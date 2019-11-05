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Сборная России огласила состав на матчи против Бельгии и Сан-Марино

05 ноября 2019, 13:30

Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020.

Напомним, что команде предстоят поединки против Бельгии (16 ноября в Санкт-Петербурге) и Сан-Марино (19 ноября в Сан-Марино). Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»).

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Илья Кузнецов
   7 / 946
05 ноября в 22:10
Соглашусь. Черышев из-за травмы немного сдал, а потом снова прилично играл
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
05 ноября в 22:07
что есть то и выбрали...
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Ваня лучший
   289 / 946
05 ноября в 22:01
Лучшими в сборной в отборе были дзюба, Головин и Фернандес. Остальные примерно одинаковые
и Черышев, когда в оптимальной форме, остальные не потянут по классу уровень условной Валенсии... примерно такой кстати и уровень нашей сборной будет, если с клубами сравнивать, где-то половина состава 4-5-ой команды испанской Примеры)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor 445
   7 / 946
05 ноября в 21:43
Лучшими в сборной в отборе были дзюба, Головин и Фернандес. Остальные примерно одинаковые
pomor 445
pomor 445 ответил Ваня лучший
   222 / 946
05 ноября в 21:15
Газпрому надо, чтобы в СМИ написали "Зенит базовый клуб сборной" А зачем Караваев, если есть Фернандес и Петров? Кузяев лишний однозначно, а Соболев нужен
Да все зенитовцы лишние. Сколько можно на них ездить? Итак всю кампанию вытащили.
pomor 445
pomor 445
   222 / 946
05 ноября в 21:12
Дзюбу и Жиркова заездит вчистую.
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил Я И Блан
   31 / 946
05 ноября в 21:01
Мне вот интересно, чем Комличенко Соболева лучше??? Если бы не хет-трик Будеевице и дубль Пршибраму и вспомнить то больше нечего.
Компиченко прошлый сезон рекордно провёл, возможно за это)
fekir-1111
fekir-1111
   914 / 946
05 ноября в 20:18
Усаты даун как всегда.
Rossa.de.Bianko
Rossa.de.Bianko ответил J5rom
   946 / 946
05 ноября в 20:18
С Ари согласен, он хорош, да посильнее будет в этом списке, а вот молодеж не сильнее, пусть набирают опыт со своим возрастом и там помогают с результатом, молодежным сборным, также нужны лидеры на поле.
batman555
batman555
   430 / 946
05 ноября в 20:16
Дзюба верим!!!!!)))
J5rom
J5rom
05 ноября в 20:13
Состав странный, если берут Гилерме, почему не взять Ари, который сейчас на ходу и мог принести пользу, почему не обкатать молодых Сафонова, Шапи, Уткина, Игнатьева. Дзюба в одиночку не справится, а Комличенко темная лошадка. Что ж с Бельгией ничего не получится и мы проиграем, у Сан-Марино выиграем, но что это даст, с таким составом на Евро не прокатит, нужны молодые, дерзкие индивидуально харизматичные ребята, конечно посмотрим, что получится, все равно будем болеть и надеяться!
batman555
batman555
   430 / 946
05 ноября в 19:45
Если наши проиграют и при этом не покажут хорошую игру...то Кокорин теперь уже с Глушаковым... снимут видео где их руки синхронно.. тянуться к усам))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   73 / 946
05 ноября в 19:27
Жамалетлинов, Кузяев.... Лучше бы Соболева взяли.
dalex83
dalex83
05 ноября в 18:44
Игоря вместо Гилерьми !!!! Состав так себе. Нападение ужас (
Alex12357
Alex12357
   271 / 946
05 ноября в 18:40
Ну если Бельгии проиграют ,зато оторвутся все на Сан-Марино и журналисты и скворцы на форуме!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
   919 / 946
05 ноября в 18:24
Вратарей больше, чем напов. Ясно.
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   2 / 946
05 ноября в 18:11
Хорошо бы)...
BenderBender
BenderBender ответил STVA 1
   123 / 946
05 ноября в 17:57
А Гильерме так пусть совсем отдыхает. Полено может пригодиться с карликами. От него хорошо отскакивает в ворота карликов. Главное попасть под правильным углом
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Я И Блан
   7 / 946
05 ноября в 17:30
Ну и конечно поражает наличие Кузяева, который в Зените почти не играет, а когда играет ничего не делает.
Газпрому надо, чтобы в СМИ написали "Зенит базовый клуб сборной" А зачем Караваев, если есть Фернандес и Петров? Кузяев лишний однозначно, а Соболев нужен
Evilhuman
Evilhuman ответил Footbolista
   10 / 946
05 ноября в 17:15
Надеюсь выидем)
рже
рже
   530 / 946
05 ноября в 16:43
Зачем в сборной свиньи и кони,мы же СБОРНАЯ а не зоопарк!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   84 / 946
05 ноября в 16:37
Действительно, нападающего и заменить некем! Не порядок!
Тага Дага
Тага Дага
   191 / 946
05 ноября в 16:13
Для товарищеских матчей можно было вызвать второй или третий состав. ....
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   681 / 946
05 ноября в 16:13
Ари могли бы вызвать...
kolpankolpan
kolpankolpan
   278 / 946
05 ноября в 16:09
Сбор--прогулка.
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   2 / 946
05 ноября в 16:07
А что зенит не возят на экскурсии по Питеру?)...или думаешь мы из группы выйдем?)...
Evilhuman
Evilhuman ответил Footbolista
   10 / 946
05 ноября в 16:06
Экскурсии и участие))
Брулин
Брулин
   100 / 946
05 ноября в 15:46
Фомин хорош в этом сезоне. Заслуженный вызов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
05 ноября в 15:14
Что то с напами у него не густо.
Вратарей больше набрал, и те не айс..
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
05 ноября в 15:11
Сан-Марино, скорее всего, обыграем
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