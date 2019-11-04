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Лунёв пропустит матч с «Лейпцигом»

04 ноября 2019, 17:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что голкипер команды Андрей Лунёв не сыграет в матче с «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа ЛЧ.

Есть микроповреждения, не готовятся к матчу те, кто давно отсутствуют. К ним присоединился Андрей Лунёв, к сожалению. Ждем его скорого возвращения. Все остальные смогут сыграть.

Напомним, что в субботу «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 15-го тура Премьер-Лиги (1:1). После встречи Семак заявил, что петербургская команда разочарована этим результатом.

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Все комментарии
time out
time out
   53 / 946
04 ноября в 18:20
Повезло! Тихаря рад до одного места. Не придется авоську с мячами уносить.
VIPded
VIPded
   137 / 946
04 ноября в 17:58
Лунев пропустит, но не в вооота.
drug01
drug01
   123 / 946
04 ноября в 17:49
Видно так будет лучше
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
04 ноября в 17:48
Сам Лунёв не должен расстраиваться, ведь вероятность пропустить много на домашнем стадионе маячит как никогда, так пусть это бремя упадёт запасному)
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