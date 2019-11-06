Медведев: «В двух матчах „Лейпциг“ был сильнее»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды от «Лейпцига» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Мы создавали голевые моменты, была возможность забить у Азмуна и Осорио. Вы сами все это видели, сетовать на невезение не стоит. Хотя и можно сказать, что в чем-то не повезло. Нельзя сказать, что команда не боролась. Я согласен с Семаком, что в двух матчах «Лейпциг» был сильнее, но при этом шансы у нас были как в первой, так и во второй игре, поэтому ничего не потеряно, впереди еще две игры.
Сейчас команда будет готовиться к матчу с «Арсеналом» — это важный матч для чемпионата России. Будут сделаны выводы. Вратарская позиция? У Лунева, к сожалению, проявилась его травма, которая не позволяет ему не только играть, но и даже тренироваться в общей группе. Что касается игры Кержакова, то сыграл он хорошо, а винить его в пропущенных голах невозможно.
Понимаю еще пешком ходить с Локо...Ради разгрома Бенфики...
Но тут то чего с немцами которых Фрайбурги обыгрывают играть не захотели - непонятно...
Понимаю еще пешком ходить с Локо...Ради разгрома Бенфики...
Но тут то чего с немцами которых Фрайбурги обыгрывают играть не захотели - непонятно...
Что касается голевых моментов, господин Медведев, надо внимательней смотреть матч!
У Азмуна и Осорио – это не голевые моменты, а игроки просто оказались вблизи мяча, который нужно было забить в рамку ворот!
Битвы со стороны ФК Зенит во вчерашнем матче В ОБЩЕЕ НЕ БЫЛО ВИДНО!!!!!!
ВЫ СОГЛАСНЫ С СЕМАКОМ?
А, ЧТО СДЕЛАЛ СЕМАК ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИГРОКИ ЗЕНИТА ВЫШЛИ И ПОРВАЛИ КЛУБ из Германии??!!!!
КОГДА ВЫ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ (СЕМАК и ЕГО ШТАБ) БУДЕТЕ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, ПРАВДУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!!!!
СЕМАК ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН – ЭТО ЛИМИТ!
А ЧТО ЖЕ СЕМАК НЕ СОБРАЛ ДОВОДЫ И НЕ СТАЛ ДОКАЗЫВАТЬ РУКОВОДСТВУ РФС!!!!!!
ЛИМИТ – ЭТО ПОЗОР!!!!!
ПО ПОВОДУ СОСТАВА – ГОСПОДИН МЕДВЕДЕВ, ВЫ ЧТО НЕ ВИДИТЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ ПРОСТО ПРИСУТСТВУЮТ НА МАТЧАХ, ПОЧЕМУ ВЫ И СЕМАК НЕ ПРИВЛЕКАЮТ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ????
ПРИ ТАКОМ ОТНОШЕНИИ К КЛУБУ – ЗЕНИТ НИКОГДА НЕ БУДЕТ КЛУБОМ ТОП -10!!!!
ПОКА СЕМАК НЕ ВОЙДЕТ В РАЗДЕВАЛКУ И НЕ КИНЕТ В КОГО ТО БУТСОЙ, ПОРЯДКА В КЛУБЕ НЕ БУДЕТ!!!!!
Что касается голевых моментов, господин Медведев, надо внимательней смотреть матч!
У Азмуна и Осорио – это не голевые моменты, а игроки просто оказались вблизи мяча, который нужно было забить в рамку ворот!
Битвы со стороны ФК Зенит во вчерашнем матче В ОБЩЕЕ НЕ БЫЛО ВИДНО!!!!!!
ВЫ СОГЛАСНЫ С СЕМАКОМ?
А, ЧТО СДЕЛАЛ СЕМАК ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИГРОКИ ЗЕНИТА ВЫШЛИ И ПОРВАЛИ КЛУБ из Германии??!!!!
КОГДА ВЫ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ (СЕМАК и ЕГО ШТАБ) БУДЕТЕ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, ПРАВДУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!!!!
СЕМАК ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН – ЭТО ЛИМИТ!
А ЧТО ЖЕ СЕМАК НЕ СОБРАЛ ДОВОДЫ И НЕ СТАЛ ДОКАЗЫВАТЬ РУКОВОДСТВУ РФС!!!!!!
ЛИМИТ – ЭТО ПОЗОР!!!!!
ПО ПОВОДУ СОСТАВА – ГОСПОДИН МЕДВЕДЕВ, ВЫ ЧТО НЕ ВИДИТЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ ПРОСТО ПРИСУТСТВУЮТ НА МАТЧАХ, ПОЧЕМУ ВЫ И СЕМАК НЕ ПРИВЛЕКАЮТ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ????
ПРИ ТАКОМ ОТНОШЕНИИ К КЛУБУ – ЗЕНИТ НИКОГДА НЕ БУДЕТ КЛУБОМ ТОП -10!!!!
ПОКА СЕМАК НЕ ВОЙДЕТ В РАЗДЕВАЛКУ И НЕ КИНЕТ В КОГО ТО БУТСОЙ, ПОРЯДКА В КЛУБЕ НЕ БУДЕТ!!!!!
Быстрее...острее...сильнее....
У меня вопросы...."Что мешало играть как обычно,.как играли 1-й тайм в Лейпциге,как с Бенфикой и Лионом ??"
И кто вообще посоветовал Семаку эту новую супертактику "от соперника"...??...))
Быстрее...острее...сильнее....
У меня вопросы...."Что мешало играть как обычно,.как играли 1-й тайм в Лейпциге,как с Бенфикой и Лионом ??"
И кто вообще посоветовал Семаку эту новую супертактику "от соперника"...??...))