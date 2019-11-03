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«Реал» потерял очки в игре с «Бетисом»

сегодня, 00:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (22 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице национального первенства, «Бетис» (13 очков) - 14-й.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Бетис» 0:0

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Родриго (Винисиус Жуниор 65), Бензема, Азар
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Феддаль, Сидней, Морено (Барраган 90+4), Гуардадо, Бартра, Каналес, Фекир (Гутьеррес 90+6), Морон Гарсия (Иглесиас 74)
Главный тренер: Руби.

Предупреждения: Бартра 11, Каземиро 39, Хоэль 64, Феддаль 74, Менди 80, Гуардадо 85

Ранее «Барселона» уступила «Леванте».

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95 ответил 95-shishani-95
   707 / 900
сегодня в 02:28
Валлах1и брат уже не могу смотреть этот футбол в исполнении Реала, я реально устал от этих безвольных игроков перечисленных тобой, будь моя воля,кроме Каза, Варана и Азара я бы всех их выкинул из команды
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Pancher_95
   515 / 900
сегодня в 02:22
Тебя бы вместо переса нам
😉😂
Pancher_95
Pancher_95 ответил 95-shishani-95
   707 / 900
сегодня в 02:12
Тебя бы вместо переса нам
d_fincher
d_fincher
   6 / 900
сегодня в 02:03
Ну и зачем Азар понадобился в Реале?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил рус фан
   515 / 900
сегодня в 02:02
Хорошо что на ноль сыграли, но при поражении перед этим каталонской команды могли выйти на чистое первое место в случае победы, я ждал большего желания и исполнительского мастерства от Реалистов что бы встать во главе турнирной таблицы.
Такой беспомощный Реал в концовке матча- это очень тревожный сигнал!
Команде оооочень нужна победа, и оооочень нужны атаки, чтоб вырвать эту победу, и оооочень нужен мяч, чтоб создавать эти атаки, а Реал тем временем прессингует как будто они выигрывают с большим отрывом и доигрывают матч!
У этих зажравшихся игроков нет огня в глазах!
95-shishani-95
95-shishani-95
   515 / 900
сегодня в 01:57
Надо взять Де Брюйне отдав в Сити Крооса и Модрича!
Подписать Эриксена бесплатно, купить Де Бека, Фернандеша, Тимо Вернера и Мбаппе.
Продать Дыртуа, Марсело, Мариано, Иско и Варана(если не будет играть). Или можно обменять на Ван Дейка или Кулибали.
Вернуть из аренды Регилона, Хакими и возможно Эдегора!
Отдать в аренду в норм команду (где будет игровое время): Винисиуса, Кубо, Браими и Одриосолу.
И самое главное, пригласить тренера, желательно Моуриньо! А то, без тренера трудно играть!
cevin cigan
cevin cigan ответил NGYRZ
   60 / 900
сегодня в 01:51
Ну это было очень удачные трансферы!
Моур знал кого брать !
NGYRZ
NGYRZ ответил cevin cigan
   83 / 900
сегодня в 01:48
Знаешь,есть пословица"хорошего человека,даже из ямы видно"! В Реал кто приходил,по крайней мере их большая половина,практически сразу выстреливали. Тот же Рон,Ди Мария,Хаби Алонсо,Озил не плохо начинал.....
Ну это было очень удачные трансферы!
NGYRZ
NGYRZ ответил cevin cigan
   83 / 900
сегодня в 01:47
Вообщем считаю,что летнее ТО мы профукали однозначно!
ну это опять к вопросу заиграет/не заиграет.

Откуда ж мы знали, что Йович окажется даже хуже Бенземы и Бейла.

Азара брали, чтобы тянул, а он тоже пока буксует.
рус фан
рус фан
   299 / 900
сегодня в 01:45
Хорошо что на ноль сыграли, но при поражении перед этим каталонской команды могли выйти на чистое первое место в случае победы, я ждал большего желания и исполнительского мастерства от Реалистов что бы встать во главе турнирной таблицы.
амурец
амурец
   517 / 900
сегодня в 01:40
Обидно
cevin cigan
cevin cigan ответил NGYRZ
   60 / 900
сегодня в 01:38
Но ждать у нас нет времени, надо в аренду, пусть там опыта набирается, а нам нужен игрок готовый здесь и сейчас решать вопросы.
Вообщем считаю,что летнее ТО мы профукали однозначно!
Рома Олейник
Рома Олейник ответил Kurt Bekelman
   206 / 900
сегодня в 01:38
причем здесь тренер? Или про каждого тренера будете лепить при таких результатах???
Ну как это, при чём здесь тренер? А кто игру на тренировках ставит? Сами игроки? Какого "Реал" в одни лишь навесы играет? Ты видел видео - раздевалка Мадрида в перерыве финала Лиги Чемпионов? Зидан там прямым текстом говорит: "Не играйте через центр. Только флангами."
cevin cigan
cevin cigan ответил NGYRZ
   60 / 900
сегодня в 01:37
На счет покупок, то одного Зидана винить нельзя. В футболе бывает так, что можешь купить топового игрока, а он не заиграет в твоей команде, а бывает, что покупаешь ноунейма и он выдает просто космическую игру. Фактов этому всему просто море было.
Знаешь,есть пословица"хорошего человека,даже из ямы видно"! В Реал кто приходил,по крайней мере их большая половина,практически сразу выстреливали. Тот же Рон,Ди Мария,Хаби Алонсо,Озил не плохо начинал.....
NGYRZ
NGYRZ ответил cevin cigan
   83 / 900
сегодня в 01:35
Ну всё же списывалось на неопытность,в надежде,что прибавит.
Но ждать у нас нет времени, надо в аренду, пусть там опыта набирается, а нам нужен игрок готовый здесь и сейчас решать вопросы.
Рома Олейник
Рома Олейник ответил cevin cigan
   206 / 900
сегодня в 01:35
А вообще,какой у Реала стиль игры? Вот честно,я не могу назвать и даже приблизительно. Играют за счёт индивидуальных действий.
Довести мяч до фланга и слепой навес на удачу. Стиль игры Зидана.
cevin cigan
cevin cigan ответил NGYRZ
   60 / 900
сегодня в 01:33
Вот вот, это просто нонсенс. Помнишь его первое класико, когда он там до своей замены, игрокам правого фланга Барселоны позвонки выкручивал, а потом подойся к воротам либо мазал, либо бил во вратаря угробив тем самым десятки моментов. Может перерастет он этот момент, но здесь и сейчас он просто никакуший в плане голов!
Ну всё же списывалось на неопытность,в надежде,что прибавит.
NGYRZ
NGYRZ ответил 95-shishani-95
   83 / 900
сегодня в 01:33
В отличие от тупого Зидана, купил бы норм игроков, продав этот мусор! И не отдавал бы в аренду достойных играть игроков, из-за имён других зажравшихся игроков!
На счет покупок, то одного Зидана винить нельзя.

