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Ловчев: «Хозяевам всегда благоволят. Судейство у нас такое»

05 ноября 2019, 20:25

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу арбитров в матче между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

Не скажу, что судейство прибило ЦСКА – второй гол армейцы забили бы вряд ли. Да и удаление Яки Бийола за вторую желтую по делу. Причина в другом – из матча в матч имеет место судейская несправедливость, и у людей накапливается негатив. Считаю, что какая-то помощь «Зениту», пусть и не организованная Александром Дюковым, все равно существует – она в головах арбитров. Тем более, хозяевам всегда благоволят. Если это не условный «Тамбов», конечно. Судейство у нас такое, и другого нет. Только и всего.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 12:23
Вчера хозяев отблаговолили... по самые помидоры. Браво, Лейпциг! Какая страшная судейская несправедливость )) не помогли супротив супостату )
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
06 ноября в 11:35
А чего эта свинья на Зенит Великий смотрит? Вот спартак - жиго ударил локтем в голову вратаря, умиев грубо ударил в ногу, надо было обоих удалять, а всего одна желтая, и все нормально.

Причина возмущения, что нельзя удалять игроков московских клубов, чтобы они на поле не вытворяли.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
05 ноября в 22:29
Просто так повелось ещё с советских времён.
pomor 445
pomor 445
   222 / 946
05 ноября в 22:06
Зениту ощутимо помогли, украв минимум 4 очка в первых семи турах. Спартачок зато доволен - ему +7 очков натянули, спасая от подвала турнирной таблицы. Просто надо судить по правилам, а не заниматься созданием искусственной интриги чемпионата. Сейчас только и слышишь - ах, какой у напряжённый чемпионат. Один из лучших в Европе по этому показателю. Только толку в этом никакого нет.
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
05 ноября в 21:17
Лучше бы послушать Рейнгольда. Как там Спартак возрождается.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
05 ноября в 21:05
Так было, есть и будет всегда. Связи и деньги решают все.
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
05 ноября в 20:56
ну как здесь не высказаться: " На всё Божья воля...."
time out
time out ответил Jeck Denielse
   53 / 946
05 ноября в 20:51
Если б это было так - то Спартак не возил бы постоянно с собой на гостевые игры Лапочкина....... 08.04.2018 Анжи 1 : 4 Спартак .....пенальти в ворота Анжи... 18.08.2018 Краснодар 0 : 1 Спартак......удаление у Краснодара.... 07.10.2018 Енисей 2 : 3 Спартак....пенальти в ворота Енисея.... 30.03.2019 Ахмат 1 : 3 Спартак....пенальти плюс удаление у Ахмата.... ......и это менее чем за год....))
А о зените как? Будем молчать? Покопаем про других. Про зенит страницы не хватит.
Zenit_84
Zenit_84
   228 / 946
05 ноября в 20:42
Хозяевам благоволят, потому, что могут и не улететь из города)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 20:41
Если б это было так - то Спартак не возил бы постоянно с собой на гостевые игры Лапочкина.......

08.04.2018 Анжи 1 : 4 Спартак .....пенальти в ворота Анжи...
18.08.2018 Краснодар 0 : 1 Спартак......удаление у Краснодара....
07.10.2018 Енисей 2 : 3 Спартак....пенальти в ворота Енисея....
30.03.2019 Ахмат 1 : 3 Спартак....пенальти плюс удаление у Ахмата....

......и это менее чем за год....))
oFANATo
oFANATo
   13 / 946
05 ноября в 20:41
А кто бы сомневался, не зря же протащили в РФС Дюкова, теперь будет отрабатывать и помогать газпроекту.
Nekit92
Nekit92
   202 / 946
05 ноября в 20:40
Надо судить как положено а не благоволить. Тогда и негатива не будет
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 20:37
Ловчев - живчик, зарабатывает такой брехнёй от всех: и довольных(такие только бакланы), и обиженных(судейская кодла лазурная)!
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 20:34
Ему эта тема очень близка, он прекрасно помнит помощь от КПСС спартаку да и мутко одно чемпионство продал-подарил.
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