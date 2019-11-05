Крал получил вызов в сборную Чехии

05 ноября 2019, 17:16

Полузащитник «Спартака» получил приглашение в сборную Чехии для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против команд Косова и Болгарии.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» летом этого года.