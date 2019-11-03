Орлов признал грубость Азмуна в игре с ЦСКА

03 ноября 2019, 17:18

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нарушении правил со стороны нападающего «Зенита» в матче с ЦСКА .

Да, форвард действовал грубо. Почему не удалили? Это решение судьи. Но я признаю: грубо, грубо... С другой стороны, Сердар – иранец, менталитет у него другой. Такая история... Легионер, одним словом.