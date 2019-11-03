Карпов: «Было тяжело физически и морально играть против Дзюбы»

Защитник ЦСКА прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ против «Зенита».

Мы играли на победу и всегда будем играть на победу, но удаление повлияло на игру. Волнение, конечно, было, но со стартовым свистком оно пропало, и по игре это было видно.

После удаления во втором тайме все атаки были в нашу сторону. Было тяжело физически и морально играть против Дзюбы. Кто у соперника больше всего впечатлил? «Зенит» — очень хорошая команда, все игроки понравились.

Азмун наиграл на несколько карточек? Я не знаю, это решать не мне, а судье. А так, можно сказать, что да. Была очень грубая игра от него.