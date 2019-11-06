Олссон: «Мы учимся на своих ошибках»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
Я был недоволен качеством своей прошлой игры с «Ростовом», после матча мы обсудили с тренерами этот вопрос. В Лиге Европы нет слабых команд. Здесь надо быть на 100% готовым, чтобы получить положительный результат. Мы уже знаем «Трабзонспор»: их проблемы, слабые места. Бились две недели назад против них. Мы хорошо с ними сыграли, особенно во втором тайме. Будем продолжать в том же духе. Мы проиграли две первых игры на групповом этапе, но извлекли из этого свои уроки. Мы учимся на своих ошибках.
Опять ведро валидола походу закупать на завтра...
Опять ведро валидола походу закупать на завтра...