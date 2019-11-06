Лэмпард: «Добиться ничьей, уступая 1:4, – очень хороший результат»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги матча с «Аяксом» (4:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если отталкиваться от того, как завершился первый тайм, то я испытал облегчение. В перерыве я сказал своим игрокам, что итоговый счёт сегодня может быть каким угодно: 3:3, 4:3 или даже 4:4. Голы в первой половине встречи стали следствием наших собственных ошибок и невезения. Мы оставались в игре и хорошо справлялись с прессингом, но при этом нам не хватало немного удачи в заключительной трети и поддержки стадиона. Я восхищён тем, как моя команда отреагировала в сложной ситуации. Мы можем сожалеть о потере очков, но будем честны: добиться ничьей, уступая в счёте 1:4, — это очень хороший результат.

Я не буду обсуждать VAR и удаления в составе соперника. Сейчас мне хотелось бы поговорить о своей команде. Мы продемонстрировали тот настрой, тот спортивный характер, который люблю я сам, и который так ценят болельщики. Безусловно, нам многое нужно улучшить, но с таким командным духом мы можем добиться многого.

В такого рода матчах на первый план выходят сплочённость команды и индивидуальное мастерство игроков. При счёте 1:4 проще всего было бы сдаться, но это не о нас. Сегодня опытные игроки – Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Аспиликуэта – повели команду за собой, и я ценю это.