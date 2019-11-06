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Конте: «Мне надоело повторять, что мы играем на пределе своих возможностей»

06 ноября 2019, 04:59
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Конте вновь посетовал на то, что «нерадзурри» не хватает глубины состава.

Это разочаровывает, но что я могу сказать. Мне говорят, что я должен больше улыбаться на камеру. Я постоянно должен говорить одно и то же: это процесс роста, идём шаг за шагом...

Я даже вообще не хочу комментировать второй тайм, поскольку у нас и так полно оправданий,  и я не хочу создавать новое. Я просто надеюсь, что этот матч прояснит ситуацию для тех, кому необходимо в ней разобраться.

Я могу лишь поблагодарить парней за все их старания в этот период. Они не могут дать больше. Это раздражает меня, и я надеюсь, что их тоже. Мы не можем сделать ничего большего, кроме как продолжать работать, что мы и делаем. Мне просто надоело снова и снова повторять одно и то же.

Мне нет дела до того, что будет в январе и феврале. Мы должны были намного лучше спланировать этот сезон. Мы доказали, что можем доставить проблемы любому сопернику, если находимся в форме, но есть футболисты, которые играют без остановки. Я устал это повторять. После такого второго тайма вы можете сделать собственные выводы.

Мы не можем постоянно играть на пределе своих возможностей в Серии А и Лиге чемпионов.

Я действительно вне себя, так как мы не можем сделать больше. Мы достигли своего предела.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 22:07
А Юве играет в треть силы,иногда напрягаясь,в тренажёрке.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил матос
   16 / 946
06 ноября в 17:58
Галимый нытик , тряпка ска ...
Каждый имеет то, что заслуживает.)
матос
матос
   507 / 946
06 ноября в 12:15
Галимый нытик , тряпка ска ...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
06 ноября в 09:59
Так саморозпуститесь, а то скоро, как росонерцы начнёте глорить за реалы, барселоны и ливерпули. Некоторые уже так делают)
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:06
Ищет оправданий.
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
06 ноября в 05:41
А где он предел то?
BagioR
BagioR
   376 / 946
06 ноября в 05:15
Всему миру надоело твое нытьё
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