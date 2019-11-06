Конте: «Мне надоело повторять, что мы играем на пределе своих возможностей»

Главный тренер «Интера» прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Конте вновь посетовал на то, что «нерадзурри» не хватает глубины состава.

Это разочаровывает, но что я могу сказать. Мне говорят, что я должен больше улыбаться на камеру. Я постоянно должен говорить одно и то же: это процесс роста, идём шаг за шагом...

Я даже вообще не хочу комментировать второй тайм, поскольку у нас и так полно оправданий, и я не хочу создавать новое. Я просто надеюсь, что этот матч прояснит ситуацию для тех, кому необходимо в ней разобраться.

Я могу лишь поблагодарить парней за все их старания в этот период. Они не могут дать больше. Это раздражает меня, и я надеюсь, что их тоже. Мы не можем сделать ничего большего, кроме как продолжать работать, что мы и делаем. Мне просто надоело снова и снова повторять одно и то же.

Мне нет дела до того, что будет в январе и феврале. Мы должны были намного лучше спланировать этот сезон. Мы доказали, что можем доставить проблемы любому сопернику, если находимся в форме, но есть футболисты, которые играют без остановки. Я устал это повторять. После такого второго тайма вы можете сделать собственные выводы.

Мы не можем постоянно играть на пределе своих возможностей в Серии А и Лиге чемпионов.

Я действительно вне себя, так как мы не можем сделать больше. Мы достигли своего предела.