«Зенит» - «Лейпциг»: Дзюба сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лейпцига» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Иванович, Ракицкий, Смольников, Ерохин, Оздоев, Барриос, Азмун, Дзюба.
«Лейпциг»: Гулачи, Упaмеканo, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мукиеле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.
Уж весь лимит непрухи израсходовал....
Уж весь лимит непрухи израсходовал....
Дзюбе дубль забить и пару голевых отдать .
Дзюбе дубль забить и пару голевых отдать .
Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.
РБ Лейпциг: Гулач, Упамекано, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мюкиле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.
Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кунья, Ампаду, Кампл.
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Пошли эксперименты....
Осорио...Ерохин....
Жирков,Дриусси,Караваев на лавке....чё то Богданыч страшное задумал...))
Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.
РБ Лейпциг: Гулач, Упамекано, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мюкиле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.
Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кунья, Ампаду, Кампл.
_______________________________________________________
Пошли эксперименты....
Осорио...Ерохин....
Жирков,Дриусси,Караваев на лавке....чё то Богданыч страшное задумал...))