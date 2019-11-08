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Айртон откроет футбольную школу в Бразилии

вчера, 10:52

Защитник «Спартака» Айртон заявил, что в ближайшее время откроется его футбольная школа в Бразилии.

Я родом из маленького городка, который затерялся в глубинах Бразилии. Детям там фактически нечем заняться. Открыв для них школу, я хочу увести их с кривой дорожки преступности. В городе меня все знают. Думаю, школа будет пользоваться популярностью.

Если хотя бы кому-то мой проект даст путевку в жизнь, буду искренне счастлив. В нашей стране много способных мальчишек, чей талант погибает из-за отсутствия подобных профессиональных учреждений. Это моя давняя мечта, и в декабре она осуществится.

Как будет называться школа? «Школа Айртона Лукаса». Ничего сложного. Расходы полностью беру на себя. На месте мне будет помогать хороший знакомый. Опытный, надежный человек. Раньше он был тренером в другой школе, в которой я сам занимался, но потом из-за недостатка финансирования ее закрыли. Когда я решил заняться проектом, сразу о нем вспомнил, а он с радостью согласился помочь.

Ранее Айртон поделился мнением об игре «Спартака» в этом сезоне

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   356 / 946
вчера в 14:03
молодец Айртон , хорошее дело
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   196 / 946
вчера в 13:59
Детей на брoмoнтaн подсадит и будет набирать для цорна маленьких зулусят
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 12:02
Конечно, за счёт российских нефтедолларов, федуну спасибо.
makkie
makkie ответил Заур-ЗВЕРЬ
   35 / 946
вчера в 11:55
ну Айртон на этом бабло хочет заработать, а не помочь им(детям), но бывает и раз в год и палка стреляет, так то удачи!
Ну да, жители фавел ведь богачи - могут миллионы отстёгивать за обучение детишек в школах) Чушь не надо нести!
Т34
Т34
   27 / 946
вчера в 11:31
Молодец, Лукас! И только любое хорошее дело, если есть хоть малейшее упоминание о Спартаке, тут же обольют (мягко будет сказано) негативом, люди с ограниченным умом и понятием о том, что все в этом мире гадко и подло.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   307 / 946
вчера в 11:14
ну Айртон на этом бабло хочет заработать, а не помочь им(детям), но бывает и раз в год и палка стреляет, так то удачи!
Байкал-38.
Байкал-38.
   156 / 946
вчера в 11:13
А как там "памятник" в Бразилии поживает?
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
вчера в 11:11
Респект, не то что Слуцкий попиарился и бросил
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
вчера в 10:56
А говорят в спам не из-за денег идут( вон поиграл сколько там? годика 2 и уже школу свою открывает.
А то всё великая команда, дух, бла бла бла. Только $$$.

А так молодец, достойно.
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