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Орлов: «„Зениту“ не хватает хитрых, „аршавинских“ передач»

03 ноября 2019, 17:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, не считает ли он, что «Зениту» не хватало оригинальных ходов в матче с ЦСКА.

Да. «Зенит» атаковал прямолинейно. Мне кажется, хозяева, изначально понимая свое превосходство, думали, что свои мячи они обязательно забьют. Но матч показал, что команде Семака не хватает хитрых, «аршавинских» передач. Нет плеймекера. Обязательно нужен исполнитель такого амплуа.

Отметим, что Орлов также высказался о грубом нарушении правил со стороны форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче с ЦСКА.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
04 ноября в 08:17
Или тренерской мудрости.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 22:26
А вот комментатор коней очень громко орал и радовался случайному мячу. А как Зенит забил, так у него и голос пропал.

Но кто-то наверху, сравнивая это гэ с Орловым, выбрали первое, и теперь он все время промывает мозги, о якобы грубости игроков Зенита.

А свиньи слушают и веруют - ведь им так нравятся такие речи.
Zenit_84
Zenit_84
   229 / 946
03 ноября в 21:51
Надо своих воспитывать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил VV V
   7 / 946
03 ноября в 18:36
Так в чём дело ? Можно ведь объявить тендер на покупку футболистов по всему миру, разумеется за счёт нашего государства.
Именно так и делается
serh62
serh62
   176 / 946
03 ноября в 18:26
достаточно этого писклявого на матч тв...видно что человек небольшого ума...
time out
time out ответил Jeck Denielse
   53 / 946
03 ноября в 17:51
Зенит в атаках (особенно вчера) бывает предсказуем до неприличия... Наверно если бы вчера атак завершённых ударами былобы не 27 а 67 - на итог это не повлияло бы..... Стоит ли надеяться на разнообразие по весне...??...с Малкомом и Кокориным... Посмотрим.... Но согласен....сейчас явно не хватает "интелектуалов" ...в нужный момент принимающих неординарные решения и действия...как Аршавин или Данни.....
Игроков хороших много, а тренер дубовый.
time out
time out
   53 / 946
03 ноября в 17:51
Ну так возьмите его в зенит.
zotbet
zotbet
   334 / 946
03 ноября в 17:48
аршавин топчик
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 17:46
Зенит в атаках (особенно вчера) бывает предсказуем до неприличия...
Наверно если бы вчера атак завершённых ударами былобы не 27 а 67 - на итог это не повлияло бы.....
Стоит ли надеяться на разнообразие по весне...??...с Малкомом и Кокориным...
Посмотрим....
Но согласен....сейчас явно не хватает "интелектуалов" ...в нужный момент принимающих неординарные решения и действия...как Аршавин или Данни.....
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 17:44
Снова старик с своими маразматическими умозаключениями.
МКС
МКС
   136 / 946
03 ноября в 17:38
Зато хитрые судьишки

И купленные команды

Восполняют эту утрату с лихвой
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
03 ноября в 17:37
ну Сергеевич выдал языковый , футбольный " финт "...
VV V
VV V
   258 / 946
03 ноября в 17:36
Так в чём дело ? Можно ведь объявить тендер на покупку футболистов по всему миру, разумеется за счёт нашего государства.
plusnindimon
plusnindimon
   333 / 946
03 ноября в 17:33
Нападающего типа кержа не хватает, кто забить может, а то тупые навесы на Дзюбу уже бесят.
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