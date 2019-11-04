Лунёв пропустит матч с «Лейпцигом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что голкипер команды Андрей Лунёв не сыграет в матче с «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа ЛЧ.
Есть микроповреждения, не готовятся к матчу те, кто давно отсутствуют. К ним присоединился Андрей Лунёв, к сожалению. Ждем его скорого возвращения. Все остальные смогут сыграть.
Напомним, что в субботу «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 15-го тура Премьер-Лиги (1:1). После встречи Семак заявил, что петербургская команда разочарована этим результатом.