ГлавнаяНовости

Иванович: «Гол в конце тайма - это психологически тяжело»

05 ноября 2019, 23:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал поражение от «Лейпцига».

Тяжёлая игра, мы начали не так, как хотели. Было физически тяжело, в первом тайме не получилось у нас, гол в конце тайма — это психологически тяжело. Нельзя сдаваться, продолжаем борьбу, надо изучить ошибки и улучшать игру.

Получились две разные игры: здесь и в Германии. Там мы хорошо играли в первом тайме, здесь были моменты, но не забили. Хорошо, когда команда может менять схемы, ожидали, что соперник будет играть в два нападающих. Они сыграли очень хорошо, получили уверенность после первого гола.

Мы могли побороться с «Лейпцигом», должны были это сделать, но изначально не разобрались в схеме с первых минут, они начали контролировать игру, играть в пас, получили уверенность. Но это Лига чемпионов, большой опыт для нас, чтобы учиться на ошибках.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   165 / 946
06 ноября в 10:22
Не тяжело, а приятно. ))
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 10:10
Здоровый дылда не смог амразуру прикрыть.
Землянин
Землянин
   58 / 946
06 ноября в 00:23
Шаблонная отмазка: скоро карьеру завершать, а он про опыт толдычит, пригодится для чего - мемуары писать?!)))) О_о
time out
time out
   53 / 946
06 ноября в 00:20
Такой позорной игры еще не приходилось наблюдать. Выставить ржавый автобус, отдать мяч сопернику и ждать когда Миллер Кубок Лиги чемпионов купит, это могут только в зените.
minai
minai
   139 / 946
06 ноября в 00:19
А выигрывать за счёт купленного судейки психологически легко.
Землянин
Землянин
   58 / 946
06 ноября в 00:15
Гол и раньше пропустили, повезло что мяч прошёлся по волосам руки и его отменили по Вару
stachel
stachel
   102 / 946
06 ноября в 00:03
Странные отмазы. РБ возил вас все 90 минут, играл в пол ноги и забивал когда хотел. А Ива постоянно проигрывал 1 в 1, терял позицию и просто нигде не успевал.
МКС
МКС
   136 / 946
05 ноября в 23:54
Просидеть в обороне весь матч

Дома

И говорить о какой то тактике

Трепло

А где трепло в капюшоне?

Че та не слышно
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
05 ноября в 23:50
Трепло лазурное. Присосался к народной трубе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100