Ловчев: «Хозяевам всегда благоволят. Судейство у нас такое»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу арбитров в матче между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ .

Не скажу, что судейство прибило ЦСКА – второй гол армейцы забили бы вряд ли. Да и удаление Яки Бийола за вторую желтую по делу. Причина в другом – из матча в матч имеет место судейская несправедливость, и у людей накапливается негатив. Считаю, что какая-то помощь «Зениту», пусть и не организованная Александром Дюковым, все равно существует – она в головах арбитров. Тем более, хозяевам всегда благоволят. Если это не условный «Тамбов», конечно. Судейство у нас такое, и другого нет. Только и всего.