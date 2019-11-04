Нагельсманн: «Мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов.
Мы не будем играть 5-4-1, как ЦСКА. В той игре выиграть могли обе команды — как «Зенит», так и ЦСКА. Мы учитываем все предыдущие встречи. Нам важно, чтобы ребята поняли, чего ожидать от соперника. Это повысит вероятность победы.
это наверно после беспредела на баклан арене
это наверно после беспредела на баклан арене
Дыроофеев43 верим не подведи нас весели((((
Дыроофеев43 верим не подведи нас весели((((