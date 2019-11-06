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Промес: «Хоть мы и недовольны действиями судьи, но пожали ему руку»

06 ноября 2019, 03:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес прокомментировал судейство в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (4:4). Главный арбитр встречи Джанлука Рокки удалил двух игроков амстердамской команды и назначил два пенальти в ворота «Аякса».

Сумасшедшая игра. Классные 60 минут в нашем исполнении, но когда ты теряешь двух игроков, становится слишком тяжело.

Судьи? Я сказал им, что всё в порядке… Каждый допускает ошибки, нужно просто оглядываться на них и делать выводы. Что касается нас, то мы понимаем, что заслужили большего. В конце концов, мы спортсмены, мы профессионалы — все пожали судье руку, хоть и недовольны его действиями.

То, что судья не использовал VAR, тоже является его выбором — мы лишь играем в футбол. В домашнем матче я забил гол, который отменили после просмотра повтора. Считаю, это был чистый гол.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 08:11
Будет очень жаль если Аякс не выйдет из группы.
Т34
Т34
   27 / 946
06 ноября в 07:40
Вилковых везде хватает. Голландцы молодцы!
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
06 ноября в 04:35
Позор челси
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
06 ноября в 04:33
Судьи прошли курс обучения у Вилкова и превзошли своего учителя.
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