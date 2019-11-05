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Семак: «Сегодня ожидается много борьбы»

05 ноября 2019, 21:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал выбор стартового состава на матч против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Те позиции, где есть возможность выпустить свежих игроков, мы это делаем. На позиции, где у нас нет такого варианта, ставим тех, кто есть. Ерохин и его гол — повод для попадания в стартовый состав «Зенита»? Это тоже фактор, но и другие футболисты на этих позициях подустали. Он находится на эмоциональном подъеме, а сегодня много борьбы ожидается, команда много переключается и работает на подборах, поэтому решили выбрать его. 8:0 и победа «Лейпцига» над «Майнцем» в последней игре? Сложно оценивать этот матч. Знаем, что у них сильный переход от обороны к атаке, технически оснащенная команда.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   503 / 946
05 ноября в 22:54
Семак сдал игру до матча! А нужен ли такой плохой тренер Зениту, или ему надо половину Барселоны купить? Даже это его бы не спасло с его другом Тимошей. Дворовый футбол показал штаб Семака.Засланцы.
kastites
kastites
   609 / 946
05 ноября в 22:51
Ни чего уже не ожидается,проиграли в чистую,без единого шанса
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
   809 / 946
05 ноября в 22:45
Семак бездарный тренер говорил год назад и сейчас говорю,так примитивно Зенит давно не играл....
grazie100
grazie100
   503 / 946
05 ноября в 22:32
Семак показал, что он среднинький специалист, а его игроки совсем не умеют играть в пас. Позорный матч.Пора уходить и уступить место которое займёт настоящий тренер. Сегодня у себя на стадионе игроки показали, как нельзя играть под руководством бездарного Зенитовского штаба.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
05 ноября в 21:59
Ерохин уже отличился, привез совсем ненужный штрафной. Да и борьбу пока немчура выигрывает !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 21:55
Странная неэффективная тактика выбрана тренером на домашний матч.....
Если б не ВАР...летели бы уже беспросветно.....0:2.....
ДСА
ДСА
   212 / 946
05 ноября в 21:51
Уже похоже борьбу проиграли.
VIPded
VIPded
   137 / 946
05 ноября в 21:40
Удачи Зениту сегодня!!!
drug01
drug01
   124 / 946
05 ноября в 21:39
Но голов будет мало
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   217 / 946
05 ноября в 21:19
Зенит победит!
GYTSYL
GYTSYL ответил cska plus
   32 / 946
05 ноября в 21:08
ЛЧ это всегда борьба.
Это вам не Лудогорец с дырофеевым43
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
05 ноября в 21:08
стыдно
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 21:04
ЛЧ это всегда борьба.
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