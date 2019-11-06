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Олссон: «Мы учимся на своих ошибках»

06 ноября 2019, 13:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

Я был недоволен качеством своей прошлой игры с «Ростовом», после матча мы обсудили с тренерами этот вопрос. В Лиге Европы нет слабых команд. Здесь надо быть на 100% готовым, чтобы получить положительный результат. Мы уже знаем «Трабзонспор»: их проблемы, слабые места. Бились две недели назад против них. Мы хорошо с ними сыграли, особенно во втором тайме. Будем продолжать в том же духе. Мы проиграли две первых игры на групповом этапе, но извлекли из этого свои уроки. Мы учимся на своих ошибках.
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
06 ноября в 16:44
Лучше на чужих ошибках учиться.
Сергей Яценко
Сергей Яценко
   912 / 946
06 ноября в 15:36
в том - то и дело, что ни хрена вы не учитесь
Faustello
Faustello
   19 / 946
06 ноября в 15:13
Когда же тебя на лавку посадят безголовый ты наш?
Опять ведро валидола походу закупать на завтра...
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 14:39
Вот завтра не учиться надо а проучить турков надо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
06 ноября в 14:03
Будем надеяться, что Краснодар выиграет!!!
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