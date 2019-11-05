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Тедеско: «Крал может сыграть одного из трех центральных защитников»

05 ноября 2019, 10:01

Главный тренер «Спартака» Домеников Тедеско считает, что чешский полузащитник Алекс Крал может сыграть в центре обороны московского футбольного клуба «Спартак», если защитник Илья Кутепов не примет участия в ближайших матчах из-за травмы.

Алекс может сыграть одного из трех центральных защитников. В пражской «Славии» он играл и левого центрального, и правого центрального. Он может сыграть на любой позиции в центре обороны. Также у нас есть Илья Гапонов.

Кутепов? Думаем, у него проблема с задней поверхностью бедра, до матча медицинский штаб предупреждал нас, что три игрока находятся в зоне риска - Крал, Умяров и Кутепов, первых двух мы поберегли, а Кутепова поставили в стартовый состав. Иногда риск приводит к успеху, но в случае с Ильей, к сожалению, получилось иначе, радует, что сохранили Наиля и Алекса. Они важные игроки, но не нужно забывать о том, что Умяров, к примеру, 2000 года рождения, было бы чересчур, если бы он провел три матча за шесть дней. Я думаю о команде, о клубе и об игроках, а не о себе, если бы они получили травмы, как Кутепов, ситуация была бы еще хуже.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
05 ноября в 11:58
Тедеско нашёл-таки "багаж Кононова"! 😆😅😄
wingback
wingback
   426 / 946
05 ноября в 10:15
В пердиве может хоть в ворота встать...
Багор
Багор
   292 / 946
05 ноября в 10:03
Свиньям нужно от 5-и до 7-и центральных защитников, возможно, что-то получится.
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