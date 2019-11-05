Ловчев: «Хозяевам всегда благоволят. Судейство у нас такое»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу арбитров в матче между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.
Не скажу, что судейство прибило ЦСКА – второй гол армейцы забили бы вряд ли. Да и удаление Яки Бийола за вторую желтую по делу. Причина в другом – из матча в матч имеет место судейская несправедливость, и у людей накапливается негатив. Считаю, что какая-то помощь «Зениту», пусть и не организованная Александром Дюковым, все равно существует – она в головах арбитров. Тем более, хозяевам всегда благоволят. Если это не условный «Тамбов», конечно. Судейство у нас такое, и другого нет. Только и всего.
Причина возмущения, что нельзя удалять игроков московских клубов, чтобы они на поле не вытворяли.
Причина возмущения, что нельзя удалять игроков московских клубов, чтобы они на поле не вытворяли.
08.04.2018 Анжи 1 : 4 Спартак .....пенальти в ворота Анжи...
18.08.2018 Краснодар 0 : 1 Спартак......удаление у Краснодара....
07.10.2018 Енисей 2 : 3 Спартак....пенальти в ворота Енисея....
30.03.2019 Ахмат 1 : 3 Спартак....пенальти плюс удаление у Ахмата....
......и это менее чем за год....))
08.04.2018 Анжи 1 : 4 Спартак .....пенальти в ворота Анжи...
18.08.2018 Краснодар 0 : 1 Спартак......удаление у Краснодара....
07.10.2018 Енисей 2 : 3 Спартак....пенальти в ворота Енисея....
30.03.2019 Ахмат 1 : 3 Спартак....пенальти плюс удаление у Ахмата....
......и это менее чем за год....))