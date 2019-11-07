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Полицейский обвиняется в убийстве бывшего игрока «Ман Сити»

07 ноября 2019, 16:15

Полицейский, который ударил электрошоком экс-футболиста «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» Далиана Аткинсона в 2016 году, обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел в августе 2016 года. Аткинсон угрожал своему пожилому отцу у него дома в городе Телфорд. Полицейский пытался усмирить Аткинсона и выстрелил в него из шокера. 48-летний экс-футболист умер в больнице спустя полтора часа от остановки сердца.

Недавно сообщалось, что парикмахер Криштиану Роналду был найден мертвым в отеле.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
   666 / 946
вчера в 10:00
Роналду не понравилась причёска))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   233 / 946
07 ноября в 21:17
Получил то,что заслужил,тварь.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
07 ноября в 18:36
Никто не любит голубцов из манчестера. Аха-ха)
А в целом сдох и пёс с ним. Негоже на отца руку поднимать)
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 17:41
Аткинссон это брат судьи.
beefs
beefs
   281 / 946
07 ноября в 17:27
А где здесь про футбол?
don_surio
don_surio
   896 / 946
07 ноября в 17:01
Все правильно сделал. тем более там негр.
Groove000
Groove000 ответил Звезда по имени Солнце
   47 / 946
07 ноября в 16:46
А причём тут Роналду и смерть его парикмахера? Или Роналду гей-маньяк?
Категория новостей одна и та же
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   472 / 946
07 ноября в 16:31
А причём тут Роналду и смерть его парикмахера?
Или Роналду гей-маньяк?
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