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Алиссон: «Думаем о матче с „Генком“, а не об игре с „Ман Сити“»

04 ноября 2019, 20:19
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб ГенкГенкМатч завершен

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон прокомментировал предстоящую встречу с «Генком» в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ:

Садио Мане – футболист топ-уровня. Мы отлично знаем его силу и качества. Он очень важен для нашей команды, что он доказал в прошлой встрече.

Мы не имеем права думать о матче чемпионата в ближайшие выходные с «Манчестер Сити». Если мы выйдем на игру с «Генком», а это сильный клуб, с мыслями о «Ман Сити», то жди беды. Думать надо о ближайшей встрече. Победа завтра нужна нам для достижения поставленных на сезон целей.

Меня раздражает, когда мы пропускаем глупые голы. Так реагирую я и команда тоже. У нас всех общая цель – побеждать в каждом матче и делать это с сухим счетом.

Нам важно выйти в плей-офф как можно раньше. Нам предстоит матч дома, и мы знаем, что сильны на своем поле. Если выиграем все домашние встречи, то наши шансы на выход будут высоки. Ближайший поединок столь же важен, как и остальные.

В игре 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях разгромил «Генк».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
05 ноября в 01:47
Да кому сейчас нужен этот Генк или Аталанта? Уверен оба английских монстра уже давно планомерно готовятся к встрече и плюют на всех остальных.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
04 ноября в 21:26
Генк - проходной соперник для Ливерпуля.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
04 ноября в 20:40
Врёт и не краснеет. Надеюсь Генк накажет их за недооценку.)
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
04 ноября в 20:38
Врешь)) Спите и видите победу на МанСити))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   472 / 946
04 ноября в 20:32
Лукавит
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 20:27
Несерьёзно.
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