Пакета: «„Милану“ нужно лучше играть в нападении»

03 ноября 2019, 23:31

Полузащитник «Милана» пообщался с прессой. В частности, игрок высказался об отношениях с новым главным тренером «красно-черных» и о том, что команда забивает мало голов в чемпионате Италии.

Мне нравится играть в «Милане». Отмечу, что Милан – отличный город. Я профессионал и всегда максимально выкладываюсь ради команды. Я и Пиоли наладили тесное общение, и это существенно нам помогает. Голы? «Милану» нужно лучше взаимодействовать в нападении, ведь мы хотим попасть в Лигу чемпионов.

Отметим, что Пакета может сменить клуб в ближайшее время. Недавно стало известно, что полузащитником интересуется «Пари Сен-Жермен».