Венгер: «„Барселона“ потеряла свою харизму»

Бывший главный тренер «Арсенала» прокомментировал ничейный итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» - «Славия» (0:0).

У «Барселоны» интересный случай. Раньше они были блестящей командой с лидером Месси, который делал разницу. Сегодня создаётся впечатление, что их план на игру – просто ждать каких-то действий от Лионеля.

Они были потрясающей командой, но потеряли свою харизму. Теперь им приходится задумываться над тем, какой вред им нанесли неудачи в Лиге чемпионов.