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Лэмпард: «Добиться ничьей, уступая 1:4, – очень хороший результат»

06 ноября 2019, 04:24
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча с «Аяксом» (4:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если отталкиваться от того, как завершился первый тайм, то я испытал облегчение. В перерыве я сказал своим игрокам, что итоговый счёт сегодня может быть каким угодно: 3:3, 4:3 или даже 4:4. Голы в первой половине встречи стали следствием наших собственных ошибок и невезения. Мы оставались в игре и хорошо справлялись с прессингом, но при этом нам не хватало немного удачи в заключительной трети и поддержки стадиона. Я восхищён тем, как моя команда отреагировала в сложной ситуации. Мы можем сожалеть о потере очков, но будем честны: добиться ничьей, уступая в счёте 1:4, — это очень хороший результат.

Я не буду обсуждать VAR и удаления в составе соперника. Сейчас мне хотелось бы поговорить о своей команде. Мы продемонстрировали тот настрой, тот спортивный характер, который люблю я сам, и который так ценят болельщики. Безусловно, нам многое нужно улучшить, но с таким командным духом мы можем добиться многого.

В такого рода матчах на первый план выходят сплочённость команды и индивидуальное мастерство игроков. При счёте 1:4 проще всего было бы сдаться, но это не о нас. Сегодня опытные игроки – Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Аспиликуэта – повели команду за собой, и я ценю это.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
06 ноября в 22:00
даже Свитер на такой кабинет не тянет, в отличии от Чукотского. Два пенальти и два удаления,если бы рефери и 5 гол засчитал,то Роман Чукотский показал бы на яхте свои необъятные просторы и неисчерпаемые возможности российского Эльдорадо.
Romeo 777
Romeo 777 ответил dimagas2
   436 / 946
06 ноября в 17:28
А где эта сила была в Амстердаме?))) Игру пересмотри.Есть такое когда залетает все,первый тайм тому доказательство когда при 2-х ударах в створ 3 гола.Во втором те фолы что накопил Аякс переросли в эти удаления.
Не старайся им что-то объяснять...) бесполезно поверь
Romeo 777
Romeo 777 ответил KaiserRM
   436 / 946
06 ноября в 17:27
Постеснялся бы физрук,опозорил свою славную карьеру поучаствовав в этом спектакле,позор такой позор.Если бы у Френка было хоть чуть самоуважение то он подал бы в отставку сразу после финального свистка,прям на бровке поля.
Такая ересь...тем более от глора Реала.
KaiserRM
KaiserRM
06 ноября в 11:58
Постеснялся бы физрук,опозорил свою славную карьеру поучаствовав в этом спектакле,позор такой позор.Если бы у Френка было хоть чуть самоуважение то он подал бы в отставку сразу после финального свистка,прям на бровке поля.
dimagas2
dimagas2 ответил cska plus
   91 / 946
06 ноября в 11:09
Это не оправдание тем более играя 12 против 9 да ещё и в родных стенах, просто Аякс сильнее.
А где эта сила была в Амстердаме?)))
Игру пересмотри.Есть такое когда залетает все,первый тайм тому доказательство когда при 2-х ударах в створ 3 гола.Во втором те фолы что накопил Аякс переросли в эти удаления.
FERIS
FERIS
   157 / 946
06 ноября в 09:55
Молодцы проявили характер!
Но четыре пропускать пусть даже от Аякса это уж слишком.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:09
Это не оправдание тем более играя 12 против 9 да ещё и в родных стенах, просто Аякс сильнее.
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