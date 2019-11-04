Фавр: «С Балотелли нужно быть дипломатичным»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» рассказал о работе с форвардом «Брешии» , с которым он пересекался в «Ницце»:

Балотелли - особенный. С ним можно говорить и все ему объяснить, но нужно быть дипломатичным. Бывали возникали проблемы из-за его вспыльчивого характера.

Он не пробегает на поле больше всех, но это не отменяет того факта, что Марио - хороший футболист. Мы очень хорошо ладили два года. Балотелли был очень хорош в первом сезоне