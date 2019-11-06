Промес: «Хоть мы и недовольны действиями судьи, но пожали ему руку»

Полузащитник «Аякса» прокомментировал судейство в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (4:4). Главный арбитр встречи Джанлука Рокки удалил двух игроков амстердамской команды и назначил два пенальти в ворота «Аякса».

Сумасшедшая игра. Классные 60 минут в нашем исполнении, но когда ты теряешь двух игроков, становится слишком тяжело.

Судьи? Я сказал им, что всё в порядке… Каждый допускает ошибки, нужно просто оглядываться на них и делать выводы. Что касается нас, то мы понимаем, что заслужили большего. В конце концов, мы спортсмены, мы профессионалы — все пожали судье руку, хоть и недовольны его действиями.