Айртон откроет футбольную школу в Бразилии

Защитник «Спартака» Айртон заявил, что в ближайшее время откроется его футбольная школа в Бразилии.

Я родом из маленького городка, который затерялся в глубинах Бразилии. Детям там фактически нечем заняться. Открыв для них школу, я хочу увести их с кривой дорожки преступности. В городе меня все знают. Думаю, школа будет пользоваться популярностью.

Если хотя бы кому-то мой проект даст путевку в жизнь, буду искренне счастлив. В нашей стране много способных мальчишек, чей талант погибает из-за отсутствия подобных профессиональных учреждений. Это моя давняя мечта, и в декабре она осуществится.

Как будет называться школа? «Школа Айртона Лукаса». Ничего сложного. Расходы полностью беру на себя. На месте мне будет помогать хороший знакомый. Опытный, надежный человек. Раньше он был тренером в другой школе, в которой я сам занимался, но потом из-за недостатка финансирования ее закрыли. Когда я решил заняться проектом, сразу о нем вспомнил, а он с радостью согласился помочь.