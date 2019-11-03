Марку Силва: «Здоровье Гомеша сейчас важнее, чем футбол»

Главный тренер «Эвертона» рассказал о состоянии здоровья полузащитника , который получил ужасный перелом ноги в игре с «Тоттенхэмом»:

Андре Гомеш был доставлен в больницу. Скоро появится информация о его состоянии. Медицинский штаб «Эвертона» контролирует ситуацию. Ждем момента, когда станет ясно, насколько серьезна травма Гомеша.

Это очень плохое событие для нашего клуба. Здоровье Андре Гомеша сейчас важнее, чем футбол.

Мы показали дух в матче с «Тоттенхэмом». Думаю, что мы заслуживали победы. Футболисты «Эвертона» показали характер, сумев забить после ужасного эпизода с Гомешом. «Эвертон» старался забить победный гол.