Тренер «Трабзонспора»: «Мы сражались с очень хорошим соперником»

Главный тренер «Трабзонспора» прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как я говорил перед этой встречей, у нашей команды очень много проблем. Мы использовали в этом матче очень много молодых футболистов, которые до этого не выступали на таком уровне. Мы проиграли эту встречу, но смотрим в будущее с оптимизмом. Это был очень важный для нас матч.

Надеемся, что наши молодые игроки, которые вышли на поле, помогут клубу в дальнейшем. До пропущенного гола мы пытались играть в открытый, атакующий футбол. Был момент, когда мы могли забить. Нет смысла говорить больше об этом матче. Мы сражались с очень хорошим соперником, довольны действиями игроков, которым дали шанс в этом противостоянии. Конечно, у них были ошибки. Надеемся, что с каждым матчем их будет у футболистов меньше. Конечно же мы будем дальше играть в Лиге Европы, стараясь побеждать, завоёвывать очки.