Бабаев: «ЦСКА потребует объяснить судейские ошибки в матче с „Зенитом“»

03 ноября 2019, 16:33

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб потребует объяснений по неоднозначному судейству Михаила Вилкова в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом».

Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты.