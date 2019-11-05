Тедеско: «Крал может сыграть одного из трех центральных защитников»

Главный тренер «Спартака» считает, что чешский полузащитник Алекс Крал может сыграть в центре обороны московского футбольного клуба «Спартак», если защитник не примет участия в ближайших матчах из-за травмы.

Алекс может сыграть одного из трех центральных защитников. В пражской «Славии» он играл и левого центрального, и правого центрального. Он может сыграть на любой позиции в центре обороны. Также у нас есть Илья Гапонов.

Кутепов? Думаем, у него проблема с задней поверхностью бедра, до матча медицинский штаб предупреждал нас, что три игрока находятся в зоне риска - Крал, Умяров и Кутепов, первых двух мы поберегли, а Кутепова поставили в стартовый состав. Иногда риск приводит к успеху, но в случае с Ильей, к сожалению, получилось иначе, радует, что сохранили Наиля и Алекса. Они важные игроки, но не нужно забывать о том, что Умяров, к примеру, 2000 года рождения, было бы чересчур, если бы он провел три матча за шесть дней. Я думаю о команде, о клубе и об игроках, а не о себе, если бы они получили травмы, как Кутепов, ситуация была бы еще хуже.