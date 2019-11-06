Вальверде: «Свист болельщиков? Это нормально, что они хотят большего»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после домашнего матча со «Славией» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Свист болельщиков? Это нормально, что они требуют большего. Ты всегда хочешь только побеждать. Правда в том, что сегодня мы не использовали голевые возможности, которые имели.
Соперники же, хоть и не имели реальных моментов, были опасны, когда отбирали мяч и очень быстро убегали в контратаку. А мы не смогли превратить наше доминирование в опасные моменты.
На днях мы проиграли «Леванте» и понимаем, что это была не одна из лучших наших встреч. Как и сегодняшняя. Мы провели два неидеальных матча и понимаем, что команда находится под давлением. Но мы должны ответить на эти результаты.
Месси может только играть а рулить как капитан и даже,как муж в семье не может.
О чем вы говорите,думайте.
Рулит может будучи игроком Ибрагимович,Роналду,так как могут покинут любую команду,если их не устраивает тренер или еще что а Месси не может.
Месси тихушник,поэтому бардак в команде и в руководстве.
Когда бросит футбол его видно не будет и жена уйдет,может попращайкой станет в Мадриде а игроки Реала будут подачки давать.
Месси может только играть а рулить как капитан и даже,как муж в семье не может.
О чем вы говорите,думайте.
Рулит может будучи игроком Ибрагимович,Роналду,так как могут покинут любую команду,если их не устраивает тренер или еще что а Месси не может.
Месси тихушник,поэтому бардак в команде и в руководстве.
Когда бросит футбол его видно не будет и жена уйдет,может попращайкой станет в Мадриде а игроки Реала будут подачки давать.
Одно ясно точно, Вальверде команду к большим победам не приведёт, а ЛаЛигу Барса ещё года два сможет на Месси-Гризмане-Де Йонге-Альбе-Тер Штегене брать... Лишь бы им тренер палки в колёса не ставил и в тонусе держал...
Одно ясно точно, Вальверде команду к большим победам не приведёт, а ЛаЛигу Барса ещё года два сможет на Месси-Гризмане-Де Йонге-Альбе-Тер Штегене брать... Лишь бы им тренер палки в колёса не ставил и в тонусе держал...
За такой результат тебя и всех игроков нужно избить битами.
За такой результат тебя и всех игроков нужно избить битами.