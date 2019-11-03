Орлов: «„Зениту“ не хватает хитрых, „аршавинских“ передач»

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, не считает ли он, что «Зениту» не хватало оригинальных ходов в матче с ЦСКА.
Да. «Зенит» атаковал прямолинейно. Мне кажется, хозяева, изначально понимая свое превосходство, думали, что свои мячи они обязательно забьют. Но матч показал, что команде Семака не хватает хитрых, «аршавинских» передач. Нет плеймекера. Обязательно нужен исполнитель такого амплуа.
Отметим, что Орлов также высказался о грубом нарушении правил со стороны форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче с ЦСКА.
Но кто-то наверху, сравнивая это гэ с Орловым, выбрали первое, и теперь он все время промывает мозги, о якобы грубости игроков Зенита.
А свиньи слушают и веруют - ведь им так нравятся такие речи.
Но кто-то наверху, сравнивая это гэ с Орловым, выбрали первое, и теперь он все время промывает мозги, о якобы грубости игроков Зенита.
А свиньи слушают и веруют - ведь им так нравятся такие речи.
Наверно если бы вчера атак завершённых ударами былобы не 27 а 67 - на итог это не повлияло бы.....
Стоит ли надеяться на разнообразие по весне...??...с Малкомом и Кокориным...
Посмотрим....
Но согласен....сейчас явно не хватает "интелектуалов" ...в нужный момент принимающих неординарные решения и действия...как Аршавин или Данни.....
Наверно если бы вчера атак завершённых ударами былобы не 27 а 67 - на итог это не повлияло бы.....
Стоит ли надеяться на разнообразие по весне...??...с Малкомом и Кокориным...
Посмотрим....
Но согласен....сейчас явно не хватает "интелектуалов" ...в нужный момент принимающих неординарные решения и действия...как Аршавин или Данни.....
И купленные команды
Восполняют эту утрату с лихвой
И купленные команды
Восполняют эту утрату с лихвой