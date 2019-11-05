БК «Париматч»: «Баварию» возглавят Рангник или Тен Хаг

05 ноября 2019, 16:57

После разгромного поражения от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 1:5 руководство мюнхенской «Баварии» отправило в отставку главного тренера Нико Ковача. Ранее недовольство методами Ковача высказывали игроки и ветераны клуба. Аналитики букмекерской компании «Париматч» полагают, что наибольшие шансы занять вакантную должность имеют голландец Эрик тен Хаг и немец Ральф Рангник. Вероятность назначения в «Баварию» одного из этих специалистов оценивается в 2.50.

В прошлом сезоне тен Хаг и его «Аякс» произвели фурор в Лиге чемпионов, где они добрались до полуфинала, попутно выбив из розыгрыша «Ювентус» и «Реал». В текущем сезоне «Аякс» занимает второе место в своей группе и имеет хорошие шансы на плей-офф. Под руководством Рангника «РБ Лейпциг» впервые в своей истории вышел в первую Бундеслигу и пробился в Лигу чемпионов.

Другими кандидатами на пост наставника мюнхенцев называют Арсена Венгера, Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо. Вероятность, что «Баварию» будет тренировать француз, составляет 3.50, итальянец - 10.0, португалец – 25.0. Все три специалиста в настоящее время не заняты тренерской работой.