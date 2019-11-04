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Фавр: «С Балотелли нужно быть дипломатичным»

04 ноября 2019, 20:33

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр рассказал о работе с форвардом «Брешии» Марио Балотелли, с которым он пересекался в «Ницце»:

Балотелли - особенный. С ним можно говорить и все ему объяснить, но нужно быть дипломатичным. Бывали возникали проблемы из-за его вспыльчивого характера.

Он не пробегает на поле больше всех, но это не отменяет того факта, что Марио - хороший футболист. Мы очень хорошо ладили два года. Балотелли был очень хорош в первом сезоне

Ранее Фавр высказался о предстоящей игре с «Интером» в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
04 ноября в 21:42
Очевидно "особенный" в переводе с иезуитского означает умственно отсталый.
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
04 ноября в 21:08
Ранимый парень.
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