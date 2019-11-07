Полицейский обвиняется в убийстве бывшего игрока «Ман Сити»

07 ноября 2019, 16:15

Полицейский, который ударил электрошоком экс-футболиста «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» Далиана Аткинсона в 2016 году, обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел в августе 2016 года. Аткинсон угрожал своему пожилому отцу у него дома в городе Телфорд. Полицейский пытался усмирить Аткинсона и выстрелил в него из шокера. 48-летний экс-футболист умер в больнице спустя полтора часа от остановки сердца.

Недавно сообщалось, что парикмахер Криштиану Роналду был найден мертвым в отеле.