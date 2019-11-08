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Матвеев: «Надеемся, что попадём в евровесну»

вчера, 01:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

— Начало матча было не совсем хорошим для нас. Но вторую половину первого тайма мы провели хорошо. Разыграли несколько комбинаций, которые завершились взятием ворот. Во втором тайме больше играли, отталкиваясь от счёта. Имели также моменты, но, наверное, не хватило свежести. Хотя счёт и 3:1, игра для нас выдалась тяжёлой. Рады победе, ждём сейчас игр с «Базелем» и «Хетафе». Надеемся на то, что попадём в весеннюю часть еврокубков.

— Почему в воротах стоял Станислав Крицюк, а не Матвей Сафонов?

— Мы рассчитываем на Станислава. Это была обычная ротация. Он провёл хороший матч, два раза спас нашу команду.

— Ари и Мануэл Фернандеш вели достаточно интенсивно себя в этом противостоянии. Впереди матч с «Локомотивом». Восстановятся ли они к этой важной встрече, смогут сыграть все 90 минут?

— У нас есть два дня, чтобы оценить их состояние. Да, нагрузка на них ложится большая. Так же как и на Магомеда-Шапи Сулейманова. Если вы посмотрите на наших номинальных крайних нападающих, то у нас он остался только один. Нам приходится перекраивать состав, искать альтернативные варианты. Конечно, в нашей ситуации, когда команда испытывает острый дефицит на этой позиции, мы очень рассчитываем и на Ари, и на Фернандеша.

— Почему не вышел Маркус Берг?

— Он был готов выйти, но его состояние было неоптимальным. За день до игры у него была температура.

— Перед этой встречей «Трабзонспор» лишился 8 основных игроков. Знали ли вы об этом? Было ли это плюсом для «Краснодара»?

— Да, мы следили за соперником и их игроками. Наверное, для нас это был плюс. Это футбол.

— Сулейманов давно не забивает, много моментов упускает. С чем вы связываете падение его реализации?

— Это связано с большой нагрузкой. Если вы помните, Магомед-Шапи часто выходил на замену вместо Масиэла Вандерсона. Игрок, который играл против бразильца, был уже уставшим. Сулейманов его добивал. А сейчас он играет в таком плотном графике, что, наверное, устал. Для молодого парня непросто справиться с такой ситуацией. Надеемся на выздоровление Вандерсона. Мы ждём возвращения игроков из лазарета.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:34
Надо очень постараться совсем близко находитесь от евровесны.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
вчера в 08:06
Нужно обыгрывать Хетафе в гостях. В этом сезоне такое удавалось Базелю и Барселоне.
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
вчера в 06:38
Осталось ещё два раза победить.
Броник
Броник
   219 / 946
вчера в 06:33
Смешно сказал.
Землянин
Землянин
   58 / 946
вчера в 02:58
Успехов, при должном отношении, всё возможно!!!
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
вчера в 02:55
Тяжело будет
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
вчера в 02:04
Краснодар по игре единственный клуб который может попробовать зацепится за Евровесну, но будет очень тяжело, возможно придется пожертвовать матчами РПЛ, чтобы быть в оптимальном составе на матче с Хетафе.
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