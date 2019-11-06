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Медведев: «В двух матчах „Лейпциг“ был сильнее»

06 ноября 2019, 14:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды от «Лейпцига» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Мы создавали голевые моменты, была возможность забить у Азмуна и Осорио. Вы сами все это видели, сетовать на невезение не стоит. Хотя и можно сказать, что в чем-то не повезло. Нельзя сказать, что команда не боролась. Я согласен с Семаком, что в двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но при этом шансы у нас были как в первой, так и во второй игре, поэтому ничего не потеряно, впереди еще две игры.

Сейчас команда будет готовиться к матчу с «Арсеналом» — это важный матч для чемпионата России. Будут сделаны выводы. Вратарская позиция? У Лунева, к сожалению, проявилась его травма, которая не позволяет ему не только играть, но и даже тренироваться в общей группе. Что касается игры Кержакова, то сыграл он хорошо, а винить его в пропущенных голах невозможно.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   503 / 946
06 ноября в 22:20
Здесь надо говорить о тренерских провалах, имея стоьько крепких футболистов , умудриться так испугаться , что выглядели просто убитой командой ещё до мача. Трусам нечего делать в ЛЧ игра ничего нимеющая общего с футболом.Впечатление от игры Зенита как от какой-то команды любителей , где играют почтальноны и продавцы мягких игрушек.Спасибо Семаку.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
06 ноября в 18:25
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       182 / 946
    06 ноября в 17:45
    Что есть, то есть....Ладно, удачи и победы Зениту в оставшихся матчах!
    andreika20133
    andreika20133 ответил lobsterdam
       358 / 946
    06 ноября в 17:27
    короче, выводов не будет от руководства зенита. А ЖАЛЬ! Казалось бы, все настолько очевидно, что пора бы определиться. Но раз все нравится, пусть так и остается!
    Выводы есть у руководства Зенита ------по тому что всё очевидно и мы определились .Оно нам всё не нравится и ............... Тут я запутался.
    lobsterdam
    lobsterdam
       213 / 946
    06 ноября в 16:41
    короче, выводов не будет от руководства зенита. А ЖАЛЬ! Казалось бы, все настолько очевидно, что пора бы определиться. Но раз все нравится, пусть так и остается!
    time out
    time out ответил cska plus
       53 / 946
    06 ноября в 16:25
    Ахахах! Попей холодной водички и остуди пыл, вы всегда говорите в прошлом и будущем времени а настоящего как не было так и нет.
    Вы на свое настоящее посмотрите. Его точно нет. А про будущее ваше вам думать надо с содроганием. Что-то его невидно.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    06 ноября в 16:10
    Зачем Зенит проиграл какому то Лейпцигу ..Дома...Непонятно...
    Понимаю еще пешком ходить с Локо...Ради разгрома Бенфики...
    Но тут то чего с немцами которых Фрайбурги обыгрывают играть не захотели - непонятно...
    Gloomy59
    Gloomy59
       583 / 946
    06 ноября в 16:06
    Боже, куда же все пропадает?!
    Что касается голевых моментов, господин Медведев, надо внимательней смотреть матч!
    У Азмуна и Осорио – это не голевые моменты, а игроки просто оказались вблизи мяча, который нужно было забить в рамку ворот!
    Битвы со стороны ФК Зенит во вчерашнем матче В ОБЩЕЕ НЕ БЫЛО ВИДНО!!!!!!
    ВЫ СОГЛАСНЫ С СЕМАКОМ?
    А, ЧТО СДЕЛАЛ СЕМАК ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИГРОКИ ЗЕНИТА ВЫШЛИ И ПОРВАЛИ КЛУБ из Германии??!!!!
    КОГДА ВЫ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ (СЕМАК и ЕГО ШТАБ) БУДЕТЕ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, ПРАВДУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!!!!
    СЕМАК ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН – ЭТО ЛИМИТ!
    А ЧТО ЖЕ СЕМАК НЕ СОБРАЛ ДОВОДЫ И НЕ СТАЛ ДОКАЗЫВАТЬ РУКОВОДСТВУ РФС!!!!!!
    ЛИМИТ – ЭТО ПОЗОР!!!!!
    ПО ПОВОДУ СОСТАВА – ГОСПОДИН МЕДВЕДЕВ, ВЫ ЧТО НЕ ВИДИТЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ ПРОСТО ПРИСУТСТВУЮТ НА МАТЧАХ, ПОЧЕМУ ВЫ И СЕМАК НЕ ПРИВЛЕКАЮТ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ????
