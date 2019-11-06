Семак: «Проиграли команде, которая сильнее нас»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Лейпцига».

Сложно сказать, худшая ли это наша игра в году. Из тех матчей, в которых мы сыграли, по моментам в Лейпциге мы создали меньше. Но в обеих встречах проиграли по качеству игры команде, которая сильнее нас.