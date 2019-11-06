Пике: «Играя на таком уровне, нам будет сложно взять Лигу чемпионов»

Защитник «Барселоны» подвёл итоги домашнего матча со «Славией» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы играем не так, как хотим играть, но и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов у нас хорошее турнирное положение. Результаты не являются плохими, они могли бы быть лучше, но мы должны сохранять спокойствие и прогрессировать. Играя на таком уровне, нам будет сложно взять Лигу чемпионов.

У нас уже были отрезки, когда мы играли не очень хорошо, например, при Луисе Энрике, но затем сезон заканчивался треблом.

Мы создавали моменты, но мяч не хотел залетать в ворота «Славии». Складывая вместе последние две игры, понимаешь, что люди хотят большего. Мы должны как можно скорее найти выход из этой ситуации и сохранять хладнокровие.