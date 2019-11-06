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Пике: «Играя на таком уровне, нам будет сложно взять Лигу чемпионов»

06 ноября 2019, 01:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвёл итоги домашнего матча со «Славией» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы играем не так, как хотим играть, но и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов у нас хорошее турнирное положение. Результаты не являются плохими, они могли бы быть лучше, но мы должны сохранять спокойствие и прогрессировать. Играя на таком уровне, нам будет сложно взять Лигу чемпионов.

У нас уже были отрезки, когда мы играли не очень хорошо, например, при Луисе Энрике, но затем сезон заканчивался треблом.

Мы создавали моменты, но мяч не хотел залетать в ворота «Славии». Складывая вместе последние две игры, понимаешь, что люди хотят большего. Мы должны как можно скорее найти выход из этой ситуации и сохранять хладнокровие.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   233 / 946
06 ноября в 13:38
Какой там ЛЧ,даже в полуфинал не выйдут.
Пора местным болельщикам байкотироаать их игре и требовать увольнение президента мощенника и лицемера труса вальверде.
cevin cigan
cevin cigan
   118 / 946
06 ноября в 11:43
Лига Чемпионов? Это не про вас!!!! Скорее условный Лион выиграет,чем барсуки.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
06 ноября в 08:53
Еще из группы надо выйти.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   457 / 946
06 ноября в 08:31
Раньше выбегали на опережение в один пас через верх. А сейчас безуспешно пытаются по прямой выдать пас через низ =)
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:16
Ахахах! Это о чём Пике.
амурец
амурец
   210 / 946
06 ноября в 02:25
скинуть аргентинский балласт и пойдёт игра
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
06 ноября в 01:49
Ты поставил под угрозу пожелание его гноминого "величества"? Аха-ха)
Закончишь карьеру в катаре)
311
311
   418 / 946
06 ноября в 01:48
А как же гном? Он так хотел взять ушастого!)
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