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Крал получил вызов в сборную Чехии

05 ноября 2019, 17:16

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил приглашение в сборную Чехии для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против команд Косова и Болгарии.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» летом этого года.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
05 ноября в 23:04
Переоцененный игрок
Сп62
Сп62
   95 / 946
05 ноября в 20:44
Крал поиграет за сборную, наберётся опыта и естественно усилит опорную зону Спартака. Успеха чехам!
Сп62
Сп62 ответил Jeck Denielse
   95 / 946
05 ноября в 20:41
Виктора Понедельника вызывали в сборную СССР из СКА Ростов, клуба, который тоже в то время был не в лидерах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   29 / 946
05 ноября в 19:10
"Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины" https://www.soccer.ru/news/1011811.shtml?comment=27223240&page=0 "Барриос вызван в сборную Колумбии" "Игроки «Зенита» Нобоа и Мак вызваны в национальные сборные" https://www.soccer.ru/news/1107451/mak-robert-zenit --------------------------------- Эко вас затроллили!))) А вот Ракицкий перейдя в Зенит потерял место в сборной и хохлы без него сейчас играют лучше!!!
Твоя правда....
Тренер любой сборной посчитает за счастье вызывать игроков с 10-го места в таблице 7-го по силе чемпионата Европы.....))
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
05 ноября в 19:09
Что так совсем плохо в их сборной, что спартача пригласили?
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
05 ноября в 18:40
Лучших вызывают на решающие матчи.
ziborock
ziborock ответил cska plus
   11 / 946
05 ноября в 17:53
Его даже в спартаке в основе не выпускают и юран с мостовым критикуют.
А вас и критиковать не надо, сами 79амшись! В 7-и играх одна победа над Уфой в добавленное время!
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   11 / 946
05 ноября в 17:50
Прям троллинг за гранью...)) Крал и так вызывался и играл за сборную Чехии.... Переход в Спартак - ещё не повод отлучения от сборной.....
"Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины"
https://www.soccer.ru/news/1011811.shtml?comment=27223240&page=0
"Барриос вызван в сборную Колумбии"
"Игроки «Зенита» Нобоа и Мак вызваны в национальные сборные"
https://www.soccer.ru/news/1107451/mak-robert-zenit
---------------------------------
Эко вас затроллили!)))
А вот Ракицкий перейдя в Зенит потерял место в сборной и хохлы без него сейчас играют лучше!!!
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 17:49
Его даже в спартаке в основе не выпускают и юран с мостовым критикуют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 17:24
Прям троллинг за гранью...))
Крал и так вызывался и играл за сборную Чехии....
Переход в Спартак - ещё не повод отлучения от сборной.....
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