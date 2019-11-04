Нагельсманн: «Мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА»

Главный тренер «Лейпцига» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА . В той игре выиграть могли обе команды — как «Зенит», так и ЦСКА . Мы учитываем все предыдущие встречи. Нам важно, чтобы ребята поняли, чего ожидать от соперника. Это повысит вероятность победы.