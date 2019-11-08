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Тренер «Трабзонспора»: «Мы сражались с очень хорошим соперником»

вчера, 01:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Главный тренер «Трабзонспора» Юнал Караман прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как я говорил перед этой встречей, у нашей команды очень много проблем. Мы использовали в этом матче очень много молодых футболистов, которые до этого не выступали на таком уровне. Мы проиграли эту встречу, но смотрим в будущее с оптимизмом. Это был очень важный для нас матч.

Надеемся, что наши молодые игроки, которые вышли на поле, помогут клубу в дальнейшем. До пропущенного гола мы пытались играть в открытый, атакующий футбол. Был момент, когда мы могли забить. Нет смысла говорить больше об этом матче. Мы сражались с очень хорошим соперником, довольны действиями игроков, которым дали шанс в этом противостоянии. Конечно, у них были ошибки. Надеемся, что с каждым матчем их будет у футболистов меньше. Конечно же мы будем дальше играть в Лиге Европы, стараясь побеждать, завоёвывать очки.

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Все комментарии
galem72
galem72
   165 / 946
вчера в 10:51
Скорее с коровами сражалась футбольная пустота.
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:33
Быки намылили одно место туркам.
BCB
BCB
   63 / 946
вчера в 01:58
краснодарцы красавцы хоть один клуб порадовал на этой недели
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