Лунёв пропустит матч с «Лейпцигом»

04 ноября 2019, 17:40

Главный тренер «Зенита» сообщил, что голкипер команды не сыграет в матче с «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа ЛЧ .

Есть микроповреждения, не готовятся к матчу те, кто давно отсутствуют. К ним присоединился Андрей Лунёв, к сожалению. Ждем его скорого возвращения. Все остальные смогут сыграть.