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«Зенит» - «Лейпциг»: Дзюба сыграет с первых минут

05 ноября 2019, 19:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лейпцига» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Иванович, Ракицкий, Смольников, Ерохин, Оздоев, Барриос, Азмун, Дзюба.

«Лейпциг»: Гулачи, Упaмеканo, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мукиеле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.

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Все комментарии
batman555
batman555 ответил batman555
   430 / 946
05 ноября в 23:19
48 минута....Дриуси гол
45 минута +3...так и вышло....))) 48 минута..правда не в те ворота))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
05 ноября в 22:04
У немцев залетают дурачки из-за штрафной. Почему наши не бьют издалека?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   217 / 946
05 ноября в 21:29
Удачи Зениту!!!
В России полночь
В России полночь
   936 / 946
05 ноября в 21:11
Интересен один вопрос. А вот?? Реально? С чем связано!! Почему Зенит уже более 5-ти лет не попадает на серьёзных соперников? Слабо что ли как Шахта? Три раза на МС? А так.. мнут яи на таких же как все.. потом на стыках.. дамой. Потом .. болелы Питера кричат болелам Локо!! А мы набираем!! Притом.. для них - Юве..Атлетико.. один хрен шо Бенфика и Лион. ООо 0-1))) ооо. Миллер сказал!! Сматреть повтор! Весь Мир ржёт с проэкта.. от жеребьевки.. до игры. Не засчитали?? Газпром спонсор))))))))))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
05 ноября в 21:01
Удачи нашим ребятам!
В России полночь
В России полночь
   936 / 946
05 ноября в 20:56
Сам клуб.. Зенит, не уважаю. Считаю, что это рэальное зло. Но!! Перфоманс!! Ответка быкам! Снимаю шляпу. Болелы Питера канешь.. не клуб. Далеко впереди.
Т34
Т34
   27 / 946
05 ноября в 20:55
Ну все, немцы в панике, сам Дзюба с первых минут!
Лакшери
Лакшери
   464 / 946
05 ноября в 20:49
Такой себе состав, в лучшем случае 1:2 проиграем
Misha78
Misha78 ответил batman555
   214 / 946
05 ноября в 20:48
Вот только Дриусси не в старте.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 20:46
Пора.....пора Азмуну голы колотить....
Уж весь лимит непрухи израсходовал....
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
05 ноября в 20:44
Удачи Зениту .
Дзюбе дубль забить и пару голевых отдать .
batman555
batman555 ответил cska plus
   430 / 946
05 ноября в 20:40
Удачи Зениту!
тоже фан ЦСКА,и тоже желаю удачи Зениту и без травм!!! Дриусси 1-0... Мага Оздоев 2-0....(Днюха же) ... А Артём положит ы девятину 3-0.... Уверенная победа Зенита на классе!!!
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 20:38
Удачи Зениту в ЛЧ!!!
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 20:37
Удачи Зениту!
batman555
batman555
   430 / 946
05 ноября в 20:33
Дзюба хоть я тебя и называю деревом)) но я ж любя...) в лч и за сборную ты хороший нап...но в премьер лиге....)
batman555
batman555
   430 / 946
05 ноября в 20:30
48 минута....Дриуси гол
ALEX26659
ALEX26659
   427 / 946
05 ноября в 20:28
дзюба без купленного судьи не футболист...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 20:25
Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович, Азмун, Смольников, Ерохин, Дзюба, Оздоев.
Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.

РБ Лейпциг: Гулач, Упамекано, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мюкиле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.
Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кунья, Ампаду, Кампл.
_______________________________________________________
Пошли эксперименты....
Осорио...Ерохин....

Жирков,Дриусси,Караваев на лавке....чё то Богданыч страшное задумал...))
batman555
batman555
   430 / 946
05 ноября в 20:21
Выпускай Дриусси-он забьёт во втором тайме
andreika20133
andreika20133
   358 / 946
05 ноября в 20:20
Зенит в перёд . В перёд за Питер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
batman555
batman555
   430 / 946
05 ноября в 20:18
Серёж а где Дриусси??
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
05 ноября в 20:18
Полено опять будет падать и смотреть на судью?
altin
altin
05 ноября в 20:15
мля, Богданыч, ты задрал. 7.5 из 10 игроков основы - оборонительного плана. ну будем ставить автобус 2 раза позорно выбежим в контратаку и в итоге пропустим, откроемся и в наши посыпятся. рад буду ошибиться
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 20:14
Вся надёга на Ерохина - остальные шлак!
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
05 ноября в 20:12
Дзюбу схавают как и в первом матче. Там его техника падений и опирание на плечи защитников не прокатят....это не РПЛ.
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
05 ноября в 20:10
Боевой состав у Зенита. Вполне по силам выиграть. Удачи и победы .
mensk
mensk
   875 / 946
05 ноября в 20:04
Болеем за вас.
Serg3.12
Serg3.12
   15 / 946
05 ноября в 19:58
Ну всё, теперь победа в кармане
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