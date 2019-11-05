Сборная России огласила состав на матчи против Бельгии и Сан-Марино

05 ноября 2019, 13:30

Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020.

Напомним, что команде предстоят поединки против Бельгии (16 ноября в Санкт-Петербурге) и Сан-Марино (19 ноября в Сан-Марино). Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес ( ЦСКА ), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»).