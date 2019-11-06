ГлавнаяНовости

Мартинес: «„Интер“ не должен проигрывать, ведя в два мяча»

06 ноября 2019, 02:30
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение от «Боруссии» Д (2:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы очень хорошо провели первый тайм, но были абсолютно другой командой во втором. Возможно, нам не хватило опыта, так как после перерыва наша игра изменилась полностью.

Дело было не в физике, а в недостатке концентрации и снижении интенсивности. Когда мы ведём 2:0, мы не можем проиграть 2:3. Такого не должно происходить. Нам нужно взрослеть и набираться опыта для выступлений на таком уровне.

Мы не потеряли надежду на выход в плей-офф ЛЧ. Мы отстаём с самого начала группового этапа, но мы можем исправить ситуацию.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Матч с „Эйбаром“ может оказаться ещё труднее остальных»
Сегодня, 03:46 Комментарии0
Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»
Сегодня, 03:21 Комментарии0
МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»
Сегодня, 02:53 Комментарии3
Коста о мяче, забитом «Локомотиву»: «Мой самый красивый гол»
Сегодня, 01:38 Комментарии1
Гвардиола готов в будущем возглавить клуб Серии А
Сегодня, 00:55 Комментарии7
Клопп: «К игре с „Ман Сити“ нужно быть готовым с первой секунды»
Вчера, 22:41 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72 ответил Князь сажал врагов на посох
   165 / 946
06 ноября в 11:10
Ещё как должен, аха-ха)
уахаха

Не смог удержаться от лойса! Прям с языка снял их обязанность. ))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
06 ноября в 09:57
Ещё как должен, аха-ха)
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:17
Уровень такой.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 06:43
Зато Дортмунд очень порадовали.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
06 ноября в 06:10
Не должен, снова проиграл. Вы ребят как не садитесь в музыканты не годитесь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100