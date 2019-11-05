Крал получил вызов в сборную Чехии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил приглашение в сборную Чехии для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против команд Косова и Болгарии.
Напомним, что Крал перешел в «Спартак» летом этого года.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил приглашение в сборную Чехии для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против команд Косова и Болгарии.
Напомним, что Крал перешел в «Спартак» летом этого года.
Тренер любой сборной посчитает за счастье вызывать игроков с 10-го места в таблице 7-го по силе чемпионата Европы.....))
Тренер любой сборной посчитает за счастье вызывать игроков с 10-го места в таблице 7-го по силе чемпионата Европы.....))
https://www.soccer.ru/news/1011811.shtml?comment=27223240&page=0
"Барриос вызван в сборную Колумбии"
"Игроки «Зенита» Нобоа и Мак вызваны в национальные сборные"
https://www.soccer.ru/news/1107451/mak-robert-zenit
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Эко вас затроллили!)))
А вот Ракицкий перейдя в Зенит потерял место в сборной и хохлы без него сейчас играют лучше!!!
https://www.soccer.ru/news/1011811.shtml?comment=27223240&page=0
"Барриос вызван в сборную Колумбии"
"Игроки «Зенита» Нобоа и Мак вызваны в национальные сборные"
https://www.soccer.ru/news/1107451/mak-robert-zenit
---------------------------------
Эко вас затроллили!)))
А вот Ракицкий перейдя в Зенит потерял место в сборной и хохлы без него сейчас играют лучше!!!
Крал и так вызывался и играл за сборную Чехии....
Переход в Спартак - ещё не повод отлучения от сборной.....
Крал и так вызывался и играл за сборную Чехии....
Переход в Спартак - ещё не повод отлучения от сборной.....