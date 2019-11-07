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Сульшер: «Марсьяль отличается от других игроков атаки МЮ»

07 ноября 2019, 16:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу возвращения форварда Антони Марсьяля в состав команды. Игрок недавно восстановился после травмы и, вернувшись в состав «красных дьяволов», уже успел отметиться голами.

Антони – очень важный исполнитель для нас. Он отличается от других игроков атаки МЮ своими качествами. Для нас Марсьяль является футболистом, который способен держать мяч дольше остальных игроков нападения, что позволяет его партнерам по команде делать рывки в свободные зоны.

Отметим, что недавно Сульшер сделал еще одно высказывание о Марсьяле.

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cska plus
cska plus
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07 ноября в 17:43
Америку открыл, все игроки отличаются друг от друга.
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