Семак: «Проиграли команде, которая сильнее нас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Лейпцига».
Сложно сказать, худшая ли это наша игра в году. Из тех матчей, в которых мы сыграли, по моментам в Лейпциге мы создали меньше. Но в обеих встречах проиграли по качеству игры команде, которая сильнее нас.
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не путай ТОП клубы и большой европейский клуб!!!!!!!!
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не путай ТОП клубы и большой европейский клуб!!!!!!!!
В группу ЛЕ попадал со скрипом, да ещё с заведомо наислабейшими соперниками. Бней Иегуда,Утрехт, Динамо (Минск), Мольде. Потом в группе выигрывал у таких же слабых, а потом попадал на середняка какого нибудь чемпионата, радовался слабости соперника и с позором влетал ему. Разве не так, не было такого?
Если хотел хоть как то уколоть меня сказав про Локо, то разочарую, у меня нет пафоса и я реально смотрю на вещи.
Запомни, команда ничего не добившегося в ЛЧ не может считаться большим европейским клубом. Хотя, что по твоим меркам большой европейский клуб? Зарплата игроков, непонятные трансферы? то да вы большой клуб, а вот в футбольном плане пока не тянете.
В моём понимании Зенит крепкий европейский клуб, не более того!!!
В группу ЛЕ попадал со скрипом, да ещё с заведомо наислабейшими соперниками. Бней Иегуда,Утрехт, Динамо (Минск), Мольде. Потом в группе выигрывал у таких же слабых, а потом попадал на середняка какого нибудь чемпионата, радовался слабости соперника и с позором влетал ему. Разве не так, не было такого?
Если хотел хоть как то уколоть меня сказав про Локо, то разочарую, у меня нет пафоса и я реально смотрю на вещи.
Запомни, команда ничего не добившегося в ЛЧ не может считаться большим европейским клубом. Хотя, что по твоим меркам большой европейский клуб? Зарплата игроков, непонятные трансферы? то да вы большой клуб, а вот в футбольном плане пока не тянете.
В моём понимании Зенит крепкий европейский клуб, не более того!!!
Что то не вяжутся твои пафосные слова со словами главного тренера твоего клуба!
Что то не вяжутся твои пафосные слова со словами главного тренера твоего клуба!
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Конечно сложно сказать. Ведь год ещё НЕ закончился...
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Конечно сложно сказать. Ведь год ещё НЕ закончился...