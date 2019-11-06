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Вальверде: «Свист болельщиков? Это нормально, что они хотят большего»

06 ноября 2019, 01:27
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после домашнего матча со «Славией» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Свист болельщиков? Это нормально, что они требуют большего. Ты всегда хочешь только побеждать. Правда в том, что сегодня мы не использовали голевые возможности, которые имели.

Соперники же, хоть и не имели реальных моментов, были опасны, когда отбирали мяч и очень быстро убегали в контратаку. А мы не смогли превратить наше доминирование в опасные моменты.

На днях мы проиграли «Леванте» и понимаем, что это была не одна из лучших наших встреч. Как и сегодняшняя. Мы провели два неидеальных матча и понимаем, что команда находится под давлением. Но мы должны ответить на эти результаты.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 21:54
смотрю Ом написал всем шпоры и приказал заучить её наизусть, кто провалит конфу,тому не место с Великим Омом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
   233 / 946
06 ноября в 13:47
А что барсуки на муравья гонят? Всем известно,что там гномяра главный и все вопросы к нему!
Ты же адекватный,не уподобляйся нгу и другим.Причем тут Месси,если Месси рулил бы там,тогда давно уволен был бы и физрук и президент.
Месси может только играть а рулить как капитан и даже,как муж в семье не может.
О чем вы говорите,думайте.
Рулит может будучи игроком Ибрагимович,Роналду,так как могут покинут любую команду,если их не устраивает тренер или еще что а Месси не может.
Месси тихушник,поэтому бардак в команде и в руководстве.
Когда бросит футбол его видно не будет и жена уйдет,может попращайкой станет в Мадриде а игроки Реала будут подачки давать.
cevin cigan
cevin cigan ответил shlifen
   118 / 946
06 ноября в 11:47
Что вообще должен сделать Вальверде чтобы вылететь из Барсы?? - ну явно же видно что тренер вообще не соответствует уровню клуба и уровню амбиций клуба... Или руководство устраивает победа в ЛаЛиге и всё?? Можно конечно и дальше во всем обвинять игроков (Месси не затащил, Суарес не забивает на выезде, Бускетс постарел, Альба теряет позицию и т.д.) но если уже третий год подряд команда уровня Барселоны частенько показывает невнятную игру, а вылетает вообще с треском - то тренер просто не способен дать результат в ЛЧ, а престиж для топ-клубов добывается и подтверждается в этом турнире... Короче, выгоните Вальверде и почистите руководство - иначе боюсь это не последняя хреновая игра Барсы....
А что барсуки на муравья гонят? Всем известно,что там гномяра главный и все вопросы к нему!
Виссарионович
Виссарионович ответил shlifen
   89 / 946
06 ноября в 10:03
У меня как раз ощущение что дело не в тренере, а в тонусе. Как будто у игроков что-то с физической формой.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   325 / 946
06 ноября в 09:13
Вальверде не справляется....тут дело больше в мотивации,он не может заставить их выкладываться на 100%,они по сути играют,когда захотят...не может посадить на лавку тех,кто не тянет...а тактика "отдай Месси,он придумает,что делать",уже не работает,да и в больших матчах,не работала...а сейчас,так вообще просто вредит,таким образом игроки просто тормозят атаку,ища постоянно Месси...и это 3 год ьак играют...
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   634 / 946
06 ноября в 08:58
Еще бы Аршавина процитировал...
shlifen
shlifen ответил Виссарионович
   238 / 946
06 ноября в 08:28
Можно побороться за Алегри, предложить совмещать Куману до конца ЧЕ, позвать назад Энрике (на фоне Вальверде он просто топчик), зимой можно опять "пилить" Тен Хаага, наконец Венгера можно на год-два он и комбинационный футбол любит и владение)) Думаю если помозговать можно ещё кандидатур найти)))

Одно ясно точно, Вальверде команду к большим победам не приведёт, а ЛаЛигу Барса ещё года два сможет на Месси-Гризмане-Де Йонге-Альбе-Тер Штегене брать... Лишь бы им тренер палки в колёса не ставил и в тонусе держал...
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:18
Берегите гнома, продолжайте покупать ему золотые тапочки и мячики и всё будет ок.
Виссарионович
Виссарионович ответил shlifen
   89 / 946
06 ноября в 07:46
А кем его заменить то? Какие есть варианты у Барсы?
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 06:41
Теперь придется напрягаться в двух последних матчах
shlifen
shlifen
   238 / 946
06 ноября в 05:44
Что вообще должен сделать Вальверде чтобы вылететь из Барсы?? - ну явно же видно что тренер вообще не соответствует уровню клуба и уровню амбиций клуба... Или руководство устраивает победа в ЛаЛиге и всё?? Можно конечно и дальше во всем обвинять игроков (Месси не затащил, Суарес не забивает на выезде, Бускетс постарел, Альба теряет позицию и т.д.) но если уже третий год подряд команда уровня Барселоны частенько показывает невнятную игру, а вылетает вообще с треском - то тренер просто не способен дать результат в ЛЧ, а престиж для топ-клубов добывается и подтверждается в этом турнире... Короче, выгоните Вальверде и почистите руководство - иначе боюсь это не последняя хреновая игра Барсы....
fekir-1111
fekir-1111 ответил Октябрь 1917
   914 / 946
06 ноября в 03:27
У вас расходы на Месси больше бюджета "Славии". За такой результат тебя и всех игроков нужно избить битами.
А ты своё считай или своего не имеешь.
fekir-1111
fekir-1111
   914 / 946
06 ноября в 03:26
мышат развелось чужой деньга считает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   462 / 946
06 ноября в 02:11
У вас расходы на Месси больше бюджета "Славии".
За такой результат тебя и всех игроков нужно избить битами.
311
311
   418 / 946
06 ноября в 01:47
Свист болельщиков? Денег не будет!)
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