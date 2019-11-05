Нагельсманн: «Не ожидали, что „Зенит“ будет играть от обороны»

Главный тренер «Лейпцига» прокомментировал победу над «Зенитом».

Мы заслуженно победили. Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны. У нас было много времени, местами этим не очень воспользовались, торопились. Создали два-три хороших шанса. Забили перед паузой. Когда забили второй гол, матч был закончен.