Иванович: «Гол в конце тайма - это психологически тяжело»

Защитник «Зенита» прокомментировал поражение от «Лейпцига».

Тяжёлая игра, мы начали не так, как хотели. Было физически тяжело, в первом тайме не получилось у нас, гол в конце тайма — это психологически тяжело. Нельзя сдаваться, продолжаем борьбу, надо изучить ошибки и улучшать игру.

Получились две разные игры: здесь и в Германии. Там мы хорошо играли в первом тайме, здесь были моменты, но не забили. Хорошо, когда команда может менять схемы, ожидали, что соперник будет играть в два нападающих. Они сыграли очень хорошо, получили уверенность после первого гола.

Мы могли побороться с «Лейпцигом», должны были это сделать, но изначально не разобрались в схеме с первых минут, они начали контролировать игру, играть в пас, получили уверенность. Но это Лига чемпионов, большой опыт для нас, чтобы учиться на ошибках.