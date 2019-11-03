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Орлов признал грубость Азмуна в игре с ЦСКА

03 ноября 2019, 17:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нарушении правил со стороны нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче с ЦСКА.

Да, форвард действовал грубо. Почему не удалили? Это решение судьи. Но я признаю: грубо, грубо... С другой стороны, Сердар – иранец, менталитет у него другой. Такая история... Легионер, одним словом.

В матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА Азмун наступил на ногу полузащитнику «армейцев» Ивану Облякову. Отметим, что после поединка было опубликовано фото, на котором запечатлено повреждение пострадавшего игрока ЦСКА.

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Nikola45
Nikola45 ответил Leha-ha50
   101 / 946
04 ноября в 20:40
Не было там ничего. Провел пальчиками по волосам и все.
В челюсть удар причем игрок впереди а это не отмашка! Пересматривайте!
Vjazmitsch
Vjazmitsch
04 ноября в 18:42
Более 50-ти лет являюсь футбольным болельщиком.И кое-что понимаю в футболе.И,если уж Орлов(самый продажный болельщик Зенита) признал,то о чём дальше говорить?
Project Pandora
Project Pandora ответил Гавроша
   301 / 946
04 ноября в 12:29
Я плюсы ставлю ориентируясь как правило на адекватность комментария. И за Спартак я не болею, уже надоело повторять.
рус фан
рус фан
   276 / 946
04 ноября в 06:49
У Азмуна такое ощущение что на данный момент в личной жизни что то не задается, или в семье проблемы, и он выкидывает негативные эмоции на поле сейчас потому гораздо чаще. В следующий раз его точно удалят за такой фол.
Гавроша
Гавроша ответил Stranger_
   46 / 946
04 ноября в 04:30
Прости, а с кем конкретно борется великий Зенит за золото? Со временем? С господом богом? После этого матча понятно, что будет чемпионом. Липовым, с болотным гнилостным душком
Stranger_Комментариев: 10, популярных: 0, с ответами: 3

Ты чей?
Stranger_
Stranger_ ответил Гавроша
04 ноября в 01:49
Я уже по тому, кому ты ставил + вижу кто ты. Жаль тебя, Великий Зенит борется за Золото, а твой спартак за выживание. И что тебе до нашего матча - думай лучше о прямых конкурентах.
Прости, а с кем конкретно борется великий Зенит за золото? Со временем? С господом богом? После этого матча понятно, что будет чемпионом. Липовым, с болотным гнилостным душком
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska1948
   4 / 946
04 ноября в 01:29
Неуклюжая попытка Орлова хоть как-то оправдать Азмуна.
У Гены "уклюжих" оправданий не бывает.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Nikola45
   4 / 946
04 ноября в 01:28
Не один представитель ЦСКА что то поднял вопрос об ударе в челюсть Барриоса! А там то была прямая КРАСНАЯ!
Не было там ничего. Провел пальчиками по волосам и все.
Гавроша
Гавроша ответил Project Pandora
   46 / 946
04 ноября в 00:19
Почему-то хочется пожелать тебе здоровья.
Я уже по тому, кому ты ставил + вижу кто ты. Жаль тебя, Великий Зенит борется за Золото, а твой спартак за выживание.

И что тебе до нашего матча - думай лучше о прямых конкурентах.
Project Pandora
Project Pandora ответил Гавроша
   301 / 946
03 ноября в 23:03
Если ты ангажирован, это не значит, что не наступали. Позор свиньям!
Почему-то хочется пожелать тебе здоровья.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   122 / 946
03 ноября в 23:00
Опять как и всегда несмываемый позор болотным 40ам - даже их неадекват это признаёт! Только за счёт админресурса бомжи на что то способны... без этого бомжпроект просто импотент рфпл
Гавроша
Гавроша ответил Project Pandora
   46 / 946
03 ноября в 22:21
Значит не наступали
Если ты ангажирован, это не значит, что не наступали. Позор свиньям!
Albertinos
Albertinos
   113 / 946
03 ноября в 22:20
Больной дедушка! Если он Иранец и другой менталитет, то всё можно? Неужели в Питере все такие неадекваты? Хотя не удивительно,Миллер всех зомбировал!
cska1948
cska1948 ответил Суеверный
   22 / 946
03 ноября в 22:05
А что для иранских легионеров особые правила игры в футбол?
Нет, только для тех, кто играет в Зените.
Суеверный
Суеверный
   185 / 946
03 ноября в 21:39
А что для иранских легионеров особые правила игры в футбол?
Project Pandora
Project Pandora ответил Гавроша
   301 / 946
03 ноября в 21:16
Нашим игрокам много раз наступали на ногу, но ни одного фото и визга не было. Вот что значит столица.
Значит не наступали
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 20:54
Нашим игрокам много раз наступали на ногу, но ни одного фото и визга не было. Вот что значит столица.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Leha-ha50
   94 / 946
03 ноября в 20:44
Бийол словенец ему нельзя
Nikola45
Nikola45
   101 / 946
03 ноября в 20:09
Не один представитель ЦСКА что то поднял вопрос об ударе в челюсть Барриоса! А там то была прямая КРАСНАЯ!
Палыч82
Палыч82
   933 / 946
03 ноября в 19:53
Переобулся Орлов ловко,) Как косякнул Азмун сразу вместо зенитовца иранцем стал,))
Как многие, кто давеча за Ковалева с Альваресом топил, мол, Рассея, после проигрыша Сергея писали, что он мол давно уже американец,)
cska1948
cska1948 ответил Leha-ha50
   22 / 946
03 ноября в 19:09
Грубо, но он иранец, другой менталитет.....типа ему можно??? Странные рассуждения.
Неуклюжая попытка Орлова хоть как-то оправдать Азмуна.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   286 / 946
03 ноября в 19:09
Вилков - бомж продажная аххах
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
   22 / 946
03 ноября в 19:08
Без разницы....легионер...нелегионер.... Так играть нельзя.... Даже в случае непредумышленности сего поступка....Азмун должен принести извинения....
А Вилков перед кем должен извинится? Перед ЦСКА за то что не удалил Азмуна или перед Зенитом за то, что удалил Бийола и тем самым усложнил Зениту (по вашим словам) задачу выиграть матч?
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
   23 / 946
03 ноября в 18:41
Без разницы....легионер...нелегионер.... Так играть нельзя.... Даже в случае непредумышленности сего поступка....Азмун должен принести извинения....
Это легко! У него точно европейский менталитет христианина-"Не согрешишь,не покаешься",хоть и огнепоклонник персидский.
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
03 ноября в 18:39
Причём здесь иранский менталитет и статус гастарбайтера??? Азмун всегда играет так грязно,но почти никогда не получает заслуженного им.Парнишка бегает под двойной крышей.
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 18:38
Блин ну надо же такое придумать, он иранец, менталитет вообщем легионер поэтому не удалили.
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
03 ноября в 17:47
А у вилкова тоже...менталитет...Не может не брать...тем более,что предлагают много..Менталитет такой..
serh62
serh62 ответил plusnindimon
   176 / 946
03 ноября в 17:47
ты писал про игрока ЦСКА. значит всем НАМ.
Бомж немытый
Бомж немытый ответил serh62
   8 / 946
03 ноября в 17:44
тогда по твоему суждению ваш негр, который катался по траве после того как до него НЕ ДОТРОНУЛСЯ игрок ЦСКА, балерина и БАБА...
Там все такие
serh62
serh62 ответил plusnindimon
   176 / 946
03 ноября в 17:41
не я начал этот разговор, а ты. я лишь ответил на твое пренебрежение нашим игроком.
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