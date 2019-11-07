Полицейский обвиняется в убийстве бывшего игрока «Ман Сити»

Полицейский, который ударил электрошоком экс-футболиста «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» Далиана Аткинсона в 2016 году, обвиняется в убийстве.
Инцидент произошел в августе 2016 года. Аткинсон угрожал своему пожилому отцу у него дома в городе Телфорд. Полицейский пытался усмирить Аткинсона и выстрелил в него из шокера. 48-летний экс-футболист умер в больнице спустя полтора часа от остановки сердца.
Недавно сообщалось, что парикмахер Криштиану Роналду был найден мертвым в отеле.
А в целом сдох и пёс с ним. Негоже на отца руку поднимать)
А в целом сдох и пёс с ним. Негоже на отца руку поднимать)
Или Роналду гей-маньяк?
Или Роналду гей-маньяк?