    ПРИ ТАКОМ ОТНОШЕНИИ К КЛУБУ – ЗЕНИТ НИКОГДА НЕ БУДЕТ КЛУБОМ ТОП -10!!!!
    ПОКА СЕМАК НЕ ВОЙДЕТ В РАЗДЕВАЛКУ И НЕ КИНЕТ В КОГО ТО БУТСОЙ, ПОРЯДКА В КЛУБЕ НЕ БУДЕТ!!!!!
    Юрниекс
    Юрниекс
       141 / 946
    06 ноября в 15:50
    Да...сильней...и любой наш клуб вряд ли смог даже ничейку вырвать,с таким напористым клубом. Грустно это конечно...но это так..
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил oFANATo
       459 / 946
    06 ноября в 15:40
    Не факт,что в ничейку сыграли бы.)
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       459 / 946
    06 ноября в 15:38
    Добавьте в Зениг газу,по больще газу,глядишь через 10 лет выиграете Лейпциг.)
    minai
    minai
       139 / 946
    06 ноября в 15:36
    Да от тебя ничего не утаишь, чувак !
    cska plus
    cska plus ответил time out
       18 / 946
    06 ноября в 15:26
    Вы будете еще с...ть кипятком от Тедеско, и кони и бомжи.
    Ахахах! Попей холодной водички и остуди пыл, вы всегда говорите в прошлом и будущем времени а настоящего как не было так и нет.
    time out
    time out ответил cska plus
       53 / 946
    06 ноября в 15:24
    Тедеско взяли для того, чтобы скорее нырнуть в пердив.
    Вы будете еще с...ть кипятком от Тедеско, и кони и бомжи.
    time out
    time out
       53 / 946
    06 ноября в 15:22
    Да, Кубок возьмут немцы, а вы будете вторые. В этом году останетесь без первого места в Лиге чемпионов.
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    06 ноября в 14:53
    Медведев, в России Газпром может купить зениту все. Судей, личного президента РФС, а соответственно судейского корпуса. Могут купить свой собственный тв канал для пиара голубой команды. Могут сделать в вышке два фарм клуба, которые отдают 12 очков сезоне голубым. Игроков могут купить за 40 млн баксов, игроков за 50 тысяч рублей. В Европе Газпром может купить голубой команде слабую группу из года в год. Но этого слишком мало, без судей вроде Вилкова голубые не могут обыграть Лейпциг. Вот если бы судья удалил игрока Лейпцига может в ничейку и сыграли бы, как с ЦСКА.
    FROBI
    FROBI ответил Литейный 4
       129 / 946
    06 ноября в 14:50
    Оба матча немцы были сильнее. Они вообще пока сильнее. Ни одному российскому клубу на данном этапе он не по зубам. А уж десятиместным вообще надо молчать и молиться на Тедеско, чтобы в Пердив не ухнуться. Гыгыгы
    "Сильнее" - это так сейчас называется позиция сверху? )
    cska plus
    cska plus ответил Литейный 4
       18 / 946
    06 ноября в 14:42
    Оба матча немцы были сильнее. Они вообще пока сильнее. Ни одному российскому клубу на данном этапе он не по зубам. А уж десятиместным вообще надо молчать и молиться на Тедеско, чтобы в Пердив не ухнуться. Гыгыгы
    Тедеско взяли для того, чтобы скорее нырнуть в пердив.
    ДСА
    ДСА
       212 / 946
    06 ноября в 14:39
    Сильнее на голову.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 946
    06 ноября в 14:38
    В 4-х.....с марта 2018-го....
    Быстрее...острее...сильнее....

    У меня вопросы...."Что мешало играть как обычно,.как играли 1-й тайм в Лейпциге,как с Бенфикой и Лионом ??"
    И кто вообще посоветовал Семаку эту новую супертактику "от соперника"...??...))
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       67 / 946
    06 ноября в 14:20
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      06 ноября в 14:14
      Оправдывается.
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      06 ноября в 14:11
      Добрый день уважаемый модератор! Подскажите почему я не могу оставить комментарий в конкурсе прогнозов?
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         434 / 946
      06 ноября в 14:10
      А сколько болтали...
      Литейный 4
      Литейный 4
         9 / 946
      06 ноября в 14:09
      Оба матча немцы были сильнее. Они вообще пока сильнее. Ни одному российскому клубу на данном этапе он не по зубам. А уж десятиместным вообще надо молчать и молиться на Тедеско, чтобы в Пердив не ухнуться. Гыгыгы
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