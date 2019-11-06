Мартинес: «„Интер“ не должен проигрывать, ведя в два мяча»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение от «Боруссии» Д (2:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мы очень хорошо провели первый тайм, но были абсолютно другой командой во втором. Возможно, нам не хватило опыта, так как после перерыва наша игра изменилась полностью.
Дело было не в физике, а в недостатке концентрации и снижении интенсивности. Когда мы ведём 2:0, мы не можем проиграть 2:3. Такого не должно происходить. Нам нужно взрослеть и набираться опыта для выступлений на таком уровне.
Мы не потеряли надежду на выход в плей-офф ЛЧ. Мы отстаём с самого начала группового этапа, но мы можем исправить ситуацию.
Не смог удержаться от лойса! Прям с языка снял их обязанность. ))
Не смог удержаться от лойса! Прям с языка снял их обязанность. ))