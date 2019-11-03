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Пакета: «„Милану“ нужно лучше играть в нападении»

03 ноября 2019, 23:31

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета пообщался с прессой. В частности, игрок высказался об отношениях с новым главным тренером «красно-черных» Стефано Пиоли и о том, что команда забивает мало голов в чемпионате Италии.  

Мне нравится играть в «Милане». Отмечу, что Милан – отличный город. Я профессионал и всегда максимально выкладываюсь ради команды. Я и Пиоли наладили тесное общение, и это существенно нам помогает. Голы? «Милану» нужно лучше взаимодействовать в нападении, ведь мы хотим попасть в Лигу чемпионов.

Отметим, что Пакета может сменить клуб в ближайшее время. Недавно стало известно, что полузащитником интересуется «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   213 / 946
04 ноября в 07:27
Кому забивать есть, подносчиков снарядов нету.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 06:50
Милану лучше самоликвидироваться чем позориться.
Abverin
Abverin
   204 / 946
04 ноября в 01:41
Давно пора.
VIPded
VIPded
   137 / 946
03 ноября в 23:37
Языком в футбол все горазды играть, ты давай на поле старайся!!!
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