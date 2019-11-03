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Карпов: «Было тяжело физически и морально играть против Дзюбы»

03 ноября 2019, 16:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

Мы играли на победу и всегда будем играть на победу, но удаление повлияло на игру. Волнение, конечно, было, но со стартовым свистком оно пропало, и по игре это было видно.

После удаления во втором тайме все атаки были в нашу сторону. Было тяжело физически и морально играть против Дзюбы. Кто у соперника больше всего впечатлил? «Зенит» — очень хорошая команда, все игроки понравились.

Азмун наиграл на несколько карточек? Я не знаю, это решать не мне, а судье. А так, можно сказать, что да. Была очень грубая игра от него.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
03 ноября в 20:39
Держать Дзюбу...это серьезно...Набирайся опыта,парень..У тебя очень хороший шанс превратиться в мастера...
zotbet
zotbet
   334 / 946
03 ноября в 20:30
Дзюба, сам по себе трудный)
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
03 ноября в 19:50
Да уж это не Спартак.
VAN ARM
VAN ARM
   135 / 946
03 ноября в 19:16
да чтоб уверенно эту шпалу остановить нужен второй игнашевич)))))
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
03 ноября в 17:27
Высокое и пахнет мхом,тяжело физически и морально)
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 16:49
Молодец Вадим, в таких играх набираются опыта а с задачей справился.
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