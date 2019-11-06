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Семак: «Проиграли команде, которая сильнее нас»

06 ноября 2019, 00:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Лейпцига».

Сложно сказать, худшая ли это наша игра в году. Из тех матчей, в которых мы сыграли, по моментам в Лейпциге мы создали меньше. Но в обеих встречах проиграли по качеству игры команде, которая сильнее нас.

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Все комментарии
tuman960
tuman960 ответил Байкал-38
   164 / 946
вчера в 09:46
Открыл азбуку (ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в еврокубках) просмотрел и тебе советую. В группу ЛЕ попадал со скрипом, да ещё с заведомо наислабейшими соперниками. Бней Иегуда,Утрехт, Динамо (Минск), Мольде. Потом в группе выигрывал у таких же слабых, а потом попадал на середняка какого нибудь чемпионата, радовался слабости соперника и с позором влетал ему. Разве не так, не было такого? Если хотел хоть как то уколоть меня сказав про Локо, то разочарую, у меня нет пафоса и я реально смотрю на вещи. Запомни, команда ничего не добившегося в ЛЧ не может считаться большим европейским клубом. Хотя, что по твоим меркам большой европейский клуб? Зарплата игроков, непонятные трансферы? то да вы большой клуб, а вот в футбольном плане пока не тянете. В моём понимании Зенит крепкий европейский клуб, не более того!!!
Запомни, команда ничего не добившегося в ЛЧ не может считаться большим европейским клубом.
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не путай ТОП клубы и большой европейский клуб!!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил tuman960
   75 / 946
вчера в 04:14
для того что бы иметь название большого клуба не достаточно-обыграть КОГО ТО!!!Нужно стабильно выступать НЕУЖЕЛИ ЭТОГО НЕ ПОНЯТНО!!!Если нет -учи азбуку!!!!Лейпциг может стать им,как и мог стать Анжи-но не судьба!!!Твой Локо ближайшие 5-7 лет точно не достигнет этого-просто нет стабильности!!!!А по тренеру всегда говорил-Семак не тренер Зенита!!!!
Открыл азбуку (ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в еврокубках) просмотрел и тебе советую.
В группу ЛЕ попадал со скрипом, да ещё с заведомо наислабейшими соперниками. Бней Иегуда,Утрехт, Динамо (Минск), Мольде. Потом в группе выигрывал у таких же слабых, а потом попадал на середняка какого нибудь чемпионата, радовался слабости соперника и с позором влетал ему. Разве не так, не было такого?
Если хотел хоть как то уколоть меня сказав про Локо, то разочарую, у меня нет пафоса и я реально смотрю на вещи.
Запомни, команда ничего не добившегося в ЛЧ не может считаться большим европейским клубом. Хотя, что по твоим меркам большой европейский клуб? Зарплата игроков, непонятные трансферы? то да вы большой клуб, а вот в футбольном плане пока не тянете.
В моём понимании Зенит крепкий европейский клуб, не более того!!!
tuman960
tuman960 ответил Байкал-38.
   164 / 946
07 ноября в 20:40
Так объясни тогда мне такому не понятливому, почему какой то там Лейпциг с 69 места сильнее "большого" европейского клуба? И как так Семак смеет отзываться о Зените? Что то не вяжутся твои пафосные слова со словами главного тренера твоего клуба!
для того что бы иметь название большого клуба не достаточно-обыграть КОГО ТО!!!Нужно стабильно выступать НЕУЖЕЛИ ЭТОГО НЕ ПОНЯТНО!!!Если нет -учи азбуку!!!!Лейпциг может стать им,как и мог стать Анжи-но не судьба!!!Твой Локо ближайшие 5-7 лет точно не достигнет этого-просто нет стабильности!!!!А по тренеру всегда говорил-Семак не тренер Зенита!!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил tuman960
   156 / 946
07 ноября в 14:44
для тебя(видимо совсем непонятливого) и сейчас повторю-Зенит большой европейский клуб,раз МНОГО ЛЕТ входит в 20ку лучших клубов Европы!!Состав и тренеры меняются- клуб остаётся!!!
Так объясни тогда мне такому не понятливому, почему какой то там Лейпциг с 69 места сильнее "большого" европейского клуба? И как так Семак смеет отзываться о Зените?
Что то не вяжутся твои пафосные слова со словами главного тренера твоего клуба!
Rossa.de.Bianko
Rossa.de.Bianko
   946 / 946
06 ноября в 15:27
Богданыч провалил ты тактически игру, играл в 2 стоячих нападающих, которые не цеплялись за мячи от слова вообще в двух играх. Центр поля не знал что делать, упускали игроков, оставляли пространство между линиями. А вот хрен кто двигался в свободные зоны, когда у игроков Зенита мяч был, игроки не знали кому мяч отдать, все были закрыты, Лейпциг это не Крылья, стоя тут не обыграешь. А Дзюба только и орал, типа сам что-то делал, что только больше давит на команду, звезду с поймал. Видно недостаток лидера в атаке, все чего то боятся, не хвает такого плана игрока как Данни, Аршавин, чтоб тащил за собой...
Юрий Еремин
Юрий Еремин
06 ноября в 13:18
Очень слабая игра зенита в этой лч. Огромное количество невынужденных потерь, даже в навал сыграть не могут в концовке. Это оценка всех, кроме первого, матчей.
FROBI
FROBI ответил stachel
   129 / 946
06 ноября в 12:18
А как может быть по другому? Сильный побеждает слабого. Закон всех игровых видов спорта. Правда в 95% случаев. Остальные 5% это когда дурак залетает. Либо по уфимски: 0 ударов в створ, а счет 1:0 )))
