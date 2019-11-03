Орлов: «„Зениту“ не хватает хитрых, „аршавинских“ передач»

03 ноября 2019, 17:32

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, не считает ли он, что «Зениту» не хватало оригинальных ходов в матче с ЦСКА .

Да. «Зенит» атаковал прямолинейно. Мне кажется, хозяева, изначально понимая свое превосходство, думали, что свои мячи они обязательно забьют. Но матч показал, что команде Семака не хватает хитрых, «аршавинских» передач. Нет плеймекера. Обязательно нужен исполнитель такого амплуа.