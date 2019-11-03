Варди: «Впереди у „Лестера“ долгий путь»

Форвард «Лестера» прокомментировал победную игру 11-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

Это важный результат для «Лестера». Знали, что нас ждет непростой соперник. Первый тайм подтвердил наши опасения. Мы находимся на седьмом небе от счастья, потому что забили два мяча и не пропустили.

«Лестер» мог открывать счет в первом тайме, но не хватило реализации. У нас есть невероятный подбор атакующих футболистов. Это идет на пользу всей команде.