В футболе бывает так, что можешь купить топового игрока, а он не заиграет в твоей команде, а бывает, что покупаешь ноунейма и он выдает просто космическую игру.

Фактов этому всему просто море было.
cevin cigan
cevin cigan ответил Рома Олейник
   60 / 900
сегодня в 01:32
Пока не будет другого тренера - не будет другой игры. Сколько перец будет терпеть?
А вообще,какой у Реала стиль игры? Вот честно,я не могу назвать и даже приблизительно. Играют за счёт индивидуальных действий.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Рома Олейник
   300 / 900
сегодня в 01:31
Пока не будет другого тренера - не будет другой игры. Сколько перец будет терпеть?
причем здесь тренер? Или про каждого тренера будете лепить при таких результатах???
NGYRZ
NGYRZ ответил cevin cigan
   83 / 900
сегодня в 01:30
Х.З. мяч под левой -рабочей ногой,ворота открыты,бей куда угодно .....бьёт.....во вратаря.....
Вот вот, это просто нонсенс.

Помнишь его первое класико, когда он там до своей замены, игрокам правого фланга Барселоны позвонки выкручивал, а потом подойся к воротам либо мазал, либо бил во вратаря угробив тем самым десятки моментов.

Может перерастет он этот момент, но здесь и сейчас он просто никакуший в плане голов!
Рома Олейник
Рома Олейник
   206 / 900
сегодня в 01:23
Пока не будет другого тренера - не будет другой игры. Сколько перец будет терпеть?
cevin cigan
cevin cigan ответил NGYRZ
   60 / 900
сегодня в 01:21
Ну так если есть возможность Винисиусу забить, так почему же он не имеет право этого делать, у него для этого все есть. Мпаппе же в свои 19 лет умудрялся забивать. Просто он порит моменты просто в несчетном колличестве, вот я к чему это говорю.
Х.З. мяч под левой -рабочей ногой,ворота открыты,бей куда угодно .....бьёт.....во вратаря.....
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   17 / 900
сегодня в 01:20
Но сей факт не вернёт барселоне девственность, вероломно украденную великим Леванте. Аха-ха)
NGYRZ
NGYRZ ответил S.L.I.P.
   83 / 900
сегодня в 01:18
Дык его используют странно. Часто есть ощущение, что Зидан вообще ими не руководит. Ну пока Винисиус действительно не похож на голеодора - используй его как классического вингера (для обводок, рывков, навесов), нет - ему надо забить, очень надо забить. Как задолбала эта же фигня с Роналду в последние сезоны, когда он радигола по 15 раз за матч бил, даже из положения "сидя в подтрибунном помещении". Теперь давайте Вини делать великим. Ему 19 лет, он ничего не умеет, кроме как бегать и обыгрывать. Не требуйте голов (я про тренеров)
Ну так если есть возможность Винисиусу забить, так почему же он не имеет право этого делать, у него для этого все есть.
Мпаппе же в свои 19 лет умудрялся забивать.

Просто он порит моменты просто в несчетном колличестве, вот я к чему это говорю.
cevin cigan
cevin cigan
   60 / 900
сегодня в 01:18
Так мало того,что Реал дожать соперника не может,так забей Бетис гол,так вообще бы втухли!!! Сити горит - выигрывает,Ливер горит - выигрывает! Мы же,как парализованные "академики" с тросточками....с.у.к.а.
allemz
allemz
   21 / 900
сегодня в 01:13
Замотаешься твердить, что Зиндун гений во всем млечном пути. Даже неинтересно.
Эх, Зинедин.
cevin cigan
cevin cigan ответил S.L.I.P.
   60 / 900
сегодня в 01:12
Модрич и Кроос за матч, кажется, ни одного момента не создали для напов. Мбаппе также бы как Бензема бегал по периметру штрафной и ждал.
Там есть один парень,которого зовут Хамес,который отлично разрезает пасами,но увы,он не любимчик Зидана.................
dimagas2
dimagas2 ответил cevin cigan
   79 / 900
сегодня в 01:12
Нам нужен всего лишь,один Мбапе,а половину этого шлака,можно в утиль сдавать!
Сомнительно,скорее нужен игрок что будет создавать моменты для нападающих.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил cevin cigan
   440 / 900
сегодня в 01:11
Нам нужен всего лишь,один Мбапе,а половину этого шлака,можно в утиль сдавать!
Модрич и Кроос за матч, кажется, ни одного момента не создали для напов. Мбаппе также бы как Бензема бегал по периметру штрафной и ждал.
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