Варди: «Впереди у „Лестера“ долгий путь»

Форвард «Лестера» Джейми Варди прокомментировал победную игру 11-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:
Это важный результат для «Лестера». Знали, что нас ждет непростой соперник. Первый тайм подтвердил наши опасения. Мы находимся на седьмом небе от счастья, потому что забили два мяча и не пропустили.
«Лестер» мог открывать счет в первом тайме, но не хватило реализации. У нас есть невероятный подбор атакующих футболистов. Это идет на пользу всей команде.
Я просто готовлюсь к каждой игре. Мне удается реализовывать моменты, созданные партнерами. Я доволен, что являюсь лучшим бомбардиром АПЛ, но впереди долгий путь.
Эта победа стала для «Лестера» двенадцатой с момента назначения Брендана Роджерса на пост главного тренера.