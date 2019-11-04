Алиссон: «Думаем о матче с „Генком“, а не об игре с „Ман Сити“»

Голкипер «Ливерпуля» прокомментировал предстоящую встречу с «Генком» в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ :

Садио Мане – футболист топ-уровня. Мы отлично знаем его силу и качества. Он очень важен для нашей команды, что он доказал в прошлой встрече.

Мы не имеем права думать о матче чемпионата в ближайшие выходные с «Манчестер Сити». Если мы выйдем на игру с «Генком», а это сильный клуб, с мыслями о «Ман Сити», то жди беды. Думать надо о ближайшей встрече. Победа завтра нужна нам для достижения поставленных на сезон целей.

Меня раздражает, когда мы пропускаем глупые голы. Так реагирую я и команда тоже. У нас всех общая цель – побеждать в каждом матче и делать это с сухим счетом.

Нам важно выйти в плей-офф как можно раньше. Нам предстоит матч дома, и мы знаем, что сильны на своем поле. Если выиграем все домашние встречи, то наши шансы на выход будут высоки. Ближайший поединок столь же важен, как и остальные.