Вальверде: «Свист болельщиков? Это нормально, что они хотят большего»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий после домашнего матча со «Славией» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Свист болельщиков? Это нормально, что они требуют большего. Ты всегда хочешь только побеждать. Правда в том, что сегодня мы не использовали голевые возможности, которые имели.

Соперники же, хоть и не имели реальных моментов, были опасны, когда отбирали мяч и очень быстро убегали в контратаку. А мы не смогли превратить наше доминирование в опасные моменты.

На днях мы проиграли «Леванте» и понимаем, что это была не одна из лучших наших встреч. Как и сегодняшняя. Мы провели два неидеальных матча и понимаем, что команда находится под давлением. Но мы должны ответить на эти результаты.