.
Продать Дыртуа, Марсело, Мариано, Иско и Варана(если не будет играть). Или можно обменять на Ван Дейка или Кулибали.
Вернуть из аренды Регилона, Хакими и возможно Эдегора!
Отдать в аренду в норм команду (где будет игровое время): Винисиуса, Кубо, Браими и Одриосолу.
И самое главное, пригласить тренера, желательно Моуриньо! А то, без тренера трудно играть!
Подписать Эриксена бесплатно, купить Де Бека, Фернандеша, Тимо Вернера и Мбаппе.
Продать Дыртуа, Марсело, Мариано, Иско и Варана(если не будет играть). Или можно обменять на Ван Дейка или Кулибали.
Вернуть из аренды Регилона, Хакими и возможно Эдегора!
Отдать в аренду в норм команду (где будет игровое время): Винисиуса, Кубо, Браими и Одриосолу.
И самое главное, пригласить тренера, желательно Моуриньо! А то, без тренера трудно играть!
Откуда ж мы знали, что Йович окажется даже хуже Бенземы и Бейла.
Азара брали, чтобы тянул, а он тоже пока буксует.
Откуда ж мы знали, что Йович окажется даже хуже Бенземы и Бейла.
Азара брали, чтобы тянул, а он тоже пока буксует.
В футболе бывает так, что можешь купить топового игрока, а он не заиграет в твоей команде, а бывает, что покупаешь ноунейма и он выдает просто космическую игру.
Фактов этому всему просто море было.
В футболе бывает так, что можешь купить топового игрока, а он не заиграет в твоей команде, а бывает, что покупаешь ноунейма и он выдает просто космическую игру.
Фактов этому всему просто море было.
Помнишь его первое класико, когда он там до своей замены, игрокам правого фланга Барселоны позвонки выкручивал, а потом подойся к воротам либо мазал, либо бил во вратаря угробив тем самым десятки моментов.
Может перерастет он этот момент, но здесь и сейчас он просто никакуший в плане голов!
Помнишь его первое класико, когда он там до своей замены, игрокам правого фланга Барселоны позвонки выкручивал, а потом подойся к воротам либо мазал, либо бил во вратаря угробив тем самым десятки моментов.
Может перерастет он этот момент, но здесь и сейчас он просто никакуший в плане голов!
Мпаппе же в свои 19 лет умудрялся забивать.
Просто он порит моменты просто в несчетном колличестве, вот я к чему это говорю.
Мпаппе же в свои 19 лет умудрялся забивать.
Просто он порит моменты просто в несчетном колличестве, вот я к чему это говорю.
Эх, Зинедин.
Эх, Зинедин.