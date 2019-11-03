Бабаев: «ЦСКА потребует объяснить судейские ошибки в матче с „Зенитом“»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб потребует объяснений по неоднозначному судейству Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».
Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты.
Также ранее темы судейства в центральном матче 15-го тура коснулся член комитета по этике РФС Андрей Созин.
А вдруг итоги всего первого круга решат пересмотреть...по-честноку.....
Тебе оно надо......14-е место Спартака в таблице ??
А вдруг итоги всего первого круга решат пересмотреть...по-честноку.....
Тебе оно надо......14-е место Спартака в таблице ??
Ну или трудоустроить на должности в московские клубы....как это принято...
Но судить (чудить) в РПЛ они больше не должны....
По-прежнему уверен....Зенит победил бы вчера - если б не неадкватные решения Вилкова и какая то личная неприязнь к Яку Бийолу.....
Ну или трудоустроить на должности в московские клубы....как это принято...
Но судить (чудить) в РПЛ они больше не должны....
По-прежнему уверен....Зенит победил бы вчера - если б не неадкватные решения Вилкова и какая то личная неприязнь к Яку Бийолу.....
Хватит терпеть этот беспредел!
Хватит терпеть этот беспредел!