Может. В театре абсурда под названием РПЛ, где побеждают не бегая, под свистки в "правильном" направлении. Закон всех "питерских" видов спорта.
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
06 ноября в 10:42
Серёга вы только можете в РФПЛ с помощью судей в большинстве играть.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 10:07
Зачем тогда рваться в ЛЧ.
milanetto10
milanetto10
   666 / 946
06 ноября в 09:50
извините но играть в три защитника это нужно быть настолько быть уверенным в себе тренером не каждый топ клуб так играет это тренерская ошибка очевидная
tuman960
tuman960 ответил Байкал-38.
   164 / 946
06 ноября в 09:37
Как так сильнее? Мне тут фанаты Зенита доказывали, что Зенит большой европейский клуб, можно сказать гранд, входит в двадцатку рейтинга, а тут всего лишь какое то 69 место Лейпциг......
для тебя(видимо совсем непонятливого) и сейчас повторю-Зенит большой европейский клуб,раз МНОГО ЛЕТ входит в 20ку лучших клубов Европы!!Состав и тренеры меняются- клуб остаётся!!!
grazie100
grazie100
   503 / 946
06 ноября в 09:28
Семаку надо брать пример с тренера Славии , а не выступать в передматчевом интервью и заявлять , что он не знает , что ему противопоставить в игре с Лейпцигом.Избиение младенцев которые мы смотрели ,вызывает лишь тягостное впечатление от тренерской работы Семака.А не ошиблось ли руководство клуба в отношении тренера.
wingback
wingback
   425 / 946
06 ноября в 07:27
Газовые просто обязаны дать днищенскому коню пня...
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
06 ноября в 06:39
Да никто похоже и не сомневался, кроме Боярского и Орлова
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   497 / 946
06 ноября в 05:38
Проиграли,-потому что обо76ись.
cska1948
cska1948
   22 / 946
06 ноября в 05:01
"Сложно сказать, худшая ли это наша игра в году..."
-----------------------
Конечно сложно сказать. Ведь год ещё НЕ закончился...
Байкал-38.
Байкал-38.
   156 / 946
06 ноября в 03:48
Как так сильнее? Мне тут фанаты Зенита доказывали, что Зенит большой европейский клуб, можно сказать гранд, входит в двадцатку рейтинга, а тут всего лишь какое то 69 место Лейпциг......
Лакшери
Лакшери ответил Заполярный
   464 / 946
06 ноября в 02:25
1 семак
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил stachel
   31 / 946
06 ноября в 02:05
Ну не 95/5 если брать в футболе, так бы Лестер/Монако/Атлетико не выигрывали чемпионаты, т.к были клубы намного сильнее))
ildar_3871
ildar_3871 ответил Бомж немытый
   445 / 946
06 ноября в 02:00
Надо бомжам, как спонсору ЛЧ разрешить, чтобы их матчи обслуживал Вилков и все будет ок.
    Заполярный
    Заполярный ответил Лакшери
       60 / 946
    06 ноября в 01:59
    Убрать Семака нужно, в чемпионате любой тренер с такими возможностями, какие есть у Зенита, станет чемпионом и кубок возьмёт в придачу. А этот ссыкун пропагандирующий антифутбол ничего хорошего в клуб не привнесет. Прогресса нету обсалютно никакого. Изменение в составе есть, игроки куплены, игра как была го**ом так и осталась. Разве что мастерство игроков на уровне ЧР может что-то решить, больше ничего
    ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ НАВЕСТИ
    Бомж немытый
    Бомж немытый ответил ildar_3871
       8 / 946
    06 ноября в 01:55
    Надо купить РБ Лейпциг в полном составе , вместе с болельщиками !
    Надо бомжам, как спонсору ЛЧ разрешить, чтобы их матчи обслуживал Вилков и все будет ок.
    ildar_3871
    ildar_3871
       445 / 946
    06 ноября в 01:37
    Надо купить РБ Лейпциг в полном составе , вместе с болельщиками !
    Лакшери
    Лакшери
       464 / 946
    06 ноября в 01:36
    Убрать Семака нужно, в чемпионате любой тренер с такими возможностями, какие есть у Зенита, станет чемпионом и кубок возьмёт в придачу. А этот ссыкун пропагандирующий антифутбол ничего хорошего в клуб не привнесет. Прогресса нету обсалютно никакого. Изменение в составе есть, игроки куплены, игра как была го**ом так и осталась. Разве что мастерство игроков на уровне ЧР может что-то решить, больше ничего
    igGA
    igGA
       179 / 946
    06 ноября в 01:36
    Ты им так и говоришь в перерыве: "Ну что поделаешь, они сильнее.." ?
    Лакшери
    Лакшери
       464 / 946
    06 ноября в 01:28
    Я не понимаю как это вообще возможно, на таком уровне игроки выходя на поле 3 передачи точные отдать не могут. Просто не могут играть в футбол, как будто это не зенит за 200млн евро, а сборная средней школы в ЛЧ попала.
    Лакшери
    Лакшери
       464 / 946
    06 ноября в 01:26
    Сколько ещё нужно денег вбухать в эту команду? Сколько игроков купить чтобы этого позора не видеть????
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответил Evilhuman
       145 / 946
    06 ноября в 01:17
    Понятно, что команде которая сильнее, ну можно же было смелее сыграть, хоть бы футбол посмотрели, а так совсем унылое зрелище
    лучше 0-2 чем смелый футбол в 0-7
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       20 / 946
    06 ноября в 00:58
    По качеству вы и армейцам и нам проиграли
    igGA
    igGA
       179 / 946
    06 ноября в 00:58
    Вот с этими мыслями т вышли уже 79авшиеся. Нечего тогда в ЛЧ делать!
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