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Марку Силва: «Здоровье Гомеша сейчас важнее, чем футбол»

03 ноября 2019, 22:57
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о состоянии здоровья полузащитника Андре Гомеша, который получил ужасный перелом ноги в игре с «Тоттенхэмом»:

Андре Гомеш был доставлен в больницу. Скоро появится информация о его состоянии. Медицинский штаб «Эвертона» контролирует ситуацию. Ждем момента, когда станет ясно, насколько серьезна травма Гомеша.

Это очень плохое событие для нашего клуба. Здоровье Андре Гомеша сейчас важнее, чем футбол.

Мы показали дух в матче с «Тоттенхэмом». Думаю, что мы заслуживали победы. Футболисты «Эвертона» показали характер, сумев забить после ужасного эпизода с Гомешом. «Эвертон» старался забить победный гол.

 

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответил Steven Gerrard 008
   91 / 946
04 ноября в 10:34
Джибриль Сиссе это был, не?
Или может он,уже и не вспомнишь.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил dimagas2
   278 / 946
04 ноября в 02:13
Джибриль Сиссе это был, не?
azures
azures
   329 / 946
04 ноября в 01:46
Здоровья!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил dimagas2
   81 / 946
04 ноября в 00:49
Скорее травма Эдуардо напомнило
Action
Action
   643 / 946
03 ноября в 23:36
До следующего сезона будет лечится
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   175 / 946
03 ноября в 23:10
восстановят его ногу,правда сыграет он не скоро. Всё таки это Англия и всё же клуб АПЛа,так что инвалидом не будет. Насчёт карьеры - остаются вопросы,но денег у него хватит,что бы вообще жить нормально и не работать,даже если 20ку в неделю получает.
dimagas2
dimagas2
   91 / 946
03 ноября в 23:02
Чем-то напоминает травму Анелька в товарняке с Китаем.
В общем жутко и страшно за игрока.
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