Сёмин: «Надеюсь, что Смолов и Антон Миранчук в декабре будут играть»

Наставник «Локомотива» рассказал о травмированных футболистах после матча против «Уфы».

Жоау Мариу не играл из-за газона? Всё в комплексе. Газон такой, какой есть. Что тут комментировать. Надеемся, с «Ювентусом» Жоау сыграет.

Надеюсь, что Смолов и Антон Миранчук в декабре будут играть.

У команды спад? У нас были матчи с «Ювентусом» и «Спартаком». До этого мы одержали пять побед подряд. Любая серия заканчивается.

Как будем готовиться к «Ювентусу»? Сегодня я доволен самоотдачей игроков, которые работали в сложных условиях. Никто не берег себя к «Ювентусу». Оставили на поле все, что могли. Теперь нужно восстановиться. Загадывать, кто будет играть, а кто нет – сложно.