Продолжаем разговор. Последний созыв сборной России 2019 года

сегодня, 18:19

Станислав Черчесов назвал имена футболистов, которые будут готовиться к матчам против Бельгии и Сан-Марино. «Соккер.ру» объясняет выбор тренерского штаба.

Можно ли было рассчитывать на большее количество новичков?

Матчами против сборных Бельгии и Сан-Марино главная футбольная команда России завершает отборочный цикл Евро-2020 и календарный год. Завершает уже в статусе участника европейского форума, путевка была добыта еще в октябре, следовательно, ближайшие матчи — чистая формальность с точки зрения турнирной борьбы и хороший повод для просмотра ближайших резервов сборной России.

Но это с одной стороны так, а в то же время матч против Бельгии определенный турнирный смысл носит: во-первых, у нас еще есть шанс подняться на первую строчку в случае победы с нужным счетом в очном поединке над «красными дьяволами», во-вторых, игра против топ-сборной выпадает не каждый день, и на фоне Бельгии хочется посмотреть лучшие наши силы.

Иными словами, было бы странно давать отдых лучшим силам перед таким матчем, тем более самим футболистам наверняка интересно сыграть против Азара, Де Брюйне, Куртуа и компании. Черчесов еще обязательно скажет о том, что это честь и привилегия, которую нужно заслужить. Впереди у нас не товарищеские матчи, это нужно понимать, поэтому никаких глобальных экспериментов мы не видим, что вполне логично.

Против Бельгии выйдут играть все сильнейшие, а если в Сан-Марино Черчесов решит провести ротацию, то играть должны ребята, присутствовавшие на последних сборах, знакомые с требованиями Черчесова и имеющие представление о своих возможных ролях в сборной, а не какие-то кандидаты «третьей очереди», на которых тренерам сборной вдруг захотелось посмотреть вблизи. В сборной России бывают новички, но по одному-два на сборе.

Кто впервые отправится в расположение национальной сборной?

Жемалетдинов из «Локомотива» уже получал вызов в сборную России на октябрьский сбор, но тогда Рифат своим шансом не воспользовался, получив травму задней поверхности бедра. Черчесов не стал лишать молодого игрока заслуженного вызова и продублировал октябрьский запрос, так что желаем Жемалетдинову на этот раз обойтись без повреждений и прибыть в расположение сборной России во всеоружии.

Абсолютный новичок национальной команды — Даниил Фомин, полузащитник из «Уфы». Воспитаннику «Краснодара» 22 года, он перебрался в «Уфу» прошедшим летом и сходу стал играть в основном составе команды Вадима Евсеева. Даниил провел 14 матчей от звонка до звонка (один матч пропустил из-за перебора желтых карточек) и забил 3 гола, в том числе победный мяч в ворота «Зенита» (1:0). Поздравляем Фомина, он заслужил этот шанс, хотя и сам поначалу не поверил своему счастью:

Мечты сбываются, очень счастлив, ради этого и трудился. Не ожидал вызова в сборную, узнал о нем сегодня от тренера, сначала не поверил ему, подумал, что это шутка. Понимаю, что надо продолжать много работать и качественно играть. Мы тренируемся, работаем ради таких шансов. Я думаю, что готов психологически к этому вызову, я проходил этапы молодежных сборных. Мне очень приятен вызов в сборную, хочется попробовать и показать себя.

Кто вылетел из обоймы сборной?

Собственно, Даниил Фомин занял в обойме сборной место Ильзата Ахметова, который на данном этапе утратил доверие Станислава Черчесова. Мы отмечали, что полузащитник ЦСКА многое растерял по сравнению с прошлым сезоном, в игровых моментах ему часто не хватает внутренней организации, из-за чего страдает все дело. Черчесову, получается, тоже не нравится, как сейчас развивается карьера Ахметова:

Почему не вызвал Ахметова? Он не проявил себя на нужном уровне. Но не думаю, что это связано со сменой его позиции в ЦСКА , где он стал играть выше.

Кого не досчитались в сборной по иным причинам?

Хроническая травма у Андрея Лунева, поэтому на этот раз во вратарской бригаде встретятся Гильерме, Джанаев и Шунин. Видимо, до конца нынешнего цикла, который завершится с чемпионатом Европы, рассчитывать на вызов других вратарей, помимо этой четверки, не приходится. Слова Черчесова:

Шунин играет уверенно. А Лунёв из-за травмы не тренируется. Дали паузу. Футболист не играет и не тренируется. Значит, вопрос автоматически решается не в его пользу.

Ситуация изменится, только в том случае, если Игорь Акинфеев согласится возобновить карьеру в сборной России, чтобы сыграть на Евро-2020 — эта тема периодически поднимается среди футбольных людей, инсайдеров и в СМИ . Говорят, такое предложение у капитана ЦСКА есть, и он обещал подумать.

Не приедут в сборную России Федор Смолов и Антон Миранчук, которые уже приступили к тренировкам в «Локомотиве», но не вполне здоровы, поэтому их «поставили на паузу». О Чалове молчим, если вы видели форварда ЦСКА в последних матчах, то вопросов о его невызове в сборную не возникает. Соболев, приезжавший на предыдущий сбор, тоже мимо. Собственно, Станислав Черчесов объяснил, почему рассчитывает на этот раз обойтись двумя нападающими — Дзюбой и Комличенко: