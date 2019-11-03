Медведев: «У нас редко позитивно говорят о судействе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о работе судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Что касается судейства, то у нас редко, когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих. К нам приезжал Роззетти и пояснял как работает VAR , как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится: Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования.