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Нагельсманн: «Мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА»

04 ноября 2019, 19:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА. В той игре выиграть могли обе команды — как «Зенит», так и ЦСКА. Мы учитываем все предыдущие встречи. Нам важно, чтобы ребята поняли, чего ожидать от соперника. Это повысит вероятность победы.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   40 / 946
05 ноября в 09:51
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил pomor 445
       7 / 946
    05 ноября в 01:03
    А вроде как на последней минуте Кучаев мог забить, он ведь не со своей половины поля бил. Не так ли?
    Алексей Соломонов
    Алексей Соломонов
       808 / 946
    04 ноября в 21:28
    В РПЛ все играю в автобус стоит гол забить и атакующий игры не видать ) Локо тому пример команда вагон ))) если Зеня забьёт первый уверен на 100% закроются и будут выносить куда попало )
    Союзник противников
    Союзник противников
       23 / 946
    04 ноября в 21:17
    Тсюба вас расколошматит,он специально вводил в заблуждение в матче с ЦСКА.Да и Миллер пригрозит УЕФе отлучением от средств Газпрома(России).
    Шишанутый
    Шишанутый
       57 / 946
    04 ноября в 21:10
    Конечно не будут. Сыграют в Петербурге на атаку первым номером и разнесут Зенит!
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       243 / 946
    04 ноября в 21:09
    Одно ясно, это будет прощальная гастроль.
    pomor 445
    pomor 445 ответил Leha-ha50
       224 / 946
    04 ноября в 20:41
    Похоже , ты, паря, заблудился!!!
    Кому черти мерещатся, а этому кони.
    pomor 445
    pomor 445 ответил Ваня лучший
       224 / 946
    04 ноября в 20:39
    А может и 7-2-0
    Последние минуты 9-0.
    pomor 445
    pomor 445 ответил ДАША Д
       224 / 946
    04 ноября в 20:37
    Лейпциг будет атаковать.
    К бабке не ходи. Они иначе не умеют. Удивительный клуб. Создан какие-то 10 лет назад, а такой прогресс. Как они при таких дорогих покупках игроков (состав вдвое с гаком дороже Зенита) умудряются ладить с ФФП УЕФА. Ведь вливания владельца лимитированы ФФП, а собственные доходы под большим вопросом. Клуб не пользуется большой любовью немцев и не имеет больших кассовых доходов от футбольной деятельности. Рекламы и телеправ тоже маловато по молодости лет и такого же прохладного отношения прессы и медиа. Но претензий УЕФА нет и значит всё в порядке.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       380 / 946
    04 ноября в 20:34
    Завтра посмотрим
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил pomor 445
       7 / 946
    04 ноября в 20:27
    А может и 7-2-0
    pomor 445
    pomor 445 ответил Ваня лучший
       224 / 946
    04 ноября в 20:25
    Во первых Цска не могли играть 5-4-1, тк Вилков удалил бийола и они играли 5-3-1, а во вторых вилков же не может все игры Зенита судить. Хотя....
    После удаления 6-3-0
    ДАША Д
    ДАША Д
       287 / 946
    04 ноября в 20:24
    Лейпциг будет атаковать.
    pomor 445
    pomor 445 ответил GYTSYL
       224 / 946
    04 ноября в 20:21
    Победы Лейпцигу над конюшней! Дыроофеев43 верим не подведи нас весели((((
    Лишь бы шлёпнуть что-нибудь. Конюшне и Лудогорца с избытком хватает. Ей бы с грехом пополам Ференцварош одолеть.
    pomor 445
    pomor 445
       224 / 946
    04 ноября в 20:18
    Ребята из Лейпцига просто поражают скоростью игры и снайперским мастерством в последних двух играх. Как бы Семаку на пришлось играть дома по этой схеме.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       364 / 946
    04 ноября в 20:11
    Ясно.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       7 / 946
    04 ноября в 19:56
    Во первых Цска не могли играть 5-4-1, тк Вилков удалил бийола и они играли 5-3-1, а во вторых вилков же не может все игры Зенита судить. Хотя....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил GYTSYL
       29 / 946
    04 ноября в 19:54
    Победы Лейпцигу над конюшней! Дыроофеев43 верим не подведи нас весели((((
    Коммент дня...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил GYTSYL
       4 / 946
    04 ноября в 19:51
    Победы Лейпцигу над конюшней! Дыроофеев43 верим не подведи нас весели((((
    Похоже , ты, паря, заблудился!!!
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    04 ноября в 19:47
    Победы Лейпцигу над конюшней!
    Дыроофеев43 верим не подведи нас весели((((
    Groove000
    Groove000
       47 / 946
    04 ноября в 19:39
    Видимо, смотрел тот матч, изучал
    Бомж немытый
    Бомж немытый
       8 / 946
    04 ноября в 19:37
    И судья не Миша Вилков. Победы Лейпцигу над злом.
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