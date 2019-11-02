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Сёмин: «Надеюсь, что Смолов и Антон Миранчук в декабре будут играть»

сегодня, 17:23

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о травмированных футболистах после матча против «Уфы».

Жоау Мариу не играл из-за газона? Всё в комплексе. Газон такой, какой есть. Что тут комментировать. Надеемся, с «Ювентусом» Жоау сыграет.

Надеюсь, что Смолов и Антон Миранчук в декабре будут играть.

У команды спад? У нас были матчи с «Ювентусом» и «Спартаком». До этого мы одержали пять побед подряд. Любая серия заканчивается.

Как будем готовиться к «Ювентусу»? Сегодня я доволен самоотдачей игроков, которые работали в сложных условиях. Никто не берег себя к «Ювентусу». Оставили на поле все, что могли. Теперь нужно восстановиться. Загадывать, кто будет играть, а кто нет – сложно.

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loko7
loko7
сегодня в 18:34
Будут играть разве что на новогодних корпоративах.
mihaluch
mihaluch
   69 / 845
сегодня в 18:13
В декабре Смолов и Миранчук будут с Фурсенко и Мутко в снежки играть.
Лиговский
Лиговский
   763 / 845
сегодня в 18:07
А сейчас им за что платят такие суперогромные деньжища?
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