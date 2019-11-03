ГлавнаяНовости

Варди: «Впереди у „Лестера“ долгий путь»

03 ноября 2019, 20:32
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Форвард «Лестера» Джейми Варди прокомментировал победную игру 11-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

Это важный результат для «Лестера». Знали, что нас ждет непростой соперник. Первый тайм подтвердил наши опасения. Мы находимся на седьмом небе от счастья, потому что забили два мяча и не пропустили.

«Лестер» мог открывать счет в первом тайме, но не хватило реализации. У нас есть невероятный подбор атакующих футболистов. Это идет на пользу всей команде.

Я просто готовлюсь к каждой игре. Мне удается реализовывать моменты, созданные партнерами. Я доволен, что являюсь лучшим бомбардиром АПЛ, но впереди долгий путь.

Эта победа стала для «Лестера» двенадцатой с момента назначения Брендана Роджерса на пост главного тренера.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Почеттино: «Конечно, „Тоттенхэм“ ещё может побороться за топ-4»
Сегодня, 04:54 Комментарии3
Зидан: «Матч с „Эйбаром“ может оказаться ещё труднее остальных»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»
Сегодня, 02:53 Комментарии4
Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Гвардиола готов в будущем возглавить клуб Серии А
Сегодня, 00:55 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100