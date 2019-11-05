Семак: «Сегодня ожидается много борьбы»

Наставник «Зенита» в эфире телеканала «Матч Премьер» прокомментировал выбор стартового состава на матч против «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Те позиции, где есть возможность выпустить свежих игроков, мы это делаем. На позиции, где у нас нет такого варианта, ставим тех, кто есть. Ерохин и его гол — повод для попадания в стартовый состав «Зенита»? Это тоже фактор, но и другие футболисты на этих позициях подустали. Он находится на эмоциональном подъеме, а сегодня много борьбы ожидается, команда много переключается и работает на подборах, поэтому решили выбрать его. 8:0 и победа «Лейпцига» над «Майнцем» в последней игре? Сложно оценивать этот матч. Знаем, что у них сильный переход от обороны к атаке, технически оснащенная команда.