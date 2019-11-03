Орлов признал грубость Азмуна в игре с ЦСКА

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нарушении правил со стороны нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче с ЦСКА.
Да, форвард действовал грубо. Почему не удалили? Это решение судьи. Но я признаю: грубо, грубо... С другой стороны, Сердар – иранец, менталитет у него другой. Такая история... Легионер, одним словом.
В матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА Азмун наступил на ногу полузащитнику «армейцев» Ивану Облякову. Отметим, что после поединка было опубликовано фото, на котором запечатлено повреждение пострадавшего игрока ЦСКА.
Ты чей?
Ты чей?
И что тебе до нашего матча - думай лучше о прямых конкурентах.
И что тебе до нашего матча - думай лучше о прямых конкурентах.
Как многие, кто давеча за Ковалева с Альваресом топил, мол, Рассея, после проигрыша Сергея писали, что он мол давно уже американец,)
Как многие, кто давеча за Ковалева с Альваресом топил, мол, Рассея, после проигрыша Сергея писали, что он мол давно уже американец,)
https://www.youtube.com/watch?v=EtbzIXixIFY