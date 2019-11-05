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Нагельсманн: «Не ожидали, что „Зенит“ будет играть от обороны»

05 ноября 2019, 23:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Зенитом».

Мы заслуженно победили. Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны. У нас было много времени, местами этим не очень воспользовались, торопились. Создали два-три хороших шанса. Забили перед паузой. Когда забили второй гол, матч был закончен.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 10:12
Зря, это клуб загадка они даже умудряются игроков покупать за 50 тыща рубликов.
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
06 ноября в 08:41
мы не ЦСКА что бы в автобус играть, фуу ЦСКА против нас автобус в меньшинстве поставил.

И тут мем с педобиром, где зенит увидев Лейпциг в кусты уходит и выставляет автобус))0 Эх вилкова на этт лейпциг не хватает!
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
06 ноября в 00:41
Пусть дальше продолжают тянуть бомжей за уши в РПЛ. В других турнирах такой возможности нет...сразу проясняется, чего стоит этот "великий" клуб.
Т34
Т34
   27 / 946
06 ноября в 00:13
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    06 ноября в 00:13
    Физрук "Зенита" ещё в интервью перед игрой заявил, что продуют и выхода нет.
    stachel
    stachel
       102 / 946
    06 ноября в 00:07
    Это фишка физрука. Когда он "плывет" и не знает что делать, он автоматически начинает включать уфу. Уфа - это его раковина, куда Сырожа прячется в состоянии безысходности.
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    05 ноября в 23:56
    Без Вилкова с Дюковым РБ Лейпциг не обыграть.
    Garrincha58
    Garrincha58
       306 / 946
    05 ноября в 23:56
    в другой футбол уфимский Семак просто не умеет играть
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    05 ноября в 23:56
      pam06
      pam06
         12 / 946
      05 ноября в 23:52
      Ну хоть чем то Семак удивил. А с другой стороны, чего еще следовало ожидать? Ведь в другой футбол играть нужно, а не номер отбывать.
      МКС
      МКС
         136 / 946
      05 ноября в 23:49
      А при Семаке когда нибудь была другая тактика?

      Ах ну да у Ляйпцига тренер совсем молодой

      Он просто не в курсе
      tuman960
      tuman960
         164 / 946
      05 ноября в 23:49
      а что тут неожидать,когда тренер Семак!!!!
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         145 / 946
      05 ноября в 23:49
      Миллер не ожидал что одного чумадана денег хватит только на один отмененный гол
      Бомж немытый
      Бомж немытый
         8 / 946
      05 ноября в 23:46
      Так они с Вилковым Львы Толстые, а без него ... простые. Вот и играли автобусом.
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