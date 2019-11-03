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Бабаев: «ЦСКА потребует объяснить судейские ошибки в матче с „Зенитом“»

03 ноября 2019, 16:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб потребует объяснений по неоднозначному судейству Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты.

Также ранее темы судейства в центральном матче 15-го тура коснулся член комитета по этике РФС Андрей Созин

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Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
04 ноября в 08:09
Почему никто ничего не требует, когда свиней откровенно и нагло тянут судьи, типа москалева и лапочкиина?
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Так Себе Аналитик
   339 / 946
04 ноября в 02:40
Согласен с тобой, судейский беспредел уже достал. Пора пересмотреть результаты. Начать надо с первых туров, с красно-белого беспредела.
Надо весь чемпионат переиграть, тогда Спартак точно будет на последнем месте.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Создатель кошмаров
   339 / 946
04 ноября в 02:37
И да, кони, вы молодцы!!! Выстояли 10 против 14!!! Респект
Да уж чего 10 против 14, давай лучше 1 против 47.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 22:09
А петтая они вспомнить не хотят? Или их тогда все устраивало?
ziborock
ziborock ответил Так Себе Аналитик
   11 / 946
03 ноября в 21:55
Согласен с тобой, судейский беспредел уже достал. Пора пересмотреть результаты. Начать надо с первых туров, с красно-белого беспредела.
В первых турах ВАР не было!!! А сейчас ВАР в играх Зенита руку у Бакаева видит а ноги у Азмуна нет!)))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
03 ноября в 21:12
все кричали давайте вар и что в бомжеграде вар не работает
drug01
drug01
   123 / 946
03 ноября в 21:06
Судьи по прежнему в центре внимания!!!!
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   122 / 946
03 ноября в 21:00
И да, кони, вы молодцы!!! Выстояли 10 против 14!!! Респект
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   94 / 946
03 ноября в 20:59
Там ЦСКА проиграл по делу. Проиграл справедливо честно. Мы и Ростову проиграли и никто не жаловался судье проиграли Спартаку тоже никто не жаловался.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   122 / 946
03 ноября в 20:58
Не думал что такое скажу, но в этот раз претензии коней обоснованы как никогда! Вилков тащил бомжей и хоронил коней весь матч! Без вилкова бомжи отхватили бы от коней полну авоську огурцов! Ну а Канделаки ты продолжает лить всем мочу в уши какой бомжпроект прекрасный(( противно
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   94 / 946
03 ноября в 20:58
Считал тебя адекватным болельщиком зенита оказалась что ты ещё хуже. Что значит зенит выиграл бы.? Удалив бийола и не удалив азмуна судья помешал вам?
tuman960
tuman960
   164 / 946
03 ноября в 20:41
фу,противно уже слышать вой коней!!!Чем дальше тем больше поросячего в ЦСКА!!!!!
zim289
zim289
   799 / 946
03 ноября в 20:08
темы судейства коснулся член...
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   405 / 946
03 ноября в 18:56
Это не допущенные ошибки а,практически постоянное судейство Вилкина-Ложкина и Ножкина...эту бригаду давно купил нефтегазпром за мешок зелёных,вот их и назначают на игры Зенита.Восхищаюсь ребятами ЦСКА,отыграть практически весь матч в десятером против четырнадцати(полный состав Зенита +бригада судей )дорогого стоит...Молодцы армейцы и Гончаренко.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответил Jeck Denielse
   451 / 946
03 ноября в 18:31
Правильно.... Объяснить....и Вилкова уволить....пусть судит на любительском уровне..... Помешал Зениту выиграть.....
Вроде я тебя знаю как адекватного , но ты тут загнул ,чем же помог Вилков нам ?
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   261 / 946
03 ноября в 18:23
Собираюсь открыть петицию с требованием, чтобы по итогам матч Зенит-цска хозяевам засчитали техническое поражение. Хватит терпеть этот беспредел!
оценил))))
grazie100
grazie100 ответил ANDREY_BOY
   504 / 946
03 ноября в 18:21
Твое место у ... телевизора с набором болельщика...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   217 / 946
03 ноября в 18:20
А смысл? Опять Егоров будет лживо скалить свои протезы на камеру - "судьи тоже люди, они могут ошибаться и т.п. Мы отправим г-на Вилкова на несколько туров в ФНЛ, но к следующему важному матчу обязательно его вытащим"
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
03 ноября в 17:50
Надеюсь эту гнид отодвинут от судействп..Впрочем с голоду он теперь,точно не умрет..
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
03 ноября в 17:31
Бабаев адекватный человек, понимает, что жаловаться Дюкову на Зенит это утопия. Но оставить без реакции, болельщики не поймут. Вот и выслушают, что типа двойных стандартов нет, а ошибки бывают у всех, тем более (а я уверен на 100%) скажут, что ошибки не повлияли на ход матча.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
03 ноября в 17:30
Дайте микрофон Егорову!!! Куда он пропал??? Сидит где то в затишке и сочиняет очередное оправдание?!?
Заполярный
Заполярный ответил Big krendel
   60 / 946
03 ноября в 17:22
У ваших свиней Филл вообще нет друзей. Свои и те с трибун уходят. Не забудь как вас только в этом сезоне первые 7 туров нагло тащили судьи.
ОСОБЕННО ВИЛКОВ С ТАМБОВОМ
VIPded
VIPded
   137 / 946
03 ноября в 17:22
Разобрать ошибки надо. И наказать судью примерно!
Лесоруб
Лесоруб
   777 / 946
03 ноября в 17:21
А после того как ответ будет дан, надо снять с ЦСКА 3 очка, чтобы в следующий раз когда представитель клуба видит только свою половину он думал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   25 / 946
03 ноября в 17:12
Собираюсь открыть петицию с требованием, чтобы по итогам матч Зенит-цска хозяевам засчитали техническое поражение. Хватит терпеть этот беспредел!
Согласен с тобой, судейский беспредел уже достал. Пора пересмотреть результаты. Начать надо с первых туров, с красно-белого беспредела.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   29 / 946
03 ноября в 16:56
Собираюсь открыть петицию с требованием, чтобы по итогам матч Зенит-цска хозяевам засчитали техническое поражение. Хватит терпеть этот беспредел!
Завязывай....
А вдруг итоги всего первого круга решат пересмотреть...по-честноку.....
Тебе оно надо......14-е место Спартака в таблице ??
VV V
VV V
   258 / 946
03 ноября в 16:53
За расхитителя Зенит, который жрёт только в одно наглое питерское лицо из государственного "общака", болеть вообще стыдно и непатриотично !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 16:53
Вилкова с Мешковым уволить.....
Ну или трудоустроить на должности в московские клубы....как это принято...
Но судить (чудить) в РПЛ они больше не должны....

По-прежнему уверен....Зенит победил бы вчера - если б не неадкватные решения Вилкова и какая то личная неприязнь к Яку Бийолу.....
LOpp
LOpp
   28 / 946
03 ноября в 16:50
Собираюсь открыть петицию с требованием, чтобы по итогам матч Зенит-цска хозяевам засчитали техническое поражение.
Хватит терпеть этот беспредел!
kоrn3512.
kоrn3512.
   309 / 946
03 ноября в 16:48
"ошибки"?? Очередная ,проплаченная Газпромом, в наглую, Акция!
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