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Медведев: «У нас редко позитивно говорят о судействе»

03 ноября 2019, 16:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о работе судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Что касается судейства, то у нас редко, когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих. К нам приезжал Роззетти и пояснял как работает VAR, как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится: Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
03 ноября в 22:06
Судьи РПЛ не дают позитиву ни единого шанса.
Заполярный
Заполярный ответил Дед за ЦСКА
   60 / 946
03 ноября в 17:26
Отговорка о работе VAR, а судейство в РПЛ из рук вон плохое. Судья боится принять жёсткое решение в ряде моментов при судейства дерби,и часто благоволит более именитой команде. Это неоспоримый факт.
А С КАКИХ ПОР БОМЖИ ИМЕНИТАЯ КОМАНДА. БОЛЬШОЙ АДМИН РЕСУРС - ЭТО ДА
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
03 ноября в 17:16
О каком позитиве может идти речь, если Вилков судил предвзято?
cska plus
cska plus
   18 / 946
03 ноября в 16:50
А нет позитива как же говорить позитивно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   147 / 946
03 ноября в 16:39
Отговорка о работе VAR, а судейство в РПЛ из рук вон плохое. Судья боится принять жёсткое решение в ряде моментов при судейства дерби,и часто благоволит более именитой команде.
Это неоспоримый факт.
grazie100
grazie100
   504 / 946
03 ноября в 16:35
Позорная игра , тренерская слабая работа перед матчем Семака, он надеясь на индивидумальные способности игроков,а командной яркой игры нет и нет. О чём думал Семак, как не про .сть Лейпцигу и поберечь силы??? ... Нет игры , не будет всё время везти как с Ростовом..Нет мысли тренера в игре зенитовцев...есть их только личные качкества..Лейпциг при такой итренерской слабой работе вынесет 0:4.
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