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Венгер: «„Барселона“ потеряла свою харизму»

06 ноября 2019, 03:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничейный итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» - «Славия» (0:0).

У «Барселоны» интересный случай. Раньше они были блестящей командой с лидером Месси, который делал разницу. Сегодня создаётся впечатление, что их план на игру – просто ждать каких-то действий от Лионеля.

Они были потрясающей командой, но потеряли свою харизму. Теперь им приходится задумываться над тем, какой вред им нанесли неудачи в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   234 / 946
06 ноября в 19:05
Венгер прав!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
06 ноября в 15:02
Барса в этом смысле теперь почти не отличается от сборной Аргентины.
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 12:50
Король-под-Горой постарел. Прощай, Эребор... )
galem72
galem72
   165 / 946
06 ноября в 11:14
Любой гегемонии приходит конец и нужен перерыв для реформации. Ничего удивительного в этом нет. Топы не молодеют, а новички не топеют.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   412 / 946
06 ноября в 10:01
20 % оставить а остальных вместе с физруком распродать хоть за какую то зелень.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   457 / 946
06 ноября в 08:28
Наверное должен случится еще один позор чтобы тупому Бармалею дошло что надо менять тренера и всех др@чить пока не научатся правильно играть =)
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:12
Пока там есть гном это будет бесконечно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   233 / 946
06 ноября в 06:36
    ДСА
    ДСА
       212 / 946
    06 ноября в 05:40
    Похоже Барса не фаворит.
    grafff
    grafff
       761 / 946
    06 ноября в 05:25
    Кто бы говорил про неудачи
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       472 / 946
    06 ноября в 04:43
    Тренера надо менять.
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